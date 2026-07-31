Lirandco Recyclage, pour éviter “l'enfouissement ou l'incinération” des livres

Le livre d'occasion, aidé par les difficultés économiques et par le développement de la vente en ligne, connait un nouvel essor depuis quelques années. En avril 2024, une étude du ministère de la Culture et de la Sofia établissait ainsi que la seconde main avait atteint, en 2022, près de 20 % des exemplaires achetés, pour moins de 10 % de la valeur du marché.

Cette pratique d'achat, la librairie Lirandco l'a vu prendre de l'ampleur elle aussi. Fondée en 2021 par Maëva Balayn et son père Amédée, elle s'incarne dans une librairie en ligne et au 475, allée Henri L'Extrait, au Teil, dans le département de l'Ardèche.

L'enseigne a toujours été tournée vers le livre d'occasion : « Nous voulions créer un circuit du livre d’occasion dans l'Ardèche et la Drôme : la récupération des livres, leur tri, le recyclage par Suez des exemplaires trop abîmés pour en faire de la pâte à papier ou de la ouate de cellulose, ou la remise en vente des titres en bon état à la librairie, dans des foires du livre ou sur la plateforme de commerce en ligne », nous résume Maëva Balayn.

En 4 années d'activité, Lirandco revendique près de 200.000 exemplaires récupérés auprès de bibliothèques, d'associations ou de particuliers, pour 200 tonnes de livres recyclés en pâte à papier.

Ma petite entreprise...

Ces activités de collecte, de tri et de répartition seront désormais assumées par Lirandco Recyclage, une entité séparée qui a vu le jour en 2026 en vue d'« industrialiser notre tri afin de trouver le circuit de distribution adéquat », nous détaille Maëva Balayn. Jusqu'à présent, la petite équipe de Lirandco s'appuyait sur un véhicule Ford Transit Custom pour effectuer collecte et distribution : à terme, une véritable flotte pourrait se déployer.

« La force de notre projet, c'est qu'il existe déjà, que nous l'avons éprouvé et que nos partenaires sont d'ores et déjà en place », souligne la PDG, qui indique chercher des investisseurs pour cette nouvelle page de l'entreprise et avoir entamé des discussions avec l'ADEME (Agence de la transition écologique), le Fonds vert et la Banque Publique d'Investissement.

Elle et Amédée Balayn assureront la gérance de Lirandco Recyclage, où une première embauche sera effective le 1er septembre prochain. 6 sont prévues au cours de la première année d'activité. L'ambition est de taille : collecter, recycler ou réemployer 43.000 tonnes de livres sur 10 ans.

La récupération s'effectuera toujours auprès des associations, bibliothèques, particuliers, centres de traitement des déchets, ressourceries, entreprises et collectivités sur les territoires de la Drôme et de l'Ardèche avec un développement prévu sur le Gard, le Vaucluse et l’Isère en 2027 et 2028. Lirandco envisage aussi l'installation de bennes de récupération de livres à proximité des supermarchés et des déchetteries, afin d'éviter « l'enfouissement ou l'incinération », faute d'un traitement adéquat.

Des outils d'intelligence artificielle seront par ailleurs ajoutés à la procédure de tri des livres récupérés, « afin de déterminer l'état de l'ouvrage et donc le circuit approprié pour sa réutilisation ou son recyclage ». L'algorithme se basera sur la date d'édition de l'ouvrage, son état ainsi que la fréquence de recherche de ce titre en particulier. Les livres les plus anciens, eux, seront redirigés vers un circuit de tri spécifique, pour éviter toute dégradation.

L'entreprise recherche également un entrepôt de 2500 à 3000 m2, pour assurer ce traitement des livres avant leur redistribution vers les partenaires ou leur commercialisation via Lirandco.

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À ce titre, l'enseigne proposera aux libraires partenaires une sélection de livres d'occasion, une offre qui peut faire la différence « à l'heure où les librairies ont de plus en plus de mal à survivre seulement avec les livres neufs », souligne Maëva Balayn. À la manière d'un grossiste, Lirandco Recyclage fournirait « une sélection sur une thématique particulière, mais un représentant pourrait aussi se déplacer sur place pour déterminer l'offre la plus adéquate aux besoins et à la demande ».

Pour les ouvrages en fin de vie, une nouvelle existence s'ouvrirait via les papetiers ou les centres de traitement des déchets de la région. « Les ouvrages ne sont pas recyclés en raison de leur couverture, mais nous pouvons préparer les ouvrages avant leur traitement », explique Maëva Balayn. « Nous recherchons actuellement une solution pour récupérer le cartonnage sur les couvertures de manuels scolaires. »

Dans le livre aussi, rien ne se perd, tout se transforme. Ou se transmet à un autre lecteur...

Photographie : illustration, Benjamin White, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

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