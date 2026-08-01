Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
Le 01/08/2026 à 10:00 par Projet Ulule
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/08/2026 à 10:00
0
Commentaires
0
Partages
Des origines de la série à son succès planétaire, Nicolas Rouvière retrace l’épopée Astérix dans toute sa richesse : personnages inoubliables, albums cultes, humour irrésistible, satire politique, références historiques, jeux de langage et puissance du mythe. Page après page, il met en lumière ce qui fait la singularité et la force de cette œuvre transgénérationnelle.
À travers une lecture accessible et stimulante, Astérix - Une Histoire Totale révèle toute la profondeur d’une série que l’on croyait connaître, et montre comment Astérix est devenu bien plus qu’une bande dessinée : un véritable phénomène culturel.
Un livre indispensable pour tous les amoureux d’Astérix, de bande dessinée et de culture populaire. Nicolas Rouvière est une voix singulière du paysage universitaire français, à la croisée de la littérature, de la pédagogie et de la bande dessinée.
Enseignant-chercheur à l’Université Grenoble-Alpes, il explore avec finesse les liens entre lecture, imaginaire et transmission, en accordant une place particulière à la littérature de jeunesse et à l’univers d’Astérix, auquel il a consacré plusieurs travaux marquants. Son œuvre témoigne d’un regard à la fois érudit et vivant sur les formes populaires du récit et leur puissance culturelle.
Une campagne à découvrir sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.
23/07/2026, 17:00
Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
22/07/2026, 12:08
L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.
21/07/2026, 09:30
À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
20/07/2026, 12:42
Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.
20/07/2026, 09:00
Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.
19/07/2026, 09:30
Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant.
18/07/2026, 09:30
Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.
17/07/2026, 09:30
La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.
16/07/2026, 16:43
Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.
16/07/2026, 09:00
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.
11/07/2026, 09:00
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.
09/07/2026, 09:00
Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
08/07/2026, 15:10
Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.
08/07/2026, 09:00
La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.
07/07/2026, 11:29
Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».
07/07/2026, 08:00
Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.
06/07/2026, 13:00
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.
05/07/2026, 08:00
Pourquoi les enfants connaissent-ils si peu l’agriculture alors qu’elle les nourrit chaque jour ? C’est de cette question qu’est née notre bande dessinée jeunesse. À travers des histoires inspirées de notre quotidien d’agriculteurs, nous souhaitons expliquer simplement les métiers de la ferme, les animaux, les cultures et les réalités du monde agricole. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, cet ouvrage veut recréer du lien entre ceux qui produisent notre alimentation et les générations de demain.
04/07/2026, 08:00
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des Éditions Faton, le 30 juin dernier. Ce groupe de presse, fondé par Louis Faton en 1964, publiait également des livres, notamment des ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. La recherche de repreneurs n'a pas été fructueuse.
03/07/2026, 13:01
La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.
02/07/2026, 18:35
Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.
02/07/2026, 15:55
Les Éditions Fayard annoncent la création de « Parole libre », une nouvelle collection de témoignages confiée à Valérie Benaïm. Les premiers ouvrages sont prévus au premier semestre 2027. Publiés tous les quatre mois, ces livres de 100 pages seront vendus 10 € et donneront la parole à des « citoyens et à des acteurs de la société civile » autour de récits liés à leur vécu.
02/07/2026, 11:29
Un ouvrage négationniste, publié au Royaume-Uni par Academic Research Media, Review Education Group et distribué en France par les Éditions des Tuileries, émanation du nauséabond hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappé d'une interdiction de vente aux mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, proscrit par ailleurs son exposition dans les points de vente ainsi que toute publicité.
02/07/2026, 09:38
Autres articles de la rubrique Métiers
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
30/07/2026, 12:40
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.
30/07/2026, 10:42
Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.
30/07/2026, 10:33
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.
29/07/2026, 11:56
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.
28/07/2026, 13:22
La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.
28/07/2026, 12:50
Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.
28/07/2026, 12:05
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.
27/07/2026, 11:50
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
Commenter cet article