Le roman de Caco d’Ali Saad : “Personne ne peut vivre sans souvenirs d’école“

Apprendre et maitriser la langue française, surtout la grammaire, est le but d'Ilje, jeune garçon d’une fratrie de dix enfants d’origine algérienne. Et comme son amie Caco ne va pas à l’école, il va l’aider à ne plus faire de faute d’orthographe, il tient à ce qu’elle puisse à son tour aimer cette langue qui, pour lui, est un passeport pour le futur.

Son père est enrôlé pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l’armée française, fait prisonnier, il s’installera avec femme et enfants dans un deux pièces et fréquentera le café du coin où se réunissent ceux de son village qui sont venus comme lui travailler en région parisienne dans les années cinquante. C’est Ilje qui le ramène presque chaque soir, ivre mort à la maison, et quand son père s’emporte, il ne faut pas crier sous les coups : ça ferait mauvais genre pour les voisins qui sont eux, de vrais Français.

Et puis, survient la guerre d’Algérie, le frère ainé qui milite pour l’indépendance, ceux qui disparaissent là-bas dans ce pays qu’il connait à peine. Il mène des études confondant la réussite dans celles-ci avec le combat des Algériens. Ensuite, il y a une autre guerre, plus tard, en Irak, Ilje est adulte, les guerres se déplacent, mais Ilje se sent rejeté et la langue française reste son refuge d’autant que sa mère perd la mémoire, elle est malade depuis longtemps et sa langue d’origine se perd.

C’est toute l’histoire de sa famille et de son amour pour les auteurs – surtout du XVI – et les poètes, qu’Ilje vit entre ses souvenirs d’école et son addiction à la boisson, comme son père. Le gin pour guérir des blessures, pour oublier que sa mère oublie et que Caco est partie. Boire et fumer, c’est placer son corps en frontière entre ce qu’il est et ce qu’il a vécu : « Je colmate le trou sur les flancs du navire et tous les jours je deviens ce capitaine courageux qui sauve l'expédition du naufrage. Voilà c'est ça une vie, une expédition ».

L’écriture d’Ali Saad est pleine de poésie, de précision et de vagabondage, elle nous laisse errer sur ses années d’école durant lesquelles il a rencontré des enseignants qui ont changé sa vie et dont il est infiniment reconnaissant. C’est dans ces mots pleins de gratitude qu’on devine un Ilje sensible, doux, un enfant qui rêvait d’être le premier de l’école pour qu’on ne voie en lui qu’un bon élève et non le fils d’un immigré.

Le roman de Caco est le deuxième roman d’une trilogie vouée à l’amour de la langue française (le premier est : Le Phonétographe paru chez Vibration éditions en 2025) ; c’est une vie de lutte pour que jamais un verbe ne puisse manquer dans une phrase.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Christian Dorsan

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