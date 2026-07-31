Ils roulent toute la nuit pendant que leur pays s’effondre

Dans le huis-clos de l’habitacle, chacun est ramené à son propre passé, à ses amours, à la violence qui l’habite ou qu’il a subie, à son rapport au pays. Surgissent en chemin d’étranges lueurs, d’épouvantables rumeurs, des bribes grésillées à la radio, un jeune vendeur de station-service, un dauphin, un vieil homme fatigué, un sphinx, des forêts profondes…

Les éditions Elyzad vous proposent un extrait en avant-première :

Karim Kattan, auteur palestinien, est né à Jérusalem en 1989. Il a grandi à Bethléem et vit à Paris. Docteur en littérature comparée, il écrit en français et en anglais.

Son recueil de nouvelles Préliminaires pour un verger futur (Elyzad, 2017) a été finaliste du Prix Boccace. Le Palais des deux collines (Elyzad, 2021), son premier roman, a reçu le Prix des Cinq continents de la Francophonie. L’Éden à l’aube (roman, Elyzad 2024), a été honoré de nombreux prix littéraires, dont le Prix Valéry-Larbaud, le Prix International Rotary-Pen Club, le Prix Hors Concours.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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