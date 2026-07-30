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Grand Prix de Hongrie : Norris reprend la tête en trois livres

Une pole arrachée pour douze millièmes, une première place perdue au deuxième virage, puis reconquise en retardant un arrêt : à Budapest, Lando Norris n’a pas seulement remporté sa première victoire de la saison. Il a traversé trois manières de penser le temps. Exercices de style, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ne décorent pas la course : ils en éclairent la précision, le détour et les choix.

 

Le 30/07/2026 à 17:31 par Clotilde Martin

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Publié le :

30/07/2026 à 17:31

Clotilde Martin

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Les qualifications de Formule 1 ont quelque chose d’un atelier littéraire sous contrainte. Vingt-deux pilotes disposent des mêmes 4,381 kilomètres, des mêmes quatorze virages et du même règlement. Pourtant, aucun ne compose exactement le même tour.

C’est tout le principe d’Exercices de style. Raymond Queneau y reprend quatre-vingt-dix-neuf fois une scène dérisoire : un homme aperçu dans un autobus, une altercation, une place devenue libre, puis une nouvelle rencontre près de la gare Saint-Lazare. L’événement ne change pas ; sa formulation, elle, ne cesse de se déplacer. La contrainte ne réduit pas les possibilités : elle les révèle.

Au Hungaroring, chaque freinage devient un changement de ton, chaque trajectoire une syntaxe. Norris trouve la phrase la plus courte : 1 min 17 s 207. Lewis Hamilton l’achève douze millièmes plus tard. Une différence presque imperceptible, mais suffisante pour attribuer la pole.

Le classement est ensuite réécrit par les commissaires. Hamilton, sanctionné de trois places pour avoir gêné Oscar Piastri, recule au cinquième rang. Kimi Antonelli, quatrième des qualifications, reçoit la même sanction pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes. Charles Leclerc rejoint ainsi Norris sur la première ligne, devant Piastri et Max Verstappen. Les temps n’ont pas bougé ; leur ordre sur la grille, si.

Queneau aurait reconnu ce déplacement : les mêmes éléments, agencés autrement, produisent déjà une autre histoire.

Verne : perdre la tête pour gagner du temps

Dans Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Phileas Fogg ne triomphe pas parce qu’il suit une route idéale. Il avance parce qu’il remplace sans cesse un trajet devenu impossible par un autre : train, paquebot, éléphant, traîneau. La ligne droite l’intéresse moins que l’heure d’arrivée.

Norris dispose, lui, de 70 tours.

Au départ, le Britannique conserve l’avantage au premier virage. Piastri, remonté derrière lui, prépare sa sortie, croise la trajectoire de son équipier et s’empare de la tête au deuxième. Le voyage vient de commencer, et Norris a déjà manqué sa première correspondance.

La suite semble verrouillée. Sur un circuit où les dépassements restent difficiles, Piastri impose son rythme et Norris demeure pris dans l’air perturbé de la McLaren de tête. Après les premiers arrêts — Piastri au 17e tour, Norris au suivant — l’ordre ne change pas. Même route, même obstacle.

Il faut donc cesser de chercher le passage dans l’espace et le trouver dans le temps.

Piastri s’arrête une seconde fois au 33e tour. Norris reste en piste six boucles supplémentaires. Ce retard apparent lui offre enfin de l’air libre : tandis que son équipier rencontre du trafic et accroche la Williams de Carlos Sainz, Norris aligne des tours assez rapides pour creuser l’écart nécessaire. Lorsqu’il rejoint les stands à la fin du 39e tour, il ressort devant.

La stratégie porte un nom, l’overcut : prolonger son relais, retarder son arrêt et exploiter une piste dégagée pour reprendre l’avantage au chronomètre. Mais Verne en avait déjà donné la logique. Le détour n’est pas l’opposé du raccourci ; dans certaines circonstances, il en devient la forme la plus efficace.

Phileas Fogg croit avoir perdu son pari avant de découvrir que son voyage vers l’est lui a fait gagner une journée. Norris abandonne la tête au deuxième virage, puis la retrouve parce que six tours supplémentaires contenaient une avance invisible. Il ne revient pas sur Piastri : il arrive avant lui.

