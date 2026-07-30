Demandez à ChatGPT une nouvelle « à la manière de Stephen King » : le maître de l’horreur est désormais prié de conserver ses cauchemars. Le 27 juillet, Ars Technica a obtenu une fin de non-recevoir. L’outil pouvait, expliquait-il, mobiliser les ressorts d’une épouvante atmosphérique, centrée sur les personnages et les petites villes, mais plus copier la « voix distinctive » du romancier.

Même esquive avec J. K. Rowling et Amy Tan, mais aussi Charles Dickens et Ernest Hemingway. Dans les essais du média américain, la limite ne séparait donc plus seulement les vivants des morts, pourtant versés dans le domaine public. Le nom propre devenait encombrant, alors que les caractéristiques associées à l’œuvre, elles, restaient parfaitement fréquentables. Ah, les machines...

La signature disparaît, la recette demeure

Le lendemain, Engadget a reproduit l’expérience avec Agatha Christie. ChatGPT a invoqué la protection de ses œuvres pour écarter une copie rapprochée de sa manière, avant de proposer un récit policier original reprenant des qualités générales liées à ses romans. Le service avançait ce motif sans préciser à quel texte ou à quelle juridiction il se référait : même devenu prudent, le robot ne s’encombre pas toujours du mode d’emploi.

Pas d’Agatha Christie, donc. Mais un meurtre en milieu clos, quelques suspects bien rangés et un indice qui attend son heure façon cosy mystery : la propriété littéraire disparaît de l’étiquette. La recette, en revanche, reste bien connue... mais on le sait, les ingrédients ne font pas à eux seuls une bonne soupe.

OpenAI n’a publié ni annonce, ni calendrier, ni liste d’écrivains concernés. Sollicitée par Ars Technica, l’entreprise n’a pas répondu. Rien ne permet davantage d’établir que cette conduite s’applique uniformément à tous les modèles, comptes, langues, territoires ou accès par API. Il s’agit, à ce stade, d’un comportement observé dans l’interface grand public — pas encore d’une doctrine gravée dans le silicium.

Cinq assistants, 35 réponses et aucun règlement commun

Cette réserve compte d’autant plus qu’une photographie prise quelques jours auparavant montrait un paysage différent. Le 15 juillet, No Latency publiait les résultats d’un audit comparant ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot et Perplexity.

Chaque système avait reçu les sept mêmes consignes : deux pastiches d’écrivains vivants, deux d’auteurs décédés, une scène gothique, un passage noir sans nom propre et l’analyse de la prose d’un créateur contemporain avec interdiction explicite de l’imiter. Au total, 35 premières réponses ont été examinées.

Le protocole, détaillé dans une note de recherche de 13 pages, était volontairement modeste. Une nouvelle session pour chaque requête, aucune relance après un refus, pas de formulation trompeuse, de jailbreak ni de tentative de contourner les garde-fous. Les textes produits n’ont pas été reproduits : l’exercice classait les réactions des interfaces, sans juger leur qualité littéraire, leur proximité réelle avec les œuvres invoquées ou leur éventuel caractère contrefaisant.

Lors de cet audit, ChatGPT rejetait les deux sollicitations visant des écrivains vivants, puis exécutait celles portant sur un auteur mort depuis longtemps et un autre récemment disparu. Perplexity appliquait le régime le plus strict : aucun pastiche direct dès lors qu’un nom était cité, quelle que soit la situation de son titulaire.

Claude et Copilot occupaient une zone plus grise. Le premier fournissait un texte assorti de réserves sur l’originalité ou la synthèse stylistique. Le second transformait généralement la référence en caractéristiques plus larges — rythme, ambiance, procédés narratifs — avant d’insister sur la singularité du résultat.

Gemini, pour sa part, acceptait les quatre commandes nominatives sans avertissement visible. Sur ce petit échantillon, Google avait manifestement oublié d’installer le panneau « ne pas déranger les écrivains ».

En revanche, grand accord dès que ces derniers quittaient la pièce : les cinq services produisaient une scène gothique ou noire sans patronyme à imiter. Tous acceptaient également d’analyser la prose d’un auteur vivant lorsqu’il leur était demandé de ne pas la reproduire. Étudier, oui ; singer, cela dépendait du guichet.

Une frontière déplacée, sans date certaine

Les tests publiés ensuite par Ars Technica décrivent une autre ligne chez ChatGPT : Dickens et Hemingway essuyaient désormais le même refus que Rowling, King ou Tan. L’écart suggère une évolution du produit, mais ne permet pas d’en dater précisément le déploiement. No Latency indique seulement que ses essais ont été conduits en juillet, sans précision de datation.

