Après Mireille : le lourd héritage d’une héroïne brisée

Le récit débute en Allemagne, dans le froid du mémorial de Ravensbrück. Josserand regarde les rails, les murs, les bouquets, les emplacements vides. Il se défie des images qui combleraient trop vite l’absence : « On quitte Ravensbrück avec un silence intérieur ; silence lourd d’une mémoire que l’on a désormais en partage, reçue telle une brûlure. À nous, ensuite, de lui faire dire quelque chose. »

Cette méfiance gouverne sa prose. Sobre, précise, attentive aux objets minuscules, elle sait que la catastrophe persiste davantage dans une rose, une photographie mal cadrée ou un bloc de béton incertain que dans les proclamations. « Ravensbrück n’émeut pas par ce qu’il montre mais par ce qu’il tait. »

La survivante et ses fils

Le silence, pourtant, ne protège personne. Mireille est revenue des camps fracassée, incapable de reprendre sa place auprès de ses enfants. Jean-Claude se souvient d’une mère distante, brutale, qui l’envoie en pension ou dans d’autres familles et ne vient pas le voir. L’ancienne déportée honorée par la République demeure, dans l’intimité, celle qui a délaissé ses fils.

Josserand ne cherche ni à renverser la statue ni à restaurer son éclat. Il maintient ensemble des vérités qui se heurtent : la résistante admirable, la victime réduite à l’état de bête, la mère dont la souffrance devient celle des autres. « Grandir, c’est faire l’expérience de l’équivoque, du revers, de la dualité des personnes et des choses, le fameux “c’est compliqué” dont parlent les adultes. »

Cette tension donne au texte sa force morale. La déportation explique sans acquitter ; la douleur filiale accuse sans effacer Ravensbrück. Le véritable centre du récit apparaît alors : Jean-Claude, quatre ans et demi lors de l’arrestation de sa mère, quatre-vingt-six ans au moment des entretiens.

Tous les dimanches, pendant six mois, le petit-fils revient au Creusot, enregistre, questionne, reprend les archives. La scène pourrait tourner à la thérapie familiale. Elle conserve une maladresse plus juste, faite de lapsus, de silences et de souvenirs qui résistent : « Je le prends par la main pour l’aider à mettre un pied, juste un pied dans l’abîme. »

Photographies numérotées, dossiers administratifs, cahiers manuscrits, revolver enveloppé dans un torchon : l’investigation progresse par preuves fragiles. La grande réussite de Robin Josserand tient à sa manière de rendre ces pièces sensibles sans les transformer en fétiches. Chaque document ouvre une possibilité, jamais une certitude.

Les deux ouvrages de Mireille deviennent eux-mêmes des archives familiales : Sous le signe du triangle raconte la déportation ; Le pain blanc déplace son histoire dans une autofiction que le narrateur lit comme une adresse indirecte à son fils. Il revendique ici la puissance de l’invention : « Si j’ai une quelconque certitude concernant la littérature, c’est qu’il n’y a que l’acuité du roman qui puisse assumer le désordre du réel. »

Quand l’enquête insiste trop

Cette abondance constitue aussi la limite du roman. Certaines séquences historiques, nécessaires à la reconstitution, suspendent longuement le mouvement intime. Les développements consacrés à la graphologie, au bégaiement ou aux motifs psychanalytiques prolongent la réflexion, mais expliquent parfois ce que les scènes avaient déjà fait comprendre. La foudre, le pain, la « mère morte », la brisure : à force de relier les signes, le récit réduit par moments l’indécision qu’il défend si justement ailleurs.

La reconstitution imaginaire d’un entretien télévisé disparu concentre ce risque. Le passage est beau, troublant, construit avec une précision presque cinématographique ; il prête cependant à Mireille la voix que les archives n’ont pas conservée.

Cette avancée de la fiction vers le témoignage pourra gêner. Elle demeure cohérente avec un texte qui expose ses projections au lieu de les faire passer pour des faits. Josserand ne dissimule jamais son désir de trouver chez son aïeule une douceur susceptible d’apaiser Jean-Claude, ni l’échec de cette tentative.

Reste une question sans solution propre : « Alors, avoir été victime fait-il inévitablement de vous un bourreau ? »Après Mireille refuse la réponse spectaculaire. Il ne pardonne pas au nom de l’Histoire et ne condamne pas en oubliant les camps. Il déplace le regard, de la femme célébrée vers l’enfant demeuré au bord du manque.

Au terme de cette traversée, le narrateur formule le mouvement le plus juste du roman : « d’arrière-petit-fils de déportés je suis devenu petit-fils de mon grand-père. » Le monument reste debout. À son pied, enfin, quelqu’un écoute le fils.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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