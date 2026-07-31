Lirandco Recyclage, pour éviter “l'enfouissement ou l'incinération” des livres

Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
Le 31/07/2026 à 13:25 par Antoine Oury
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31/07/2026 à 13:25
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Le livre d'occasion, aidé par les difficultés économiques et par le développement de la vente en ligne, connait un nouvel essor depuis quelques années. En avril 2024, une étude du ministère de la Culture et de la Sofia établissait ainsi que la seconde main avait atteint, en 2022, près de 20 % des exemplaires achetés, pour moins de 10 % de la valeur du marché.
Cette pratique d'achat, la librairie Lirandco l'a vu prendre de l'ampleur elle aussi. Fondée en 2021 par Maëva Balayn et son père Amédée, elle s'incarne dans une librairie en ligne et au 475, allée Henri L'Extrait, au Teil, dans le département de l'Ardèche.
L'enseigne a toujours été tournée vers le livre d'occasion : « Nous voulions créer un circuit du livre d’occasion dans l'Ardèche et la Drôme : la récupération des livres, leur tri, le recyclage par Suez des exemplaires trop abîmés pour en faire de la pâte à papier ou de la ouate de cellulose, ou la remise en vente des titres en bon état à la librairie, dans des foires du livre ou sur la plateforme de commerce en ligne », nous résume Maëva Balayn.
En 4 années d'activité, Lirandco revendique près de 200.000 exemplaires récupérés auprès de bibliothèques, d'associations ou de particuliers, pour 200 tonnes de livres recyclés en pâte à papier.
Ces activités de collecte, de tri et de répartition seront désormais assumées par Lirandco Recyclage, une entité séparée qui a vu le jour en 2026 en vue d'« industrialiser notre tri afin de trouver le circuit de distribution adéquat », nous détaille Maëva Balayn. Jusqu'à présent, la petite équipe de Lirandco s'appuyait sur un véhicule Ford Transit Custom pour effectuer collecte et distribution : à terme, une véritable flotte pourrait se déployer.
« La force de notre projet, c'est qu'il existe déjà, que nous l'avons éprouvé et que nos partenaires sont d'ores et déjà en place », souligne la PDG, qui indique chercher des investisseurs pour cette nouvelle page de l'entreprise et avoir entamé des discussions avec l'ADEME (Agence de la transition écologique), le Fonds vert et la Banque Publique d'Investissement.
Elle et Amédée Balayn assureront la gérance de Lirandco Recyclage, où une première embauche sera effective le 1er septembre prochain. 6 sont prévues au cours de la première année d'activité. L'ambition est de taille : collecter, recycler ou réemployer 43.000 tonnes de livres sur 10 ans.
La récupération s'effectuera toujours auprès des associations, bibliothèques, particuliers, centres de traitement des déchets, ressourceries, entreprises et collectivités sur les territoires de la Drôme et de l'Ardèche avec un développement prévu sur le Gard, le Vaucluse et l’Isère en 2027 et 2028. Lirandco envisage aussi l'installation de bennes de récupération de livres à proximité des supermarchés et des déchetteries, afin d'éviter « l'enfouissement ou l'incinération », faute d'un traitement adéquat.
Des outils d'intelligence artificielle seront par ailleurs ajoutés à la procédure de tri des livres récupérés, « afin de déterminer l'état de l'ouvrage et donc le circuit approprié pour sa réutilisation ou son recyclage ». L'algorithme se basera sur la date d'édition de l'ouvrage, son état ainsi que la fréquence de recherche de ce titre en particulier. Les livres les plus anciens, eux, seront redirigés vers un circuit de tri spécifique, pour éviter toute dégradation.
L'entreprise recherche également un entrepôt de 2500 à 3000 m2, pour assurer ce traitement des livres avant leur redistribution vers les partenaires ou leur commercialisation via Lirandco.
À LIRE - Pour conserver et accroitre sa clientèle, quels leviers en librairie ?
À ce titre, l'enseigne proposera aux libraires partenaires une sélection de livres d'occasion, une offre qui peut faire la différence « à l'heure où les librairies ont de plus en plus de mal à survivre seulement avec les livres neufs », souligne Maëva Balayn. À la manière d'un grossiste, Lirandco Recyclage fournirait « une sélection sur une thématique particulière, mais un représentant pourrait aussi se déplacer sur place pour déterminer l'offre la plus adéquate aux besoins et à la demande ».
Pour les ouvrages en fin de vie, une nouvelle existence s'ouvrirait via les papetiers ou les centres de traitement des déchets de la région. « Les ouvrages ne sont pas recyclés en raison de leur couverture, mais nous pouvons préparer les ouvrages avant leur traitement », explique Maëva Balayn. « Nous recherchons actuellement une solution pour récupérer le cartonnage sur les couvertures de manuels scolaires. »
Dans le livre aussi, rien ne se perd, tout se transforme. Ou se transmet à un autre lecteur...
Photographie : illustration, Benjamin White, CC BY-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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28/07/2026, 12:50
Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.
28/07/2026, 12:05
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.
27/07/2026, 11:50
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.
24/07/2026, 18:33
Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.
24/07/2026, 13:35
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