On rend copie vierge ? presque...

Sa conclusion reste donc plus robuste que toute annonce de révolution : les assistants ne partagent aucune règle commune. Leur conduite peut varier avec la version du modèle, l’interface, le type de compte, la région, la langue, les réglages de sécurité ou les expérimentations en cours. Une seule réponse initiale ayant été conservée par consigne, l’audit ne mesure pas davantage la stabilité des résultats d’une session à l’autre.

Les noms des écrivains retenus ont d’ailleurs été remplacés, dans l’annexe publique, par des catégories génériques. Impossible, à partir du document seul, d’identifier les quatre signatures soumises aux machines. La prudence méthodologique évite d’offrir un manuel de pastiche ; elle limite aussi ce que l’on peut déduire de l’expérience.

Du droit d’auteur à l’identité créative

La note se garde de trancher la question juridique. Elle souligne plutôt que l’affaire ne se résume pas à la protection d’un passage déterminé : consentement du créateur, réputation, fausse attribution, confusion du public, concurrence avec son travail, intérêts des ayants droit et risques commerciaux pour les plateformes entrent également dans l’équation.

En mai, l’Authors Guild a justement actualisé ses recommandations aux écrivains. L’organisation professionnelle américaine leur conseille de ne pas employer l’IA générative pour copier volontairement la voix ou les attributs distinctifs d’un confrère, notamment lorsque l’opération nuit à la valeur de son travail ou vise à en tirer profit. Il s’agit de bonnes pratiques, pas d’une décision de justice ; le malaise de la profession, lui, est assez clairement formulé.

Pour les auteurs et les maisons d’édition, les refus automatiques ne constituent donc pas une politique éditoriale prête à l’emploi. Une consigne bloquée par ChatGPT pouvait encore être exécutée par Gemini lors de l’audit, accompagnée de précautions chez Claude ou reformulée par Copilot. Les professionnels qui utilisent ces outils pour des synopsis, argumentaires ou textes promotionnels restent responsables des règles qu’ils s’imposent : attribution, originalité, consentement et usages acceptables ne sauraient dépendre du modèle ouvert ce matin-là.

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Au 30 juillet, deux séries de tests établissent que ChatGPT a écarté la reproduction directe de plusieurs voix célèbres, vivantes comme disparues, tout en proposant d’en conserver des traits généraux. Le garde-fou est visible. OpenAI, pour sa part, n’en a toujours pas publié la notice.

Ce qui resterait possible ?

Autant solliciter alors le principal concerné : ActuaLitté a posé la question au chatbot dont la réponse est pour le moins consensuelle : « La frontière actuelle se situerait donc moins entre auteurs autorisés et interdits qu’entre analyse ou transposition de procédés généraux, généralement possible, et clonage revendiqué d’une signature personnelle, susceptible d’être refusé. »

Avec une précision d’importance : « Même des écrivains entrés dans le domaine public — Marcel Proust, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Honoré de Balzac ou Émile Zola — pourraient désormais susciter un refus si la demande vise une copie extrêmement fidèle de leur signature littéraire. »

Je refuserais : « Écris un bref texte exactement dans le style de Michel Houellebecq. » Mais je pourrais répondre à : « Écris une satire sociale froide et désenchantée, avec une narration détachée, un vocabulaire quotidien et une ironie sèche. » – Réponse de ChatGPT (modèle GPT-5.6 Sol)

Et en effet, après lui avoir demandé un bref texte exactement dans le style du romancier, la réponse s’impose : « Je ne peux pas reproduire exactement le style d’un auteur vivant comme Michel Houellebecq. Voici toutefois un texte original, dans une veine désabusée, froide et satirique, centrée sur la solitude contemporaine. »

Mais on vous épargne le résultat, personne n'a envie de se faire imposer du Houellebecq qui n'en serait même pas... Si ? Bon, mais tant pis :

À quarante-sept ans, Philippe avait cessé d’attendre quoi que ce soit des dimanches. Il commandait des sushis à dix-neuf heures, regardait distraitement les profils que l’application lui proposait, puis refermait son téléphone avec le sentiment d’avoir accompli une démarche sociale. Dehors, la ville continuait de produire des logements neufs, des abonnements premium et des individus autonomes. Tout semblait fonctionner correctement. C’était peut-être cela, le plus inquiétant.

Convaincus ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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