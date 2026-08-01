Un médium signe son premier thriller dans un hôpital psychiatrique

Jack ne recherchait ni le mystère ni le danger. Son intention était seulement d’apporter un peu de présence et de réconfort à des patients hospitalisés et confrontés à la solitude. Cette démarche apparemment anodine le conduit jusqu’à Mike, un homme interné en psychiatrie, profondément fragilisé et entouré d’un malaise que personne ne semble pouvoir expliquer.

Dès leurs premières rencontres, Jack éprouve des sensations inhabituelles. Les visites sont suivies d’insomnies, de sueurs froides et de visions de plus en plus envahissantes. Peu à peu, son comportement se modifie et ses certitudes se désagrègent. La détresse de Mike paraît se transmettre à lui, comme si une force invisible avait trouvé le moyen de franchir les murs de l’établissement et de s’installer dans son esprit.

À mesure que Jack perd ses repères, une interrogation s’impose : Mike représente-t-il réellement une menace ou se trouve-t-il lui-même prisonnier d’un phénomène qui le dépasse ? Autour de lui, les silences du personnel médical et l’attitude inquiétante de Morgan, le surveillant-chef, entretiennent le soupçon. Froid, distant et difficile à cerner, celui-ci semble connaître une vérité qu’il refuse de révéler.

Jack comprend bientôt que le trouble auquel il assiste ne relève peut-être pas seulement de la psychiatrie. Lorsque Mike lui adresse un appel au secours défiant toute explication rationnelle, il est déjà trop tard pour reculer. La frontière entre le réel, la mémoire et l’invisible se brouille définitivement, jusqu’à une révélation finale appelée à bouleverser la lecture des événements.

Lune Noire nous en propose un extrait, en avant-première :

Jean-Didier est connu pour ses activités de médium et pour ses ouvrages consacrés au tarot, à la voyance et au magnétisme. D’après sa présentation éditoriale, cette vocation serait née à l’âge de 15 ans, après une vision associée au décès de sa mère. À partir des années 2000, ses interventions dans les médias et ses publications lui ont permis de se faire connaître du grand public.

Avec Chambre 28, il aborde pour la première fois la fiction romanesque. Il mobilise son expérience des perceptions extrasensorielles pour élaborer un thriller dans lequel l’invisible demeure toujours ambigu : manifestation surnaturelle, dérèglement psychique ou résurgence d’un passé oublié, chaque hypothèse déplace la précédente sans dissiper complètement le malaise. L’auteur réside en Charente-Maritime.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com