Un livre d'une autrice française parmi les lectures d'été d'Obama

Depuis 2009, l'année de son investiture, l'ex-président américain (entre 2009, donc, et 2017) partage chaque année, sans faute, une liste de ses ouvrages recommandés pour les chaudes semaines d'été. Sélection doublée par une autre, cette fois publiée en fin d'année.

Outre-Atlantique, on s'en doute, ces publications sont particulièrement surveillées par les éditeurs, puisqu'elles assurent une promotion non négligeable.

En 2026, 11 livres ont été bien appréciés par Obama — un de plus que l'année dernière. Et la liste comporte l'ouvrage de l'autrice française Camille Bordas, One Sun Only, publié le 27 janvier dernier par Random House.

Ce recueil de nouvelles de la contributrice du New Yorker évoque « l'amour et l'art, la chance et la perte », d'après son éditeur, qui souligne que son écriture « ouvre une fenêtre sur notre humanité partagée et imparfaite, sans pour autant prétendre à la totale compréhension des événements vécus ».

Le livre n'est pas encore disponible en français, puisque Camille Bordas écrit en anglais, avant de traduire elle-même ses textes. Parmi ses parutions en français, signalons ainsi Faits extraordinaires à propos de la vision des couleurs (Inculte Éditions, 2020) et Des inconnus à qui parler (Denoël, 2025).

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Née à Lyon en 1987, Camille Bordas a passé une partie de son enfance au Mexique puis étudié l’anthropologie et l’histoire de l’art à Paris. Elle vit depuis 15 ans aux États-Unis, où elle a enseigné la création littéraire à l'université de Floride.

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Ce n'est pas la première fois que Barack Obama sélectionne l'ouvrage d'une plume française, puisqu'il avait conseillé At Night All Blood is Black de David Diop, mieux connu sous le titre Frère d'âme (Seuil, 2018) sous nos latitudes, en fin d'année 2021.

Les titres appréciés et conseillés par Obama pour l'été 2026 sont les suivants :

Kin de Tayari Jones (Knopf)

The Things We Never Say d'Elizabeth Strout (Random House)

A Worlds Appears de Michael Pollan (Penguin)

Whistler d'Ann Patchett (Harper)

This Land Is Your Land de Beverly Gage (Oneworld)

Vigil de George Saunders (Random House)

One Sun Only de Camille Bordas (Random House)

Seek Immediate Shelter de Vincent Yu (Random House)

Data Empire de Roopika Risam (Torva)

Transcription de Ben Lerner (Farrar, Straus and Giroux)

Cool Machine de Colson Whitehead (Fleet)

Photographie : Barack Obama, en octobre 2024 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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