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Léon Strauss, mémoire de l’Alsace sociale et résistante, est mort

Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.

Le 30/07/2026 à 18:28 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

30/07/2026 à 18:28

Hocine Bouhadjera

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es obsèques doivent être célébrées le 3 août au centre funéraire de la Robertsau, à Strasbourg. Un autre hommage public est annoncé pour le mois de septembre.

La Ville de Strasbourg a salué la disparition d’un universitaire qui avait consacré l’essentiel de son enseignement et de ses recherches au monde ouvrier, au syndicalisme et à l’histoire de l’Alsace. Catherine Trautmann, la maire de la ville, a notamment rappelé son rôle dans l’étude du socialisme municipal strasbourgeois et dans la création du Club Jacques Peirotes. 

Une adolescence marquée par la guerre

Né en 1927 à Sarrebourg, en Moselle, Léon Strauss était le fils d’Edmond Strauss, professeur de lettres, et d’Alice Weil. Lorsque la guerre éclate, la famille quitte l’Est de la France et vit successivement à Vichy puis à Chamalières. Son père est mis à la retraite d’office en application du statut des Juifs instauré par le régime de Vichy. 

Son frère aîné, Paul Strauss, s’engage dans la Résistance avant d’être déporté à Auschwitz-Monowitz, où il meurt. En novembre 2025, Léon Strauss participait encore à l’hommage rendu par l’Université de Strasbourg à l’université repliée à Clermont-Ferrand et à ses résistants, en qualité d’historien mais aussi de frère de Paul Strauss. 

Léon Strauss s’engage lui-même dans la Résistance. Le 4 juin 1944, alors âgé de 16 ans, il rejoint le maquis de Saint-Genès-Champespe, dans le Puy-de-Dôme. Après la dissolution de cette formation, il sert dans différentes unités des Forces françaises de l’intérieur dans le Cantal, puis en Bourgogne, jusqu’en octobre 1944. Cette activité lui vaudra de recevoir les insignes de chevalier de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie organisée à Strasbourg le 20 mars 2025. 

Du lycée Bartholdi à Sciences Po Strasbourg

Après la guerre, Léon Strauss suit les classes préparatoires du lycée Fustel-de-Coulanges, puis étudie l’histoire à la faculté des lettres de Strasbourg entre 1946 et 1950. Il travaille pendant un an comme assistant de français en Suède, avant d’enseigner brièvement à Saint-Avold puis, de 1952 à 1973, au lycée Bartholdi de Colmar. 

Reçu au certificat d’aptitude à l’enseignement de l’histoire et de la géographie en 1952, il obtient l’agrégation d’histoire en 1969. Il prépare alors une recherche consacrée au syndicalisme en Alsace-Lorraine entre 1871 et 1939, sous la direction de François-Georges Dreyfus. De 1973 à 1975, il est attaché de recherche au CNRS, au Centre d’études germaniques de Strasbourg. 

En 1976, il rejoint l’Université de Strasbourg-III et son Institut d’études politiques. D’abord maître-assistant, il devient maître de conférences en 1985 et enseigne à Sciences Po Strasbourg jusqu’à sa retraite, en 1992. La Bibliothèque nationale de France le présente comme maître de conférences honoraire de l’établissement.

L’histoire du mouvement ouvrier alsacien

Les travaux de Léon Strauss portent principalement sur l’Alsace des XIXe et XXe siècles, envisagée à travers les mouvements politiques, les organisations syndicales et les transformations sociales. Il étudie notamment la circulation des idées entre les mouvements ouvriers français et allemands, les organisations paysannes, le sport ouvrier, les loisirs populaires et les relations entre la gauche française et les particularités politiques de l’Alsace-Moselle. 

L’un de ses premiers grands domaines de recherche concerne les militants alsaciens et lorrains placés au croisement de deux traditions nationales. Dès les années 1970, il analyse les relations entre mouvements ouvriers français et allemands au début du XXe siècle, puis la crise de Munich de septembre 1938 telle qu’elle fut vécue en Alsace. 

Avec Jean-Claude Richez, il étudie également l’histoire du temps libre et des congés payés. Tous deux dirigent en 1990 un numéro du Mouvement social consacré aux congés payés et publient des travaux sur leur revendication puis leur conquête en Alsace et en Moselle. Ils contribuent ensuite à l’ouvrage collectif L’Avènement des loisirs, 1850-1960, dirigé par Alain Corbin. 

Cette approche s’intéressait moins aux seules institutions qu’aux pratiques quotidiennes : les vacances, les activités sportives et culturelles, les réseaux syndicaux ou les formes d’éducation populaire. Elle permettait aussi de replacer l’histoire régionale dans des évolutions européennes, particulièrement sensibles dans un territoire passé à plusieurs reprises de la souveraineté française à la souveraineté allemande.

Jacques Peirotes et le socialisme municipal

Léon Strauss consacre une partie importante de ses recherches à Jacques Peirotes, député et maire socialiste de Strasbourg de 1919 à 1929. Avec Jean-Claude Richez, François Igersheim et Stéphane Jonas, il participe en 1989 à l’ouvrage Jacques Peirotes et le socialisme en Alsace, 1869-1935. Le livre étudie notamment les politiques municipales de logement, d’aménagement et de développement économique conduites à Strasbourg après la Première Guerre mondiale. 

