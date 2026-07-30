Le critique littéraire Philippe-Jean Catinchi est mort à 68 ans

Une semaine après sa disparition, le journal publiait encore l’une de ses recensions, consacrée à un livre du sociologue Jean-Louis Fabiani sur la Corse.

Agrégé d’histoire, Philippe-Jean Catinchi avait conservé de sa formation universitaire un intérêt marqué pour l’historiographie et les sciences humaines. Il suivait notamment les littératures russe et italienne, les travaux d’historiens et les publications de maisons indépendantes.

L’historien Éric Anceau a rappelé qu’il avait été l’un des premiers critiques à rendre compte de ses travaux, alors qu’il était encore peu connu.

Littératures occitane et corse

Philippe-Jean Catinchi accordait une place régulière aux littératures régionales et aux langues minorisées. La Fédération des enseignants de langue et culture d’oc a souligné son intérêt pour la littérature occitane et pour l’œuvre de Max Rouquette, auquel il avait consacré plusieurs articles.

Il avait également publié des nécrologies de l’écrivain et traducteur Bernard Lesfargues et du poète Serge Bec. Sa dernière chronique sur les lettres occitanes, parue à la fin de juin 2026, portait sur une publication des éditions A l’azard Bautezar.

La Corse constituait un autre de ses sujets de travail. Attaché au Cap Corse et issu d’une famille de musiciens, il avait publié en 1999 Polyphonies corses, chez Actes Sud et la Cité de la musique. L’ouvrage était accompagné d’un disque réunissant des chants de confréries et plusieurs groupes insulaires.

Il avait également préfacé en 2011 Minorées, consacré aux langues et cultures minorisées, puis contribué l’année suivante au volume collectif Frontières.

Yourcenar et l’histoire littéraire

Philippe-Jean Catinchi participait depuis les années 1980 aux travaux consacrés à Marguerite Yourcenar. Il avait rejoint en 1987 la Société internationale d’études yourcenariennes et pris part à plusieurs colloques en France et en Italie.

Ses centres d’intérêt comprenaient aussi Vladimir Nabokov, Italo Calvino, la littérature médiévale, le cinéma et la musique. Aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, il refusait néanmoins de se définir par une spécialité unique.

Au Monde, il signait également des nécrologies d’écrivains, d’éditeurs et d’historiens, parmi lesquels Max Rouquette, Hugo Marsan, Denis Menjot ou Jean-Pierre Rioux.

Des ouvrages pour la jeunesse

Philippe-Jean Catinchi avait lui-même publié plusieurs livres. En 1998, De l’eau, de l’eau, paru au Rouergue et chez Paris Musées, proposait aux jeunes lecteurs un parcours autour des représentations de l’eau dans les arts. Deux ans plus tard, Lumière ! reprenait le même principe autour de la lumière.

En 2013, il avait sélectionné et présenté avec Josyane Savigneau les textes du volume Les Femmes, du droit de vote à la parité, composé d’articles du Monde publiés entre 1945 et 2012.

Nommé professeur des universités associé à l’université Lyon-II en 2010, il avait également collaboré avec les Presses universitaires de Lyon. Philippe-Jean Catinchi laisse trois enfants et sept petits-enfants.

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Par Hocine Bouhadjera

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