Le dernier Himalayen : deux objets réapparaissent et bouleversent son existence

Giulia croyait avoir définitivement tourné la page. Sa relation avec Simon appartient au passé et elle tente d’accepter la mort de Benoît, son ami disparu lors du séisme qui a frappé le Népal en 2015. Mais deux objets réapparaissent inexplicablement dans son appartement toulousain, ravivant des souvenirs qu’elle pensait enfouis.

Peu après, une mission proposée par une organisation non gouvernementale la conduit à Katmandou. Giulia interprète l’enchaînement de ces événements comme une invitation impossible à ignorer et prend la direction du Népal. Ce départ ouvre une enquête autant qu’un parcours de transformation.

Dans la vallée de Katmandou, ses rencontres, ses tirages du Tarot de Marseille et la découverte des temples et monastères fragilisent peu à peu ses certitudes. Chaque étape la rapproche d’une vérité qu’elle n’avait jamais envisagée et l’oblige à reconsidérer les liens entre son passé, ses choix et la disparition de Benoît.

Le dernier Himalayen associe le dépaysement du voyage à une interrogation sur les signes, le deuil et les chemins que l’on croit définitivement fermés. Le Tarot de Marseille ne constitue pas un simple décor ésotérique : ses symboles accompagnent la progression de Giulia et structurent son cheminement intérieur.

À travers cette quête, le roman explore les liens invisibles entre les êtres et la manière dont une expérience laissée en suspens peut continuer à orienter une existence. L’intrigue invite ainsi le lecteur à suivre Giulia dans les paysages népalais, mais aussi à interroger ses propres choix et les vérités qu’il hésite encore à regarder.

L'éditeur Lune Noire vous présente les premières pages de ce roman :

Tarologue et créatrice de voyages immersifs au Népal, Élodie Ridolfi est une entrepreneuse toulousaine issue du secteur de la finance. Ses séjours nourrissent une démarche qui associe expérience humaine, découverte culturelle et intuition.

Elle pratique le Tarot de Marseille depuis 2000 et l’utilise dans un travail consacré au symbolisme, à l’introspection et à la recherche de sens. Le dernier Himalayen est son premier roman. L’autrice réside en Haute-Garonne.

DOSSIER - Romance ésotérique, thrillers, spiritualité : Lune noire, d'autres romans

Par Nicolas Gary

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