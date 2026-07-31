Igor Bogdanoff, un père ramené sur terre

Un pied d’abord. Une peau calleuse sous les doigts d’une enfant. Puis, vingt ans après, le même geste dans une chambre de réanimation. Le livre se noue là, entre caresse et dette, dégoût et besoin de sauver. Anna Ostasenko Bogdanoff ne commence pas par l’homme de télévision, encore moins par le phénomène médiatique : elle entre dans son père par le corps. Sur son bureau s’entassent lettres moisies, photographies, dossiers, factures, ordinateurs. « Une foule de cadavres de papier en décomposition, prêts à être ressuscités. » Tout le roman tiendra dans cette opération : ranimer sans maquiller.

Le père sous le personnage

Igor apparaît charmeur, drôle, menteur, fantasque, souvent absent ; généreux par éclairs, avare jusque dans l’affection ; capable de transformer un petit-déjeuner en aventure et sa fille en figurante de son propre récit. La narratrice ne cache ni sa honte du nom Bogdanoff ni son désir d’être enfin reconnue par celui qui projetait sur elle ses rêves de réussite : « Pour lui, je n’existais qu’à travers des critères bons à briller. » Cette lucidité empêche l’hommage de tourner à l’embaumement. Elle n’acquitte pas le père. Elle ne le condamne pas davantage. Elle mesure la place démesurée qu’il continue d’occuper.

La partie consacrée au Covid et à la réanimation est la plus forte. Les phrases raccourcissent, la chronologie se resserre, l’oxygène devient un chiffre et le deuil commence avant la mort. « Je prends la maladie de mon père. » La formule dit l’illusion de transmission qui gouverne alors la fille : absorber le mal, veiller, nourrir, masser, tenir. « Ma présence constante devient un antidote à la mort. » Rien d’abstrait dans ces pages. Un chausson, une cuillère de yaourt, une main gonflée suffisent. Le pathétique affleure, mais le détail concret le retient presque toujours.

Une généalogie chargée de fantômes

Autour de ce noyau, le récit déploie une enquête considérable. Journal d’hôpital, rêves, messages vocaux, entretiens, correspondances et archives familiales conduisent de l’aristocratie austro-hongroise à Saint-Lary, de l’ascendance afro-américaine aux violences tues, des châteaux en ruine aux plateaux de télévision. L’autrice met au jour ce que la mythologie domestique avait doré : abandons, emprise, racisme, corps possédés, filiations niées. Une expertise fournit l’image la plus nette de son projet : « La tapisserie n’est pas cousue de fils d’or. Notre histoire familiale non plus. »

Ce chantier impressionne par son ampleur et par la façon dont les objets font circuler la mémoire. Une maison pourrit, une tapisserie est vendue, un ordinateur conserve une voix : le passé ne revient jamais pur, il moisit, se falsifie, change de propriétaire. L’écriture sait donner une odeur aux archives et une matière aux absents. Elle trouve aussi une forme juste pour le père mort, photographié jusque dans ses ongles : « La chair comme réponse au néant. »

Mais l’enquête veut parfois trop bien fermer ses circuits. Pieds, enfermement, contamination, faim, gémellité, trésors, sacrifices : tout se répond, jusqu’à donner l’impression que le symbole précède parfois la découverte. À force de chercher dans plusieurs générations l’origine de ses phobies et de ses blessures, la narratrice commente certains liens avant que le lecteur ait pu les éprouver. Les longues citations d’archives, utiles à la démonstration, alourdissent aussi le milieu du volume. Igor s’efface alors derrière Istenne et les lignées qu’elle aimante ; le livre gagne une histoire familiale, mais perd momentanément son père.

Cette surcharge n’annule pas la justesse du geste. Elle en révèle plutôt l’urgence : tout garder, tout relier, parce que choisir reviendrait encore à abandonner. Les meilleures pages acceptent pourtant de ne pas expliquer. Elles regardent un homme respirer, mentir, rire, mourir ; elles laissent coexister la rancœur et la tendresse. À la fin, l’icône n’est ni réhabilitée ni déboulonnée. Elle cède la place à une possibilité plus fragile : « Il me reste celui que tu aurais voulu être. » C’est dans cet écart entre l’homme, le père et son personnage que le roman atteint sa vérité la plus nue.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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