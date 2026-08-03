L’âme d’Heather : quand le film Poltergeist déborde sur la réalité

Le récit s’ouvre le 1er février 1988, jour de la mort de Heather O’Rourke, l’actrice qui incarnait Carol Anne Freeling dans la saga Poltergeist. À plusieurs milliers de kilomètres de là, une petite fille prénommée Caroline naît le même jour à Nantes. Cette coïncidence, d’abord présentée comme un simple télescopage de dates, devient peu à peu le premier indice d’un phénomène qui dépasse les personnages.

Jean, lui, grandit avec la certitude de percevoir ce qui reste invisible aux autres. Depuis l’enfance, il distingue des ombres, ressent des présences et voit régulièrement apparaître un vieil homme coiffé d’un chapeau noir. Silencieuse, menaçante et presque toujours immobile, cette silhouette alimente ses cauchemars sans jamais révéler ce qu’elle attend de lui.

La situation bascule lorsque Jean remarque la ressemblance troublante entre Caroline, sa voisine, et la jeune héroïne de Poltergeist. Un soir, alors qu’il regarde Poltergeist 2, le temps semble se suspendre. Un visage aperçu à l’écran fait surgir une conviction qu’il ne parvient plus à repousser. Dès lors, les images du film, ses propres visions et les comportements de son entourage commencent à se répondre.

L’âme d’Heather repose sur un jeu constant entre fiction cinématographique et réalité romanesque. Poltergeist ne sert pas seulement de référence culturelle ou de décor nostalgique : le film devient une porte d’entrée vers l’intrigue et un miroir dans lequel les personnages croient reconnaître leur propre histoire.

Lune Noire propose d'en découvrir en avant-première un extrait :

Né en 1979 à Nantes et élevé à Couëron, Xavier Jozelon a d’abord suivi un parcours en sport-études football avant de se tourner vers le métier de comédien. Intermittent du spectacle pendant plus de vingt-cinq ans, il a travaillé autour du jeu, de la réalisation et de la narration.

Cette expérience de la scène et de l’image se retrouve dans la construction annoncée de L’âme d’Heather, avec une forte dimension cinématographique. Les apparitions, les changements de perception et les confrontations avec l’invisible sont conçus comme autant de séquences destinées à produire une impression immédiate.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

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