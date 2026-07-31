Livres scolaires et jeunesse : Westermann ferme une imprimerie, emportant 170 emplois

À Zwickau, les presses devraient s’arrêter à la fin de l’été. Westermann Gruppe a annoncé la fermeture de son imprimerie saxonne, dont la production doit cesser, à titre prévisionnel, le 31 août 2026. Quelque 170 salariés sont concernés par cette décision, motivée par des « conditions de marché durablement difficiles » en Allemagne et par une forte diminution des commandes, rapporte Börsenblatt.

Le groupe ne présente pas cette mesure comme une réorganisation temporaire. L’activité de Westermann Druck Zwickau doit être arrêtée et l’entreprise fermée. Aux membres du personnel, la direction propose d’intégrer une société de transfert, dispositif destiné à accompagner leur reconversion, leur formation et leur recherche d’un nouvel emploi. Les modalités précises et la durée de cette prise en charge n’ont pas été rendues publiques.

Des coûts devenus trop lourds

Timo Blümer, directeur financier de Westermann Gruppe, invoque d’abord l’écart de compétitivité avec d’autres territoires de production. « Les coûts élevés de la main-d’œuvre et de l’énergie en Allemagne ont eu pour conséquence que la production n’était plus compétitive par rapport, par exemple, à celle de prestataires d’Europe de l’Est, malgré d’importants investissements dans de nouvelles machines. », explique-t-il.

À ces charges s’ajoute, selon le dirigeant, une faiblesse structurelle de la demande. L’industrie graphique allemande disposerait de capacités trop importantes au regard des volumes actuellement commandés. Le portefeuille de commandes du site saxon doit cependant être repris par l’usine Westermann de Braunschweig, en Basse-Saxe, précise MDR Sachsen.

La fermeture touche un outil industriel directement lié à la fabrication du livre. Équipée de presses offset feuille au format 3B et d’une chaîne complète de façonnage, l’imprimerie pouvait produire plus de 13 millions de produits par an. Elle travaillait notamment pour des éditeurs allemands et européens, mais aussi pour des entreprises industrielles et commerciales.

Le site réalisait des ouvrages scolaires et professionnels, des guides de voyage ainsi que des livres pour la jeunesse. Westermann le présentait comme un atelier spécialisé dans la fabrication économique de livres et de brochures de qualité, doté de plusieurs possibilités de finition. Il était en outre habilité à imprimer des produits portant l’écolabel allemand Blauer Engel.

Une activité graphique sous tension

Les motifs avancés par la direction concordent avec les derniers indicateurs de la branche. Dans son bulletin conjoncturel de juillet 2026, le Bundesverband Druck und Medien, organisation professionnelle allemande de l’impression et des médias, fait état d’une utilisation des capacités limitée à 71,8 %. Ce niveau se situe trois points sous celui de juillet 2025 ; seul avril 2020, pendant la crise sanitaire, avait enregistré un résultat inférieur dans la série considérée.

Parmi les entreprises interrogées, 38 % jugent leur carnet de commandes insatisfaisant. Le manque de travail constitue également le premier obstacle cité par les établissements signalant des difficultés de production, devant la pénurie de personnel qualifié. Les perspectives à six mois se sont encore dégradées en juillet, tandis que l’indice du climat des affaires reculait légèrement.

La situation de Zwickau rejoint ainsi un mouvement déjà perceptible dans les données professionnelles : les commandes restantes sont concentrées à Braunschweig, alors que la branche signale une sous-utilisation prononcée de ses équipements. Westermann avait appliqué une logique comparable en 2020, lors de l’arrêt de la production de son imprimerie pva à Landau, dont l’activité offset rotative avait été transférée vers le même site de Basse-Saxe.

Près de 70 ans d’histoire industrielle

L’établissement de Zwickau remonte à 1957. Fondé en République démocratique allemande sous le nom de Volksdruckerei Zwickau, il dépendait alors d’une structure contrôlée par le Parti socialiste unifié d’Allemagne. En 1981, devenu Grafische Werke Zwickau, il fut réorienté vers la production de livres illustrés de qualité, notamment destinés à l’exportation vers l’Union soviétique. Il travaillait alors pour la plupart des grandes maisons d’édition est-allemandes.

Après la réunification, l’entreprise est passée dans le périmètre de Westermann en 1990. Elle a pris le nom de Westermann Druck Zwickau GmbH et a été formellement intégrée au groupe en 1994, selon l’historique de l’imprimeur. Deux ans plus tard, après la modernisation de son parc de machines, elle s’est spécialisée dans l’offset feuille et la fabrication de livres. Une nouvelle chaîne automatisée consacrée aux reliures et à la finition des couvertures avait encore été installée en 2016.

Sauf évolution du calendrier communiqué, cette activité doit prendre fin ce 31 août. Le groupe n’a pas précisé le devenir des équipements ni indiqué combien de salariés pourraient effectivement rejoindre la société de transfert proposée.

Crédits photo : Westermann

Par Clément Solym

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