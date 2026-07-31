Une librairie caritative hérite de la bibliothèque de Raymond Briggs, créateur du Bonhomme de neige

Plusieurs centaines de volumes ont rejoint les rayons du magasin et les autres sont mis en ligne au fil de leur catalogage par les bénévoles. Les prix annoncés par Oxfam vont de 5,99 à 400 £, soit environ entre de 7 et 467 €.

D'après The Guardian, la bibliothèque rassemble des ouvrages de Charles Schulz, créateur de Peanuts, et d’E. H. Shepard, illustrateur de Winnie l’ourson. Raymond Briggs possédait également des livres de Shirley Hughes, Aubrey Beardsley, Edward Gorey et Posy Simmonds. Au total, une trentaine d’almanachs de bandes dessinées publiés dans les années 1950 figurent dans le lot.

L’ouvrage le plus cher signalé dans la vente est une première édition signée du Monde des femmes, proposée à 400 £. Le roman graphique de Graham Rawle a été publié pour la première fois par Atlantic Books en 2005 et son texte a été composé à partir de mots et de fragments découpés dans des magazines féminins.

La collection contient aussi une première édition de Riddley Walker, roman postapocalyptique de Russell Hoban paru chez Jonathan Cape en 1980 au Royaume-Uni, après une publication la même année chez Summit Books aux États-Unis. Le livre a été traduit en français par Nicolas Richard sous le titre Enig Marcheur et publié par Monsieur Toussaint Louverture en 2012.

Des inspirations pour les livres de Briggs

Des brochures consacrées au désarmement nucléaire rappellent Quand souffle le vent, roman graphique dans lequel Raymond Briggs suit un couple âgé confronté aux conséquences d’une attaque atomique. L’ouvrage a été traduit en français par Patrick Marcel. Un exemplaire de Britain’s Wartime Milkmen fait également écho au métier d’Ernest Briggs, le père de l’auteur. La vie de celui-ci et de son épouse a ensuite été racontée dans Ethel & Ernest, traduit par Alice Marchand et publié en France chez Grasset Jeunesse en 1998.

Martin Hill, bénévole chargé de travailler sur la collection à Hove, souligne l’hétérogénéité de la bibliothèque : « Ce qui est fascinant, c’est son étendue. On commence à voir les liens entre les livres créés par Raymond Briggs et les ouvrages et les artistes dont il avait choisi de s’entourer. »

Il ajoute : « Il y a de grands illustrateurs et dessinateurs, mais on trouve ensuite des livres sur le vieillissement, les salles de bains, la vie domestique, de vieux almanachs et les laitiers pendant la guerre. C’est sérieux, drôle, ordinaire et parfois assez sombre — ce qui semblera très familier à quiconque connaît l’œuvre de Briggs. »

Né à Wimbledon en 1934, Raymond Briggs a vécu pendant plus de cinquante ans près de Hove, au pied des South Downs. Ce paysage apparaît dans Le Bonhomme de neige, album sans paroles publié en France en 1979 chez Grasset.

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Briggs a enseigné l’illustration à la Brighton School of Art de 1961 à 1986. Parmi ses autres ouvrages figure Sacré Père Noël, publié en France en 1974 chez Grasset.

À propos de sa manière de travailler, Briggs déclarait au Guardian en 2019 : « J’aimais trouver des créatures fantastiques et les traiter de manière réaliste. Je ne vois aucune différence entre la création de livres pour enfants et celle de livres pour adultes. Mon approche est exactement la même. Je fais simplement le livre comme j’ai envie de le faire. » L’auteur est mort en 2022 à l’âge de 88 ans.

Crédits photo : Rob Croes for Anefo, CC0

Par Ewen Berton

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