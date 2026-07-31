Manuscrits et objets magiques : les sorcières s'emparent du Musée d'Aquitaine

À travers plus de 250 œuvres, gravures, manuscrits, sculptures, objets magiques, animaux, photos d’archives et créations contemporaines, cette exposition — labellisée « exposition d’intérêt national 2026 » — retrace l’histoire des sorcières et des croyances qui les entourent.

25 prêteurs, privés et publics, participent à cette rétrospective avec plusieurs œuvres remarquables présentées exceptionnellement au musée d’Aquitaine : une Hecateion du Cabinet des médailles et des antiques de la BnF, des estampes originales de Francisco de Goya, des objets d’envoûtement du Mucem (Marseille), de spectaculaires costumes de scènes de l’Opéra de Bordeaux.

Francisco de Goya, Les Caprices, Tu ne t’échapperas pas. 1799. © Musée Goya, Castres.

Le public pourra aussi découvrir des œuvres contemporaines du Frac Nouvelle-Aquitaine Meca, comme le très symbolique Sacred Earth Temple Draft de Suzanne Husky.

La sorcellerie soulève toujours autant de fantasmes que de questions. La magicienne — ou guérisseuse - fascine : elle détient le pouvoir de la nature, des éléments, des dieux ou du diable. Sa connaissance est empirique, secrète, parfois mystique. Perçue comme une menace à l’époque moderne, elle inquiète autant qu’elle inspire et ne cesse de se réinventer.

Si l’on remonte l’histoire, la figure de la sorcière prend racine dès l’Antiquité et se poursuit jusqu’aux résonances actuelles, dans la pop culture ou le mouvement écoféministe. C’est aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, que la traque des « filles du diable » enflamme non seulement le Sud-Ouest, mais aussi tout le royaume de France et, au-delà, l’Europe occidentale.

En 1609, à Bordeaux, une commission d’enquête dépêchée par le parlement de Guyenne, sur ordre du roi Henri IV, se rend au Pays basque, car « il s’est trouvé dans ledit pays un si grand nombre de sorciers et de sorcières qu’il en est quasi infecté en tous endroits ». La commission va procéder à des interrogatoires sous la torture, à des emprisonnements et à des exécutions par le bûcher.

Des femmes, surtout, mais aussi des hommes, notamment des curés, sont les victimes de ces jugements expéditifs. Pierre de Rostéguy de Lancre, magistrat et théologien bordelais, écrit le récit de cette persécution, donnant une large postérité à cette « chasse aux sorcières ».

Une riche muséographie proposera aux visiteurs, petits et grands, une immersion dans le monde des sorcières. De la maison gasconne empreinte de magie domestique, à la cabane des contes merveilleux pour enfants, l’exposition propose un voyage dans le temps et dans le territoire. Les visiteurs traversent une forêt enchanteresse, au clair de lune, dans une forme de communion artistique avec la nature.

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À la rencontre du bestiaire et des plantes magiques, au cœur d’une clairière ou au bord d’un marais, il s’agit de partir à la découverte des pratiques de magie d’hier et d’aujourd’hui. Le parcours se clôt sur des rencontres avec des guérisseuses et des thérapeutes de nos jours, invitant le visiteur à une forme d’introspection : il interroge profondément notre rapport à la magie et à l’invisible.

Le commissariat de cette exposition est assuré par Sophie Fontan.

Photographie : À gauche, Enea Vico. Donna de Estelies. 1546. © Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne. À droite, Jost Amman. Gravure de sorcière. Extrait du Kunstbüchlin. 1590. Collection particulière, Bordeaux. © Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux.

Par Dépêche

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