Elle ne veut plus souffrir, lui refuse de tomber amoureux

À 25 ans, Selena a décidé de mettre fin à la relation commencée sept années plus tôt avec Nolan. Malgré ses messages et ses supplications, elle refuse de revenir sur son choix : l’amour s’est épuisé, laissant place à la lassitude et au besoin de reprendre le contrôle de son existence. Son déménagement doit marquer une rupture nette avec ce passé et lui permettre de recommencer ailleurs.

Lorsqu’elle retourne dans son ancien logement aux Saintes-Maries-de-la-Mer, accompagnée de son frère Jules et de Nathan, le meilleur ami de celui-ci, elle découvre un appartement entièrement saccagé. Cadres brisés, vaisselle pulvérisée, souvenirs réduits en morceaux : rien n’a été volé, mais tout semble avoir été détruit avec méthode. Selena comprend immédiatement que ce geste porte la marque de Nolan et confirme la nécessité de son départ.

Entourée par Jules, Nathan et son amie Valentine, elle rassemble ce qui peut encore être sauvé. Direction Carry-le-Rouet, où son frère lui propose de l’héberger aussi longtemps que nécessaire. Ce changement de décor devient le premier acte de sa reconstruction : Selena ne fuit pas seulement une relation, elle tente de retrouver celle qu’elle était avant de s’y perdre.

Entre une jeune femme déterminée à reconstruire sa vie et un homme convaincu que l’attachement constitue un danger, Une étincelle entre nos âmes installe les fondations d’une romance de proximité. Le roman explore l’après-rupture, les violences d’un amour possessif, la solidarité des proches et la difficulté de faire confiance à nouveau.

Tandis que Selena s’éloigne de son ancienne existence, Nathan pressent que leur équilibre est sur le point de changer — et que rien, désormais, ne sera tout à fait comme avant. Parution ce 9 septembre. Lune Noire nous fournit un extrait du roman, en avant-première :

Originaire de Provence, Sabrina Paugam écrit à la croisée de la romance contemporaine et de l’ésotérisme. Elle puise son inspiration dans les paysages de sa région natale comme dans ses voyages, pour imaginer des récits où se rencontrent sentiments, blessures intimes, reconstruction et spiritualité.

Elle est également l’autrice du Semainier de magie moderne et de l’Oracle Diamant, publiés chez Le Lotus et l’Éléphant. Avec Une étincelle entre nos âmes, elle poursuit son exploration des relations amoureuses et des êtres qui tentent de retrouver confiance après une histoire douloureuse.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

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