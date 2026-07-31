Visages de pierre de Piero Bargellini : quand l'architecture raconte les hommes

Homme de lettres, historien de l'art, enseignant, maire de Florence lors de la terrible inondation de 1966, puis sénateur, Piero Bargellini cumula les casquettes. Elles ne suffisent évidemment pas à définir cet homme, mais donnent une idée de l'érudition qui était la sienne. Érudit, certes, mais jamais pédant. Dans ce livre, qu'il considérait lui-même comme le plus important de la centaine d'ouvrages qu'il a publiés, il poursuit un double objectif : montrer que l'architecture est le reflet d'une société et rendre l'histoire de l'architecture accessible à tous, sans exiger de connaissances particulières.

Montrer qu'elle est le reflet d'une société en démontrant que « l'histoire des formes architecturales ne fait qu'une avec l'histoire religieuse, civile, politique d'un peuple ; où les œuvres d'architecture soient interprétées comme des idées incarnées, ou plutôt pétrifiées. » Le tout en s'attachant à « savoir comment parler d'architecture avec justesse, gage de l'expérience architecturale elle-même : en parler non pas comme le feraient des architectes entre eux, mais comme ceux qui la "reçoivent" », autrement dit le commun des mortels.

Publié pour la première fois à Florence en 1943, ce livre nous entraîne du temple grec à la maison bourgeoise du XIXe siècle. Plus qu'une simple histoire de l'architecture, il met en lumière la continuité des formes, des idées et des usages qui relient les siècles entre eux. Et pourtant, malgré l'ampleur du sujet, rien n'est ici rébarbatif. La raison ? Une langue d'une remarquable richesse et le talent d'un écrivain qui sait donner vie à la pierre.

Ainsi, le temple grec devient le double de pierre de la forêt : « la colonne, par exemple, n'est qu'un tronc d'arbre », « les hommes, pour leur usage, ont évoqué autour de la cella [chambre centrale et fermée d'un temple antique] du dieu une forêt ordonnée ». Nous passons ensuite à la basilique romaine, haut lieu de la justice, avant de découvrir la basilique chrétienne, qui s'inspira de sa prédécesseuse : « le Forum de la justice céda au Forum de la sainteté, parce que sainteté signifiait justice avec la charité en plus. »

Il est également fascinant de constater combien, dans ce domaine aussi, l'héritage romain s'est révélé durable. Piero Bargellini établit un remarquable parallèle entre l'architecture de l'atrium romain et celle du monastère : le plan carré, les ouvertures tournées vers le centre, le compluvium (l'ouverture pratiquée dans le toit) qui deviendra le cloître. « Il [Saint Benoît] avait donné instinctivement au monastère le plan de l'ancienne maison romaine. » De même, dans l'église abbatiale, l'auteur retrouve l'écho des règles d'organisation du Sénat romain.

Néanmoins, un monument semble échapper à toute logique de continuité, l'exception qui confirme la règle en somme : le Castel del Monte. Construit au XIIIe siècle dans les Pouilles, il n'a, selon Bargellini, rien d'humain ni de social. Seule la géométrie le gouverne. Toujours debout, et probablement pour longtemps encore, nous ne pouvons que vous inviter à aller le découvrir ou, à défaut, à en observer des images tant son architecture est singulière.

À l'inverse, une construction ressemble à s'y méprendre à ceux qui l'habitent. Qui sont-ils ? Les marchands florentins qui, à force de travail et d'économies, ont bâti leur fortune sans jamais sombrer dans l'ostentation. Le palais florentin, maison des marchands, « semblait raconter l'histoire d'une richesse accumulée sac après sac. »

Plus démonstrative, la villa vénitienne est tout entière tournée vers l'apparat. Rien, des pierres qui composent ses murs aux plantes de ses jardins, n'est véritablement issu du terroir : tout est arrivé par bateau. « La villa vénitienne est au milieu des champs, mais ne vit pas à la campagne ; elle ne vit pas de la campagne. Elle est sortie en tenue de ville, et, s'étant trop éloignée, elle n'a pu dormir au milieu de plantes plébéiennes. » « Cette société parvenait à se construire un monde à la fois entièrement réel et totalement chimérique. »

Pourquoi s'arrêter à la maison bourgeoise du XIXe siècle ? Piero Bargellini semble considérer que l'architecture du XXe siècle a perdu une part de sa grâce. Sa figure emblématique ? Le pavillon, qu'il épargne bien peu. Une critique qui m'a immédiatement fait penser à une autre histoire, une histoire de parpaings, tout aussi brillamment écrite : Les États et Empires du Lotissement Grand Siècle, de Fanny Taillandier (PUF, 2016).

Pour l'ancien maire de Florence, l'histoire de l'architecture contemporaine reste encore à écrire. Rien n'est perdu, pour peu « que l'on prenne soin de la société, qu'on influe sur elle. Que l'on construise un échafaudage social solide et durable. Nous verrons alors l'architecture sortir des incertitudes, prendre sens et consistance. » Souhaitons que cette promesse inspire, demain encore, des livres aussi passionnants que celui-ci.

Par Audrey Le Roy

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