Un livre disparu depuis 150 ans retrouvé derrière une cheminée

La bibliothèque publique de Kiama, ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud, a reçu un drôle de colis : The Antiquities of Athens (Antiquités d’Athènes), ouvrage publié en 1858 et absent de ses rayons depuis près de 150 ans. Comme le rapporte CBC News, aucun document ne permet plus d’identifier son dernier emprunteur.

Le volume a refait surface lors de travaux de rénovation dans une maison de la commune. Un habitant l’a découvert au fond d’une caisse à thé, murée derrière une cheminée condamnée. Cette cachette l’a préservé, malgré quelques dégâts causés par l’humidité.

« Je suis les comptes de nombreuses bibliothèques sur les réseaux sociaux. On voit souvent revenir des documents vieux de 30 ou 40 ans, retrouvés pendant le débarras d’une propriété ou dans des circonstances semblables », raconte Michelle Hudson, directrice de l’établissement.

Trois pence par semaine

Sur le papier, l’ardoise atteint désormais 28.000 dollars australiens. La somme a été calculée en tenant compte de l’inflation, à partir des trois pence britanniques réclamés pour chaque semaine de retard. Ce tarif figure encore sur la page de garde, aux côtés du règlement adopté lors de l’ouverture de la bibliothèque, en 1872.

Retrouver le débiteur relève toutefois de l’archéologie. Le registre qui recensait les prêts et leurs dates dans les années 1870 a disparu. « Malheureusement, il nous manque un maillon. Rien dans le livre ne nous dit qui fut son dernier emprunteur », précise Michelle Hudson.

À l’époque, chaque lecteur devait rendre l’ouvrage en retard et régler sa dette avant d’en emprunter un autre. « C’est peut-être pour cela qu’ils ne nous l’ont jamais rendu », s’amuse la directrice.

Marqué du numéro 506, The Antiquities of Athens appartenait à la collection fondatrice de Kiama, alors composée d’environ 1.000 titres. Michelle Hudson estime qu’il a quitté les rayons quelques années seulement après l’ouverture de l’établissement.

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Son prochain séjour sera mieux surveillé. Le volume rejoindra la collection d’histoire locale et restera exclu du prêt. « Nous n’allons pas le laisser repartir. Nous ne voulons pas attendre encore 150 ans avant qu’il nous soit rendu », conclut la directrice.

Crédit image : CC BY-SA 2.0 / Patrick - Amiens (Somme) - Musée de Picardie - Antiquités grecques (12 octobre 2022)

Par Clotilde Martin

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