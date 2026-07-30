Un perroquet disparaît, Victoria Woodhull annonce sa mort : que la fête commence !

Au manoir de Norton’s Park, Ménélas Daisastre accueille la nouvelle avec la résignation d’un domestique rompu aux prophéties, aux animaux télépathes et aux meubles déplacés par l’au-delà. Il ne proteste pas : « Il n’était pas payé pour donner son avis. »

Maxim Schwartz enferme son récit dans une seule journée, le 9 juin 1927, mais y fait tenir près d’un siècle. Chaque cigarette, chaque bibelot, chaque superstition ouvre une trappe vers la vie de Victoria Claflin Woodhull : enfant médium de l’Ohio, guérisseuse, courtière à Wall Street, patronne de presse, militante de l’amour libre, candidate à la présidence des États-Unis, scandale ambulant puis châtelaine anglaise. Rien d’une biographie empaillée.

Le passé déboule sans frapper, avec ses escrocs, ses banquiers, ses suffragistes, ses morts mal élevés et ses souvenirs peut-être vrais. « Les fantômes, ça n’existait pas. » C’est précisément pour cela qu’ils encombrent toutes les pièces.

La meilleure idée du livre consiste à regarder cette héroïne depuis Ménélas. Ancien poilu marseillais, hypocondriaque méthodique, il compte les verrous, surveille les limaces dans les canalisations et organise son existence afin que la mort, découragée par tant de précautions, passe son chemin.

Victoria, elle, refuse les horaires, les certitudes et même la vérité lorsqu’elle manque d’élégance. « Les photographies sont les pires des menteuses, car dès lors qu’elles sont prises, elles ne disent déjà plus la vérité. » De leur opposition naît une savoureuse comédie du contrôle : la vieille prophétesse apprivoise la fin tandis que le jeune survivant s’épuise à l’empêcher d’entrer.

La phrase de Schwartz épouse ce désordre avec une gourmandise contagieuse. Elle entasse les listes, les odeurs, les noms propres, les détails obscènes ou minuscules ; passe d’une baignoire pleine de grenouilles à l’histoire du suffrage féminin sans demander la permission ; transforme un manoir anglais en ménagerie, en mausolée et en scène de music-hall.

Le grotesque n’efface jamais la tendresse. Miss Florence Nixon, les Twiddlebum endeuillés, les trois chiennes toutes nommées Susie et le perroquet conteur auraient pu n’être que des accessoires pittoresques. Chacun finit pourtant par épaissir le deuil qui rôde sous les lampions. Même le docteur Malvavisco résume cette philosophie bancale avec une désinvolture impeccable : « Pas le moins du monde. Mais il faut toujours croire en la mort comme en Dieu : au cas où. »

Cette profusion constitue aussi la limite de l’entreprise. Le mécanisme finit parfois par se voir : une tasse, une robe ou un courant d’air déclenche une anecdote, laquelle en convoque une autre, puis une troisième, tandis que l’urgence dramatique patiente dans le vestibule. Quelques étapes de l’existence de Woodhull paraissent moins incarnées que déposées dans le texte, avec leur lot de dates, de villes et de célébrités.

Les rituels anxieux de Ménélas, irrésistibles au départ, insistent parfois au-delà de leur effet. Et Victoria occupe tant d’espace qu’elle condamne ponctuellement les autres à graviter autour d’elle, fascinés, épuisés, presque privés de lumière. Un peu moins de bibelots aurait laissé davantage d’air aux silences.

Mais le livre sait enfin ralentir. Derrière les extravagances se dessine alors une idée plus simple : ce qui survit tient aux gestes répétés, aux récits transmis, aux familles choisies, aux mensonges assez beaux pour devenir des souvenirs. Victoria le formule sans sentimentalité : « La famille, contrairement à ce qu’on veut bien faire croire, c’est comme les histoires, on en fait ce qu’on veut. »

Le dernier mouvement rassemble avec délicatesse la fantaisie, le chagrin et la peur de Ménélas, sans renoncer à l’ambiguïté qui faisait danser tout le reste.

Le dernier présage de Victoria Woodhull tient ainsi du roman biographique, du conte spirite et de la comédie funèbre. Maxim Schwartz restitue l’excès, l’insolence et le pouvoir d’invention d’une femme qui transforma sa vie en légende avant que les autres ne s’en chargent. Le capharnaüm déborde parfois, mais il ne cesse jamais de vivre. Et lorsqu’au matin la fête est finie, une dernière phrase suffit à rallumer les lampions : « Il fallait bien le croire, pour que la fête continue. »

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Par Victor De Sepausy

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