Borges : choisir entre plusieurs courses

Au 56e tour, la boîte de vitesses de Piastri cède. Sa McLaren s’immobilise et provoque une voiture de sécurité virtuelle. Tous les pilotes doivent ralentir. Un arrêt aux stands coûte alors moins de temps relatif : le chemin qui semblait trop long quelques secondes auparavant devient soudain praticable.

C’est ici que commence Le Jardin aux sentiers qui bifurquent. Dans la nouvelle de Jorge Luis Borges, Ts’ui Pên imagine un livre-labyrinthe où chaque décision ouvre plusieurs avenirs. Une possibilité ne remplace pas l’autre : elles existent simultanément, dans des temps qui se séparent, se croisent ou s’ignorent.

Sous VSC, la course se divise de la même manière. Norris peut rester en piste et protéger sa position avec des pneus usés. Il peut aussi s’arrêter, chausser des gommes neuves et risquer de perdre la tête. Son avance lui permet de réunir les deux futurs : il passe par les stands et ressort encore premier.

Derrière lui, les branches ne conduisent plus au même classement. Hamilton et Leclerc s’arrêtent. Verstappen et Kimi Antonelli restent en piste et récupèrent les deuxième et troisième places. Hamilton ressort d’abord devant Antonelli, avant de lui rendre la position : les images montrent que la Mercedes avait atteint la ligne de référence sous VSC avant la Ferrari. Une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans les stands repousse ensuite Hamilton au cinquième rang.

La neutralisation est identique pour tous ; ses conséquences ne le sont pas. S’arrêter signifie gagner des pneus mais céder une place. Rester en piste conserve la position mais oblige à défendre avec des gommes plus anciennes. Borges ne sert plus ici de comparaison : il fournit la structure même de la fin de course, faite de décisions cohérentes qui produisent des réalités incompatibles.

Trois livres, une victoire

Norris s’impose finalement devant Verstappen et Antonelli, avec 15,080 secondes d’avance sur le Néerlandais. Le résultat paraît net ; sa construction ne l’était pas.

Queneau explique comment une infime variation transforme un tour commun en pole position. Verne montre qu’un retard peut contenir le chemin le plus rapide. Borges révèle qu’une course ne suit jamais une seule route dès lors que chaque choix ouvre un classement différent.

À LIRE - Tour de France 2026 : Quand Pogačar règne, les autres inventent leur course 

Une même piste, 70 tours, plusieurs récits possibles : à Budapest, Lando Norris n’a pas seulement repris la tête. Il a trouvé, à chaque moment, le livre dont la course avait besoin.

Crédit image : Capture d'écran Youtube / Canal +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Exercices de style

Raymond Queneau

Paru le 15/09/2006

158 pages

Editions Gallimard

6,60 €

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Le tour du monde en quatre-vingts jours

Jules Verne

Paru le 31/10/2000

316 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

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Fictions

Jorge Luis Borges trad. Jean-Pierre Bernés, Roger Caillois, Nestor Ibarra, Paul Verdevoye

Paru le 01/11/1974

185 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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27/07/2026, 08:16

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Une adolescente marseillaise apprend qu’elle est une sirène

Six sirènes, premier roman d’Agnès Maupré, paraîtra aux éditions Sarbacane le 19 août 2026. À Marseille, Irène, 11 ans, découvre que sa mère lui a caché ses origines et que cinq sœurs grandissent sans elle dans les profondeurs de la Méditerranée.

27/07/2026, 07:00

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Quand la liberté se transforme en crime : Dominique Dudan et la tentation de l’acte gratuit

Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.

25/07/2026, 11:46

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Pendant que les autres bronzent : six livres où le job d’été vire au cauchemar

Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...

25/07/2026, 11:37

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Comment survivre à une enfance enfermée dans le silence ?

Le Lit au roi, premier roman de Lou van Nijen, paraîtra le 13 août 2026 aux éditions La Veilleuse et raconte le retour brutal d’un passé familial qu’une jeune femme tentait depuis des années de tenir à distance.

25/07/2026, 08:23

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