Le nouveau phénomène fantasy de Netflix arrive en France en octobre

Encore à un stade précoce, le projet sera écrit par Daphne Ferraro, scénariste de Maxton Hall, adaptation des romans de Mona Kasten diffusée par Prime Video

Orpheline devenue chevalière, morte au service de sa reine et de sa patrie, Sir Una est célébrée plusieurs siècles après sa disparition comme la plus grande héroïne de l’histoire nationale. Son visage apparaît dans les livres destinés aux enfants, les chansons populaires et les affiches de recrutement. Sa mort a été transformée en récit fondateur. Mais derrière la légende officielle se cache une femme dont la véritable histoire a été effacée.

C’est à cette figure que s’intéresse Owen Mallory, ancien soldat sans gloire devenu historien. Ses recherches le conduisent des archives aux champs de bataille, puis au cœur du passé lui-même. Una et Owen découvrent alors qu’ils sont enfermés dans une boucle temporelle et condamnés à rejouer sans cesse la légende de la chevalière. Pour sauver Una, ils ne devront pas seulement modifier le passé : il leur faudra contester la version de l’histoire sur laquelle repose tout un pays.

Netflix développe le projet avec Universal Global Television, mais le projet en est toujours au stade du développement. Au 30 juillet 2026, la plateforme n’a annoncé ni commande définitive de la série, ni réalisateur, ni casting, ni calendrier de tournage ou de diffusion. Daphne Ferraro doit écrire et produire la série aux côtés d’Alix E. Harrow, Tim Bevan, Eric Fellner, Katy Rozelle et Lea Cuello.

Un roman déjà consacré par le prix Locus

Le roman indépendant de l’Américaine Alix E. Harrow, été publié aux États-Unis par Tor Books le 28 octobre dernier, a remporté le prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy, décerné le 30 mai. Il figure également parmi les finalistes du prix Hugo 2026 du meilleur roman. Le résultat de cette seconde récompense doit être annoncé le 30 août 2026, lors de la World Science Fiction Convention organisée à Anaheim, en Californie.

Alix E. Harrow, née en 1989 et titulaire d’un master d’histoire, avant de devenir romancière, a enseigné à l’université. Son intérêt pour les récits officiels, les archives, les mondes possibles et les voix effacées traverse l’ensemble de son œuvre. Elle avait obtenu dès 2019 le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte pour « A Witch’s Guide to Escape: A Practical Compendium of Portal Fantasies ».

Hachette Heroes publiera sa traduction le 7 octobre 2026, dans la collection Le Rayon Imaginaire, sous le titre Les Mille Morts d’Una L’Éternelle.

La romancière est loin d’être inconnue des lecteurs français. L’essentiel de ses romans paraît chez Hachette Heroes, dans la collection Le Rayon Imaginaire, avant de connaître pour certains une reprise au Livre de Poche. Ses textes ont jusqu’ici été principalement traduits par Thibaud Eliroff. : Les Dix Mille Portes de January (2021), Le Temps des sorcières (2022), Éclats dormants et Éclats miroitants (2023), puis Starling House (2024).

La première rencontre d’Alix E. Harrow avec le lectorat français était toutefois antérieure à ces romans. Sa nouvelle récompensée par le Hugo avait été publiée par Le Bélial’, dans la revue Bifrost, sous le titre « Guide sorcier de l’évasion : atlas des contrées réelles et imaginaires », dans une traduction d’Erwann Perchoc. Elle a également obtenu le prix des lecteurs de Bifrost en 2020.

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Par Hocine Bouhadjera

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