Un livre disparu depuis 150 ans retrouvé derrière une cheminée

150 ans de retard… Samuel Beckett n’aurait sûrement pas fait attendre Vladimir et Estragon aussi longtemps. Emprunté dans les années 1870, un livre vient de retrouver une bibliothèque australienne.
Le 31/07/2026 à 12:26 par Clotilde Martin
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31/07/2026 à 12:26
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La bibliothèque publique de Kiama, ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud, a reçu un drôle de colis : The Antiquities of Athens (Antiquités d’Athènes), ouvrage publié en 1858 et absent de ses rayons depuis près de 150 ans. Comme le rapporte CBC News, aucun document ne permet plus d’identifier son dernier emprunteur.
Le volume a refait surface lors de travaux de rénovation dans une maison de la commune. Un habitant l’a découvert au fond d’une caisse à thé, murée derrière une cheminée condamnée. Cette cachette l’a préservé, malgré quelques dégâts causés par l’humidité.
« Je suis les comptes de nombreuses bibliothèques sur les réseaux sociaux. On voit souvent revenir des documents vieux de 30 ou 40 ans, retrouvés pendant le débarras d’une propriété ou dans des circonstances semblables », raconte Michelle Hudson, directrice de l’établissement.
Sur le papier, l’ardoise atteint désormais 28.000 dollars australiens. La somme a été calculée en tenant compte de l’inflation, à partir des trois pence britanniques réclamés pour chaque semaine de retard. Ce tarif figure encore sur la page de garde, aux côtés du règlement adopté lors de l’ouverture de la bibliothèque, en 1872.
Retrouver le débiteur relève toutefois de l’archéologie. Le registre qui recensait les prêts et leurs dates dans les années 1870 a disparu. « Malheureusement, il nous manque un maillon. Rien dans le livre ne nous dit qui fut son dernier emprunteur », précise Michelle Hudson.
À l’époque, chaque lecteur devait rendre l’ouvrage en retard et régler sa dette avant d’en emprunter un autre. « C’est peut-être pour cela qu’ils ne nous l’ont jamais rendu », s’amuse la directrice.
Marqué du numéro 506, The Antiquities of Athens appartenait à la collection fondatrice de Kiama, alors composée d’environ 1.000 titres. Michelle Hudson estime qu’il a quitté les rayons quelques années seulement après l’ouverture de l’établissement.
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Son prochain séjour sera mieux surveillé. Le volume rejoindra la collection d’histoire locale et restera exclu du prêt. « Nous n’allons pas le laisser repartir. Nous ne voulons pas attendre encore 150 ans avant qu’il nous soit rendu », conclut la directrice.
Crédit image : CC BY-SA 2.0 / Patrick - Amiens (Somme) - Musée de Picardie - Antiquités grecques (12 octobre 2022)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.
17/06/2026, 10:33
Visible à Baltimore jusqu’au 23 août 2026, Medieval Mindscapes regarde les livres d’heures comme des dispositifs d’immersion. Le Walters Art Museum réunit 22 œuvres issues de ses collections de livres rares et manuscrits. L’exposition montre comment ces objets intimes, portatifs et enluminés guidaient l’imagination bien avant les écrans.
17/06/2026, 10:32
La Huntington Library a annoncé l’acquisition d’un manuscrit japonais illustré de 1807 consacré aux enclaves néerlandaise et chinoise de Nagasaki. En deux volumes et 70 planches à la gouache, l’objet documente les étrangers autorisés à commercer dans le Japon d’Edo.
16/06/2026, 11:27
Un incendie déclaré ce 12 juin au soir dans la médiathèque Yves-Navarre, installée à l’étage du cloître de la cathédrale Saint-Pierre de Condom, a lourdement touché le fonds ancien de la ville. Environ 90 % des 4 300 ouvrages conservés dans cet espace ont été endommagés par les flammes, l’eau ou les fumées.
14/06/2026, 20:41
La Bibliotheca Alexandrina dévoile la production d’un papier de restauration égyptien, fabriqué à la main à partir de coton à longue soie. Conçu pour manuscrits, livres rares et documents anciens, ce matériau certifié ISO entend réduire la dépendance au papier japonais et relier patrimoine écrit, artisanat et industrie locale. Le détail technique devient ici un enjeu de souveraineté culturelle pour les collections anciennes.
09/06/2026, 13:09
L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.
08/06/2026, 11:19
Aux États-Unis et en Italie, plusieurs bibliothèques font revenir au premier plan des pièces longtemps réservées aux spécialistes : un livre imprimé en 1494, un bréviaire lié à l’entourage de Saint Louis, un cahier d’écolier du XIXe siècle et des manuscrits peuplés de bêtes fantastiques. Derrière ces objets insolites se joue une même question : comment raconter le patrimoine écrit sans l’enfermer dans les réserves ?
08/06/2026, 10:11
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