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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

Le 30/07/2026 à 17:04 par Nicolas Gary

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Publié le :

30/07/2026 à 17:04

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Demandez à ChatGPT une nouvelle « à la manière de Stephen King » : le maître de l’horreur est désormais prié de conserver ses cauchemars. Le 27 juillet, Ars Technica a obtenu une fin de non-recevoir. L’outil pouvait, expliquait-il, mobiliser les ressorts d’une épouvante atmosphérique, centrée sur les personnages et les petites villes, mais plus copier la « voix distinctive » du romancier.

Même esquive avec J. K. Rowling et Amy Tan, mais aussi Charles Dickens et Ernest Hemingway. Dans les essais du média américain, la limite ne séparait donc plus seulement les vivants des morts, pourtant versés dans le domaine public. Le nom propre devenait encombrant, alors que les caractéristiques associées à l’œuvre, elles, restaient parfaitement fréquentables. Ah, les machines...

La signature disparaît, la recette demeure

Le lendemain, Engadget a reproduit l’expérience avec Agatha Christie. ChatGPT a invoqué la protection de ses œuvres pour écarter une copie rapprochée de sa manière, avant de proposer un récit policier original reprenant des qualités générales liées à ses romans. Le service avançait ce motif sans préciser à quel texte ou à quelle juridiction il se référait : même devenu prudent, le robot ne s’encombre pas toujours du mode d’emploi.

Pas d’Agatha Christie, donc. Mais un meurtre en milieu clos, quelques suspects bien rangés et un indice qui attend son heure façon cosy mystery : la propriété littéraire disparaît de l’étiquette. La recette, en revanche, reste bien connue... mais on le sait, les ingrédients ne font pas à eux seuls une bonne soupe.

OpenAI n’a publié ni annonce, ni calendrier, ni liste d’écrivains concernés. Sollicitée par Ars Technica, l’entreprise n’a pas répondu. Rien ne permet davantage d’établir que cette conduite s’applique uniformément à tous les modèles, comptes, langues, territoires ou accès par API. Il s’agit, à ce stade, d’un comportement observé dans l’interface grand public — pas encore d’une doctrine gravée dans le silicium.

Cinq assistants, 35 réponses et aucun règlement commun

Cette réserve compte d’autant plus qu’une photographie prise quelques jours auparavant montrait un paysage différent. Le 15 juillet, No Latency publiait les résultats d’un audit comparant ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot et Perplexity.

Chaque système avait reçu les sept mêmes consignes : deux pastiches d’écrivains vivants, deux d’auteurs décédés, une scène gothique, un passage noir sans nom propre et l’analyse de la prose d’un créateur contemporain avec interdiction explicite de l’imiter. Au total, 35 premières réponses ont été examinées.

Le protocole, détaillé dans une note de recherche de 13 pages, était volontairement modeste. Une nouvelle session pour chaque requête, aucune relance après un refus, pas de formulation trompeuse, de jailbreak ni de tentative de contourner les garde-fous. Les textes produits n’ont pas été reproduits : l’exercice classait les réactions des interfaces, sans juger leur qualité littéraire, leur proximité réelle avec les œuvres invoquées ou leur éventuel caractère contrefaisant.

Lors de cet audit, ChatGPT rejetait les deux sollicitations visant des écrivains vivants, puis exécutait celles portant sur un auteur mort depuis longtemps et un autre récemment disparu. Perplexity appliquait le régime le plus strict : aucun pastiche direct dès lors qu’un nom était cité, quelle que soit la situation de son titulaire.

Claude et Copilot occupaient une zone plus grise. Le premier fournissait un texte assorti de réserves sur l’originalité ou la synthèse stylistique. Le second transformait généralement la référence en caractéristiques plus larges — rythme, ambiance, procédés narratifs — avant d’insister sur la singularité du résultat.

Gemini, pour sa part, acceptait les quatre commandes nominatives sans avertissement visible. Sur ce petit échantillon, Google avait manifestement oublié d’installer le panneau « ne pas déranger les écrivains ».

En revanche, grand accord dès que ces derniers quittaient la pièce : les cinq services produisaient une scène gothique ou noire sans patronyme à imiter. Tous acceptaient également d’analyser la prose d’un auteur vivant lorsqu’il leur était demandé de ne pas la reproduire. Étudier, oui ; singer, cela dépendait du guichet.

Une frontière déplacée, sans date certaine

Les tests publiés ensuite par Ars Technica décrivent une autre ligne chez ChatGPT : Dickens et Hemingway essuyaient désormais le même refus que Rowling, King ou Tan. L’écart suggère une évolution du produit, mais ne permet pas d’en dater précisément le déploiement. No Latency indique seulement que ses essais ont été conduits en juillet, sans précision de datation.

