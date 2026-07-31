La mission soviétique qui déraille dans les Midlands irlandais

La perspective d’un retour en URSS, vécue comme une condamnation, le pousse à se réfugier sur une île de l’estuaire du Shannon. Il y apprend à vivre de la récolte des algues, au contact d’une petite communauté. La mémoire des lieux et les paysages changeants l’obligeront à repenser sa foi dans les systèmes – mathématiques, politiques, industriels – face à un réel qui leur échappe.

Les éditions Les Grands Vents vous proposent un extrait en avant-première :

Adrian Duncan, ex-ingénieur en structures, est aujourd’hui écrivain, plasticien et cinéaste. Formé à Dublin, il puise dans son expérience des chantiers et des infrastructures pour tisser une œuvre romanesque singulière, attentive aux paysages façonnés par la technique et à la mémoire des lieux.

Lauréat en 2019 du John McGahern Book Prize pour Love Notes from a German Building Site, il a été finaliste du Walter Scott Prize en 2023 avec Le Géomètre Lobachevski, confirmant sa place dans la littérature irlandaise contemporaine.

Sa double culture, technique et artistique, irrigue fortement son travail littéraire, qui s’intéresse aux infrastructures, aux paysages façonnés par l’ingénierie et au monde du travail.

Traduit de l’anglais (Irlande) par Marie Hermet.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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