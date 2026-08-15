Après un accident, elle perd la vue et change de vie

Stella s’est toujours tenue à distance de l’amour, par indépendance autant que par crainte de perdre le contrôle de son existence. L’arrivée de Sacha vient pourtant fissurer cette protection patiemment construite. Entre eux naît une relation prudente, fragile, presque providentielle, qui ne repose pas seulement sur l’attirance, mais sur une forme de reconnaissance intime.

Sacha ne peut effacer le traumatisme ni rendre à Stella la vie qu’elle menait auparavant ; sa présence l’accompagne toutefois dans l’apprentissage d’un monde désormais privé de lumière, où chaque geste, chaque sensation et chaque lien doivent être réinventés.

Cette rencontre survient alors que Stella tente encore de comprendre ce qui lui est arrivé. L’accident, la mort de son amie et la cécité ont bouleversé son rapport au réel, mais aussi intensifié des perceptions médiumniques déjà présentes. Son expérience de mort imminente ouvre une brèche entre le visible et l’invisible, sans lui apporter de réponses immédiates. Elle doit apprendre à distinguer ce qui relève du deuil, de l’intuition ou d’une véritable manifestation, tout en affrontant la colère, la peur et la dépendance imposée par son handicap.

Le roman associe ainsi romance et spiritualité dans un même mouvement de reconstruction. La relation avec Sacha ne constitue pas une solution miraculeuse, mais l’un des chemins par lesquels Stella réapprend à faire confiance, à accepter sa vulnérabilité et à envisager un avenir différent de celui qu’elle avait imaginé. La perte de la vue devient alors le point de départ d’une autre forme de clairvoyance : une capacité à percevoir les êtres au-delà des apparences, à reconnaître ce qui demeure essentiel et à accueillir l’inconnu.

Découvrez un premier extrait en avant-première, proposé par Lune Noire.

Diplômée en lettres modernes et en histoire de l’art, Sabrina Depraz est romancière et autrice d’ouvrages consacrés à la spiritualité. Récompensée par des prix de poésie dès l’enfance, elle publie en 2015 son premier roman, Que me prédiras-tu ?, aux éditions Sudarènes, un texte remarqué par Christian Bobin.

Médium depuis plus de vingt ans, elle anime également des conférences et des formations autour de l’éveil de la conscience et de la recherche de sérénité. Elle réside à Nice.

DOSSIER - Romance ésotérique, thrillers, spiritualité : Lune noire, d'autres romans

Par Nicolas Gary

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