Des origines de la série à son succès planétaire, Nicolas Rouvière retrace l’épopée Astérix dans toute sa richesse : personnages inoubliables, albums cultes, humour irrésistible, satire politique, références historiques, jeux de langage et puissance du mythe. Page après page, il met en lumière ce qui fait la singularité et la force de cette œuvre transgénérationnelle.

À travers une lecture accessible et stimulante, Astérix - Une Histoire Totale révèle toute la profondeur d’une série que l’on croyait connaître, et montre comment Astérix est devenu bien plus qu’une bande dessinée : un véritable phénomène culturel.

Un livre indispensable pour tous les amoureux d’Astérix, de bande dessinée et de culture populaire. Nicolas Rouvière est une voix singulière du paysage universitaire français, à la croisée de la littérature, de la pédagogie et de la bande dessinée.

Enseignant-chercheur à l’Université Grenoble-Alpes, il explore avec finesse les liens entre lecture, imaginaire et transmission, en accordant une place particulière à la littérature de jeunesse et à l’univers d’Astérix, auquel il a consacré plusieurs travaux marquants. Son œuvre témoigne d’un regard à la fois érudit et vivant sur les formes populaires du récit et leur puissance culturelle.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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