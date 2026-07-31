Johnny Depp devient Ebenezer Scrooge, le personnage de Dickens

Le fameux récit de Charles Dickens a été adapté en scénario par Nathaniel Halpern (Legion, Tales from the Loop, Father Soldier Son). Pour Ti West, Scrooge représente un petit changement de registre, puisqu'il est connu pour la trilogie horrifique composée par X (2022), Pearl (2023) et MaXXXine (2024).

Un chant de Noël a déjà fait l'objet de multiples adaptations, notamment Scrooge (1935), premier portage au cinéma parlant par Henry Edwards, Le Drôle de Noël de Scrooge (2009), de Robert Zemeckis, ou même un segment du Noël de Mickey (1983), avec l'oncle Picsou en Scrooge, évidemment.

Notons aussi les présences, au casting du Scrooge de 2026, de Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman et Ian McKellen...

Par Antoine Oury

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