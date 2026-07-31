À Hong Kong, une inquiétante vague de fermetures de librairies

« Merci et prenez soin de vous. » Telle est la conclusion de la publication postée par la librairie hongkongaise Greenfield Bookstore sur le réseau social Instagram, le 29 juillet dernier. Comme le relève Hong Kong Free Press, l'enseigne souligne que la fermeture sera effective dès la fin de son bail en cours, sans fournir plus de précisions sur cette temporalité.

Son profil sur Instagram le rappelait : la librairie a ouvert ses portes en 1976, s'imposant comme l'une des adresses incontournables de Hong Kong, aux côtés de The People's Bookshop, Mount Zero ou Have a Nice Stay.

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Point commun de ces trois dernières enseignes : elles ont également mis la clé sous la porte, la première en 2018, la seconde en 2024 et la dernière fermera définitivement le 30 août prochain. Des décisions qui rappellent la pression constante des autorités chinoises à l'encontre des librairies indépendantes, susceptibles de vendre des ouvrages jugés gênants par le régime.

Depuis 1997 et la rétrocession de Hong Kong par le Royaume-Uni, Pékin multiplie, en effet, les interventions sur le territoire, longtemps considéré comme une terre plus favorable à la liberté d'expression et d'opinion. En 2020, une très contestée loi sur la sécurité nationale avait incarné ce verrouillage progressif.

Le texte introduisait ainsi quatre types d'activités criminelles considérées comme menaçantes pour la société : la sécession, la subversion contre le pouvoir de l'État, les activités terroristes, et la collusion avec des forces étrangères ou extérieures pour mettre en danger la sécurité nationale. Autant de chefs d'accusation relativement malléables et susceptibles de s'appliquer à de nombreuses activités...

Dans son Freedom to Write Index 2025, publié en mai 2026, l'organisation américaine PEN America indique que des librairies indépendantes de Hong Kong ont subi ces dernières années des contrôles fiscaux répétés et des actes de harcèlement, avec des conséquences sur leur activité et leurs finances.

De la perquisition à la fermeture

Une nouvelle vague de fermetures de librairies semble donc s'être levée à Hong Kong, en cet été 2026. Sans surprise, elle a été précédée par plusieurs arrestations, au sein même de plusieurs librairies. Fin juin, plusieurs personnes étaient ainsi interpelées dans le cadre d'une enquête visant Hunter Bookstore, soupçonnée d’avoir mis en vente des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères.

On trouvait, dans les rayonnages du commerce, une biographie de Jimmy Lai, fondateur du quotidien prodémocratie Apple Daily, fermé en 2021. Lui-même détenu depuis 2020, il a été condamné en février 2026 à 20 ans de prison. Et sa vitrine avait affiché, en 2024, les chiffres « 35/5 », possible référence au 35e anniversaire de la répression de la place Tian'anmen, ordonnée par le parti communiste chinois.

Le 15 juillet dernier, rebelote, avec l'arrestation de 5 personnes, à la suite de perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok : Have a Nice Stay et Greenfield Bookstore. Parmi les interpelés, 3 travaillaient au sein de Have a Nice Stay, et 2 chez Greenfield.

Selon la police, ces deux librairies auraient proposé à la vente des publications contenant des textes incitant à la haine contre le gouvernement hongkongais, la justice et les forces de l’ordre. L’enquête avait été ouverte après un signalement des douanes, concernant des livres jugés « séditieux » dans des marchandises arrivées de l’étranger.

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Le secrétaire à la Sécurité, Chris Tang, avait alors déclaré à l'Associated Press que les libraires devaient vérifier que les ouvrages vendus ne menaçaient pas la sécurité nationale. S'autocensurer, en somme...

Une autre librairie indépendante, Elmbook, avait aussi annoncé sa fermeture imminente, après 29 années de bons et loyaux services, rappelle Hong Kong Free Press. À ces fermetures en cascade s'ajoute une exclusion de cette dernière enseigne et d'une autre, Luck Win Bookshop, de la Foire du Livre de Hong Kong, où leurs stands ont été remplacés par des espaces destinés à la lecture.

Photographie : illustration, finite possibilities, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

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