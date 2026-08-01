L’homme d'en dessous de Gregory Rateau : les carnets d'un taiseux assassin

Des joies, oui, peut-être, il y en a eu, le sourire de sa mère, mais aussi l’absence par intermittence et les coups de son père. Il y a bien son boulot de boulanger pour lequel il se lève tôt, jamais un jour de retard, toujours appliqué et concentré, méthodique presque mécanique. Il occupe un appartement modeste hérité de son père dans lequel il passe le temps, pas d’amis, pas de relations, ni d’envies.

Jusqu’à ce que débarque ce couple de bobo, avec ce type au sourire hypocrite, ses manières de vouloir s’imposer. Alors, quand commencent des travaux qui n’en finissent pas, Paul déraille, il erre dans Paris, dors mal. Et puis sa solitude est exacerbée par ce couple qui se moque de lui. Alors il les tue.

Dans sa cellule, il entreprend de se raconter en espérant « seulement pouvoir me libérer de ces voix, les extraire de mon crâne une bonne fois pour toutes ; tourner la page, les envoyer tout au fond du trou ».

Il faut se méfier des taiseux, leurs silences sont pleins d’une colère renfermée et quand elle ressort cette colère, il n’est pas bon de s’y frotter.

C’est avec une écriture tout en rancœur contenue que Gregory Rateau nous immerge dans la personnalité de ce tueur que la presse a déjà condamné ainsi que l’opinion publique. Le portrait que l’on fait de lui n’est pas exact, son isolement est plus complexe que les cases dans lesquelles la société veut bien l’enfermer, un homme qu’« On dirait qu’il marche à côté de lui. » dixit une de ses voisines, un être transparent qui pense n’avoir aucune utilité dans la vie, qui semble s’être mise de l’autre côté d’un mur infranchissable, ignorant des autres.

Paul est une ombre qui traverse la vie comme on traverse une ville sans trop faire attention à son environnement, parfois surpris par une parenthèse de relation humaine dans une rencontre, sans trop savoir quoi en faire par la suite. L’homme d'en dessous décrit un personnage hors vie, une âme qui se cherche et se cogne aux vivants, il souhaite la tranquillité et l’inaction alors que notre monde réclame ambition et obligations sociales.

Le récit ne monte pas en dramaturgie, la tension est vivante et maintenue dès l’incipit, le personnage accepte sa situation et l’expose sans regret, raconte sa non-vie et la tuerie sur le même ton. Finalement, son geste est la prolongation de ce que son silence a fait de lui, avec des voix qui dans sa tête de plus en plus présentes. Un roman qui laisse le lecteur dans l’incertitude d'empathie ou de rejet, et un héros en prison : « Les hommes m’ont condamné à la nuit, mais ils m’ont, sans le savoir, offert le plus grand des luxes : l’absence totale d’avenir. ».

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com