En 1985, il avait participé à la création du Club Jacques Peirotes, conçu à la fois comme une association historique, un espace de réflexion politique et un outil d’éducation populaire. Il en assure la présidence jusqu’en 1990. Le club poursuit depuis des recherches sur l’histoire politique et sociale de Strasbourg. 

Son engagement politique avait précédé cette création. À Colmar, il milite successivement à la Nouvelle Gauche, à l’Union de la gauche socialiste, puis au Parti socialiste unifié jusqu’en 1963. Il rejoint ensuite le Groupe d’action municipale de Colmar et adhère au Parti socialiste de 1973 à 1977. Ces engagements accompagnaient ses travaux sur les organisations de gauche, sans se confondre avec son activité universitaire. 

Une histoire politique de Strasbourg

En 1995, Léon Strauss publie avec le géographe Dominique Badariotti et le politiste Richard Kleinschmager Géopolitique de Strasbourg. Permanences, mutations et singularités de 1871 à nos jours, à La Nuée bleue. L’ouvrage retrace les transformations politiques, territoriales et sociales d’une ville dont le statut national a changé à plusieurs reprises depuis la guerre de 1870. 

Deux ans plus tard, il codirige avec Pierre Deyon et Jean-Claude Richez Marc Bloch, l’historien et la cité, publié par les Presses universitaires de Strasbourg. Le volume rassemble les actes d’un colloque organisé par la Ville en 1994 et revient sur les années strasbourgeoises de Marc Bloch, son travail d’historien et son engagement dans la cité. 

Léon Strauss siège également au conseil scientifique de la Revue d’Alsace. Il y publie des articles, des documents historiques et de nombreux comptes rendus, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, la Résistance et l’histoire politique régionale. Il participe aussi au comité de rédaction et de lecture du Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, pour lequel il rédige de nombreuses notices.

Le Maitron et la mémoire du mouvement social

Léon Strauss fut l’un des correspondants régionaux du Maitron, le vaste dictionnaire biographique consacré au mouvement ouvrier et au mouvement social. Il rédige et coordonne des notices sur les militants politiques, syndicaux et associatifs d’Alsace et de Lorraine, contribuant à documenter des parcours souvent absents des récits historiques nationaux. 

Pour élargir ce travail collectif, il fonde en 2001 l’association Alsace mémoire du mouvement social, connue sous le nom d’Almémos. L’association publie un bulletin dont il est le gérant et rassemble chercheurs, militants, archivistes et témoins autour de l’histoire sociale régionale.

Son travail biographique ne concernait pas seulement les responsables les plus connus. Il cherchait également à identifier les militants locaux, les syndicalistes, les élus municipaux, les cheminots, les enseignants ou les résistants dont les activités avaient laissé peu de traces dans les récits généraux.

L’Alsace, la guerre et la Résistance

Léon Strauss a consacré une part importante de ses recherches à l’Alsace et à la Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale : évacuations, expulsions, annexion de fait par l’Allemagne nazie, université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand et résistances à la germanisation. Il avait également participé, en 1998 et 1999, au comité scientifique préparant le Mémorial de l’Alsace-Moselle. 

En 2010, il publie Réfugiés, expulsés, évadés d’Alsace et de Moselle, 1940-1945, consacré aux populations déplacées, aux réfractaires à l’annexion et aux retours de l’après-guerre. 

Son dernier ouvrage, codirigé en 2025 avec Jean-Claude Richez et Hélène Bigot, Résistantes et résistants strasbourgeois, rassemble les parcours de plus de 220 personnes engagées contre le nazisme. Le livre prolonge un travail du Club Jacques Peirotes visant à identifier les lieux de vie et d’action des résistants de Strasbourg. 

Crédits photo : Léon Strauss en 2013 (Claude Truong-Ngoc)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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30/07/2026, 13:05

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Cultura ouvrira un magasin de 1600 m2 près de Grenoble

Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.

30/07/2026, 13:02

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Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.

30/07/2026, 12:58

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À 16 ans, elle publie son deuxième livre sans passer par un éditeur

À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.

30/07/2026, 12:52

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L’Italie invite toutes ses crèches dans les librairies

En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.

30/07/2026, 12:40

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Au Mexique, des librairies itinérantes compensent le manque de points de vente

Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.

30/07/2026, 11:31

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Ukraine : 1,5 million de livres détruits, toute la chaîne éditoriale frappée

Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.

30/07/2026, 10:42

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Diffamation de l'autrice E. Jean Carroll : Trump en appelle à la Cour suprême

Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.

30/07/2026, 10:33

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Festival d’Angoulême : ultime délai dans la bataille judiciaire

La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.

29/07/2026, 17:49

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Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.

29/07/2026, 17:17

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“Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.

29/07/2026, 16:25

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Reddit a-t-il faussé l’élection du « mot des jeunes » ?

Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.

29/07/2026, 14:00

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Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

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Au Portugal, deux dessinateurs visés par un groupe néonazi

Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.

29/07/2026, 11:56

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Ouverte depuis 1991 à Lille, la librairie ésotérique La Clé disparait

Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.

29/07/2026, 11:02

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Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.

28/07/2026, 18:03

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IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

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Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.

28/07/2026, 16:16

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À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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