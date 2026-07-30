Championne : frapper le mur pour ne pas céder

Elle frappe. Le mur renvoie. Elle recommence. Ce geste donne au roman son mouvement, son rythme, presque sa respiration. Le tennis n’est pas ici un sujet sportif, encore moins la promesse d’une carrière. Il devient une syntaxe, une discipline de survie, une façon de reprendre possession d’un corps que la famille et le dehors voudraient gouverner. « Par le tennis, j’échappe à ma famille folle, à mon pays fou. » Frapper pour ne pas être frappée ; tenir la raquette pour ne pas lâcher prise.

La championne du titre ne soulèvera peut-être aucune coupe. Elle voudrait se rassembler, devenir cette autre née d’elle-même, plus libre, assez solide pour aimer et se laisser aimer. « Je vise un podium de ma personne, une médaille d’or de moi-même », explique-t-elle. La formule pourrait sembler appuyée ; elle éclaire pourtant tout le livre. La compétition se joue moins contre les autres que contre la peur, la honte et l’héritage des coups.

La voix, le mur, la balle

Le temps présent tient dans une nuit. Allongée parmi les herbes, la narratrice déplie son enfance : le père brutal, la mère dont l’affection envahit et dévore, la sœur recluse depuis que Jero a été éloigné d’elle, puis monsieur Bacha, l’entraîneur qui a reconnu son talent sans parvenir à la délivrer. Au-delà de la montagne se trouverait le « Monde des femmes », territoire rêvé où le désir ne condamnerait personne. La « Fleur qui me rend fleur », mâchée comme un talisman, fait glisser cette parole de la mémoire à la vision, de l’aveu à la prophétie.

Nina Bouraoui épouse les détours de cet esprit qui refuse de laisser une seule sensation sans nom. Les phrases s’allongent, reviennent sur elles-mêmes, bifurquent, se corrigent ; elles encerclent les souvenirs jusqu’à les contraindre à apparaître. « Les mots sont mes seuls couteaux. » La langue protège, tranche, accuse. Elle sait aussi produire des images qui demeurent : le court devient un morceau de paradis fermé au vacarme familial, la raquette prolonge le bras, les disparues se fondent dans les feuillages. « La nature est la mémoire des femmes disparues ».

Le livre atteint surtout sa pleine force quand la jeune fille, si prompte à distinguer victimes et bourreaux, rencontre sa propre cruauté. Aux Villas, parmi des enfants plus riches, elle reconnaît dans la fille du jardinier la précarité qu’elle redoute pour elle-même.

Honte sociale, trouble du désir et brutalité reçue du père se nouent. « ficelez-moi ça comme du saucisson », ordonne-t-elle. Le pronom suffit : celle que sa famille peine à regarder transforme à son tour une enfant en objet. La confession cesse alors d’être un plaidoyer. Elle devient le récit autrement plus dérangeant d’une faute que les blessures subies peuvent expliquer, jamais annuler.

Tie-break

Cette puissance connaît pourtant des baisses de tension. Les mêmes expressions — la famille folle, le pays des hommes qui tuent les femmes, l’amour en désordre — reviennent jusqu’à l’usure. Leur ressassement reproduit l’obsession et le rebond de la balle, mais rend parfois le procédé trop visible. L’aveu des Villas, annoncé pendant une large partie du récit, tarde tant à venir que l’attente finit par se détendre. Certaines scènes avaient déjà tout dit lorsque le commentaire entreprend encore d’en dégager le sens.

À force d’être ramenés à une fonction, les proches perdent aussi de leur relief : le père porte la brutalité, la mère l’emprise, la sœur la passivité. Les mises en garde lancées aux lectrices du futur prolongent logiquement la terreur de la narratrice ; l’opposition répétée entre hommes prédateurs et femmes menacées devient néanmoins démonstrative. Le roman convainc davantage lorsqu’il brouille cette répartition, révèle la victime capable d’humilier et laisse la faute circuler d’un corps à l’autre.

Reste cette voix qui ne réclame ni acquittement ni pitié. Elle avance par coups, reculs, reprises, avec la conviction que « ma raquette me sauve, elle est mon amie ». Puis l’adversaire se découvre enfin : « le mur c’est moi ». Toute la justesse de Championne tient dans ce retour. Nina Bouraoui n’accorde à son personnage ni médaille ni absolution, mais la possibilité, difficile et imparfaite, de recevoir sa propre violence et de la rendre en mots.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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