Droit d’auteur : la justice indienne refuse de bloquer l’entraînement de l'IA

Une machine peut chercher. Une société commerciale, invoquer un usage privé. À Delhi, deux apparents paradoxes tiennent dans la même ordonnance de 135 pages. Et OpenAI s’en sort — à ce stade.

La demande d’injonction provisoire avait été présentée par Asian News International contre le créateur de ChatGPT. Engagé en novembre 2024 et déjà suivi par nos soins, le contentieux porte sur l’emploi de dépêches pour l’entraînement, leur éventuelle reproduction et l’attribution à ANI d’informations fabriquées par le robot.

Il s’agit de la première appréciation judiciaire substantielle rendue en Inde sur ce sujet. L’affaire regarde directement le livre : la Federation of Indian Publishers est intervenue au soutien d’ANI, avec des représentants de la presse numérique et de la musique.

Elle arrive treize mois après deux jugements californiens favorables à Anthropic et Meta. Pour le premier, l’entraînement sur des livres acquis légalement relevait du fair use, mais pas la constitution d’une bibliothèque pirate — volet clos le 20 juillet par un accord de 1,5 milliard $ couvrant 482.460 ouvrages. Meta a surtout gagné faute de preuve suffisante d’une atteinte au marché. Troisième décision importante, donc, plutôt que troisième tribunal.

Apprendre, version machine

La décision s'articule autour de l’article 52 du Copyright Act de 1957. Ce texte écarte la contrefaçon lorsqu’une œuvre — hors logiciel — fait l’objet d’un fair dealing pour un usage privé ou personnel, notamment la recherche. Contrairement au fair use américain, les finalités admises sont énumérées.

Encore fallait-il faire entrer l’apprentissage automatique dans une disposition muette sur l’IA. Amit Bansal adopte une lecture évolutive : « La recherche et l’apprentissage ne sont plus réservés aux humains. Ils s’effectuent désormais par l’intelligence artificielle. » L’activité reste, précise-t-il, menée à la demande et au bénéfice des humains. La machine apprend ; juridiquement, l’humanité tient le cahier.

La vocation commerciale de ChatGPT ne suffit pas à fermer cette porte. Lorsque le législateur veut limiter une exception aux activités non lucratives, observe le magistrat, il le précise — ce qu’il n’a pas fait ici. Et « privé » peut aussi englober une entreprise.

La nuance mérite son marque-page. Une œuvre accessible gratuitement en ligne reste protégée : site ouvert ne vaut pas domaine public. Mais le stockage au moins temporaire des textes d’ANI servirait ici la formation du modèle et remplirait, à première vue, les critères exigés.

Les faits ne font pas le style

L’agence n’a pas davantage convaincu sur les résultats. Les articles censés établir une mémorisation dataient d’août et septembre 2024 ; les dates butoirs d’entraînement indiquées au dossier étaient avril 2022 pour GPT-4 et avril 2024 pour GPT-4o. Ces exemples relevaient donc vraisemblablement d’une consultation en direct — la technique RAG — et non d’une restitution apprise.

Les réponses restituaient les mêmes faits sans reprendre substantiellement leur formulation. Un événement ne se protège pas en lui-même : le droit porte sur la forme, l’agencement et l’écriture. Dans l’exemple d’une interview, même une requête réclamant les mots « exacts » n’a pas livré de copie substantielle. La citation partiellement reprise relevait, à première vue, des droits de l’interviewée, non de ceux d’ANI.

Pour le livre, le signal est sérieux, sans être uniforme. La juridiction qualifie ici d’usage équitable le stockage des œuvres littéraires d’ANI destiné à l’entraînement. Elle juge toutefois le seuil de similitude plus difficile à franchir pour des articles factuels que pour des textes plus créatifs, comme les paroles de chansons. Romans et dépêches ne se rangent donc pas machinalement sur la même étagère.

ANI n’a documenté ni perte d’abonnés ni manque à gagner dans la syndication. Elle avait proposé à OpenAI, le 3 octobre 2024, une licence de 7,5 millions de dollars : la juridiction estime donc son préjudice quantifiable et réparable en cas de victoire. À l’inverse, multiplier les autorisations rendrait les grands modèles « économiquement non viables » et pénaliserait ceux développés dans le pays.

Cette lecture ne solde pas le débat politique, car en décembre 2025, un groupe de travail du ministère du Commerce avait proposé une licence obligatoire rémunérée, baptisée « Une nation, une licence, un paiement ». Et l'avait alors soumise à consultation jusqu’au 6 février 2026 – en mars dernier, le gouvernement défendait toujours ce mécanisme sans qu’il soit devenu la loi.

Pas davantage de blanc-seing pour toutes les bibliothèques d’entraînement. ANI n’a pas établi qu’OpenAI avait franchi un mur payant ou obtenu ses textes illicitement. L’origine des exemplaires demeure décisive, notamment face aux « bibliothèques fantômes ».

OpenAI échoue en revanche sur un point loin d’être décoratif. Ses serveurs et l’entraînement se trouvent aux États-Unis ? La Haute Cour se déclare néanmoins compétente : l’accès aux œuvres commence en Inde, ANI y possède son siège et ChatGPT y propose ses services. Déplacer le dernier maillon technique à l’étranger ne permet pas d’échapper au droit national.

Reste ce que les raccourcis de manchette effacent volontiers. Le juge se prononce prima facie, sans préjuger de l’issue du litige. Seule la demande d’injonction temporaire est rejetée. L’action principale demeure pendante, tout comme le grief relatif aux fausses informations attribuées à ANI : OpenAI a remporté une manche à Delhi, pas encore le procès.

Crédits photo : Rhiannon CC 0

Par Clément Solym

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