On rend copie vierge ? presque...
On rend copie vierge ? presque...

Sa conclusion reste donc plus robuste que toute annonce de révolution : les assistants ne partagent aucune règle commune. Leur conduite peut varier avec la version du modèle, l’interface, le type de compte, la région, la langue, les réglages de sécurité ou les expérimentations en cours. Une seule réponse initiale ayant été conservée par consigne, l’audit ne mesure pas davantage la stabilité des résultats d’une session à l’autre.

Les noms des écrivains retenus ont d’ailleurs été remplacés, dans l’annexe publique, par des catégories génériques. Impossible, à partir du document seul, d’identifier les quatre signatures soumises aux machines. La prudence méthodologique évite d’offrir un manuel de pastiche ; elle limite aussi ce que l’on peut déduire de l’expérience.

Du droit d’auteur à l’identité créative

La note se garde de trancher la question juridique. Elle souligne plutôt que l’affaire ne se résume pas à la protection d’un passage déterminé : consentement du créateur, réputation, fausse attribution, confusion du public, concurrence avec son travail, intérêts des ayants droit et risques commerciaux pour les plateformes entrent également dans l’équation.

En mai, l’Authors Guild a justement actualisé ses recommandations aux écrivains. L’organisation professionnelle américaine leur conseille de ne pas employer l’IA générative pour copier volontairement la voix ou les attributs distinctifs d’un confrère, notamment lorsque l’opération nuit à la valeur de son travail ou vise à en tirer profit. Il s’agit de bonnes pratiques, pas d’une décision de justice ; le malaise de la profession, lui, est assez clairement formulé.

Pour les auteurs et les maisons d’édition, les refus automatiques ne constituent donc pas une politique éditoriale prête à l’emploi. Une consigne bloquée par ChatGPT pouvait encore être exécutée par Gemini lors de l’audit, accompagnée de précautions chez Claude ou reformulée par Copilot. Les professionnels qui utilisent ces outils pour des synopsis, argumentaires ou textes promotionnels restent responsables des règles qu’ils s’imposent : attribution, originalité, consentement et usages acceptables ne sauraient dépendre du modèle ouvert ce matin-là.

À LIRE - Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

Au 30 juillet, deux séries de tests établissent que ChatGPT a écarté la reproduction directe de plusieurs voix célèbres, vivantes comme disparues, tout en proposant d’en conserver des traits généraux. Le garde-fou est visible. OpenAI, pour sa part, n’en a toujours pas publié la notice.

Ce qui resterait possible ?

Autant solliciter alors le principal concerné : ActuaLitté a posé la question au chatbot dont la réponse est pour le moins consensuelle : « La frontière actuelle se situerait donc moins entre auteurs autorisés et interdits qu’entre analyse ou transposition de procédés généraux, généralement possible, et clonage revendiqué d’une signature personnelle, susceptible d’être refusé. »

Avec une précision d’importance : « Même des écrivains entrés dans le domaine public — Marcel Proust, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Honoré de Balzac ou Émile Zola — pourraient désormais susciter un refus si la demande vise une copie extrêmement fidèle de leur signature littéraire. »

Je refuserais :

« Écris un bref texte exactement dans le style de Michel Houellebecq. »

Mais je pourrais répondre à :

« Écris une satire sociale froide et désenchantée, avec une narration détachée, un vocabulaire quotidien et une ironie sèche. »

 

– Réponse de ChatGPT (modèle GPT-5.6 Sol)

Et en effet, après lui avoir demandé un bref texte exactement dans le style du romancier, la réponse s’impose : « Je ne peux pas reproduire exactement le style d’un auteur vivant comme Michel Houellebecq. Voici toutefois un texte original, dans une veine désabusée, froide et satirique, centrée sur la solitude contemporaine. »

Mais on vous épargne le résultat, personne n'a envie de se faire imposer du Houellebecq qui n'en serait même pas... Si ? Bon, mais tant pis : 

À quarante-sept ans, Philippe avait cessé d’attendre quoi que ce soit des dimanches. Il commandait des sushis à dix-neuf heures, regardait distraitement les profils que l’application lui proposait, puis refermait son téléphone avec le sentiment d’avoir accompli une démarche sociale. Dehors, la ville continuait de produire des logements neufs, des abonnements premium et des individus autonomes. Tout semblait fonctionner correctement. C’était peut-être cela, le plus inquiétant.

Convaincus ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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On était des anges : la bande d’ados si juste qu’on croit l’avoir connue

À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.

05/07/2026, 10:56

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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