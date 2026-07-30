Attaque contre Salman Rushdie : Hadi Matar reconnu coupable de terrorisme

Les procureurs se sont notamment appuyés sur les recherches, messages et documents retrouvés sur les appareils électroniques de Hadi Matar. Déjà condamné à 25 ans de prison par la justice de l’État de New York, il encourt désormais une peine fédérale pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Reconnu coupable dans ce premier dossier, Hadi Matar avait été condamné en 2025 à la peine maximale de 25 ans de prison. Le nouveau procès, ouvert le 22 juillet 2026, portait sur la qualification terroriste de l’attaque et sur les liens invoqués par l’accusation avec le Hezbollah.

Le 12 août 2022, Salman Rushdie devait intervenir à la Chautauqua Institution, dans l’ouest de l’État de New York, lors d’une rencontre consacrée à la sécurité des écrivains. Hadi Matar avait gagné la scène avant de frapper l’auteur à quinze reprises. Des spectateurs l’avaient maîtrisé jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre. Grièvement blessé, Salman Rushdie a perdu la vue de l’œil droit.

Pendant ce nouveau procès, les procureurs ont diffusé plusieurs enregistrements montrant l’attaque sous différents angles. Salman Rushdie a également témoigné devant les jurés sur ses blessures. Hadi Matar a choisi de ne pas comparaître à la barre et ses avocats n’ont appelé aucun témoin.

Le dossier a été transmis au jury après les plaidoiries, au lendemain du rejet d’une demande de la défense qui réclamait l’abandon des poursuites pour insuffisance de preuves. Les délibérations ont duré environ trois heures. Hadi Matar a été déclaré coupable de tentative de soutien matériel au Hezbollah, de soutien matériel à des terroristes et d’un acte de terrorisme dépassant les frontières nationales.

Des messages et des recherches présentés aux jurés

D'après BTPM, l’accusation a versé au dossier 87 pièces regroupant plusieurs centaines d’éléments. Parmi eux figuraient des messages, des recherches en ligne, des photographies et des documents personnels. Les procureurs ont affirmé que cet ensemble retraçait les préparatifs de l’attaque et l’intérêt porté par Hadi Matar à la fatwa prononcée en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini contre Salman Rushdie.

Des échanges datant de 2021 et 2022 montraient que Hadi Matar discutait de la fatwa et reprochait à l’écrivain d’avoir attaqué l’islam, selon les éléments présentés à l’audience. Au printemps 2022, il avait recherché le lieu de résidence de Salman Rushdie et suivi ses apparitions publiques. Des messages publiés sur Telegram mentionnaient également la venue de l’auteur à la Chautauqua Institution.

Les procureurs ont aussi présenté une vidéo créée par Hadi Matar sous le titre « Rushdie Fatwa 2.0 ». Elle associait des images de l’écrivain, la proclamation de la fatwa et un discours prononcé en 2006 par Hassan Nasrallah, alors dirigeant du Hezbollah. L’accusation a par ailleurs indiqué que Hadi Matar avait rédigé un testament deux jours avant l’attaque et l’avait envoyé à un religieux installé au Canada.

Le jour des faits, il avait enregistré sur son téléphone des images de deux membres du Hezbollah morts au mois d’août et présentés comme des martyrs de l’organisation, selon les procureurs. Des photographies de dirigeants iraniens avaient également été découvertes dans sa chambre et sur son ordinateur. L’accusation a utilisé ces éléments pour soutenir que l’agression n’avait pas été improvisée.

La défense réfutait un soutien au Hezbollah

L’avocat de Matar, Nathaniel Barone, a contesté l’interprétation des documents présentés par les procureurs. Il a estimé que le gouvernement s’appuyait sur des éléments circonstanciels et sortis de leur contexte. La défense a aussi souligné qu’aucune communication directe entre Hadi Matar et le Hezbollah n’avait été découverte.

Selon son avocat, Hadi Matar avait agi seul, influencé par ses convictions religieuses personnelles, son état psychologique et sa situation familiale. Nathaniel Barone a également contesté l’existence d’un assassinat organisé à l’avance. Il a soutenu que l’accusation ne pouvait pas établir avec certitude les intentions de son client au moment de l’attaque.

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Les procureurs ont, au contraire, relié ses recherches à la fatwa de 1989 et au discours de Hassan Nasrallah prononcé en 2006. Ils n’ont pas présenté de preuve d’un ordre directement transmis par le Hezbollah, mais ont affirmé que les documents et les communications retrouvés démontraient une volonté d’appliquer cette fatwa. Le gouvernement iranien a nié toute implication dans l’attaque de 2022.

Hadi Matar continue de purger sa peine de 25 ans de prison pour tentative de meurtre. Le prononcé de sa peine fédérale est fixé au 3 novembre 2026. Il risque la réclusion à perpétuité dans ce second dossier.

Crédits photo : Salman Rushdie aux Frontières de la Pensée – Porto Alegre 2014, Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton

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