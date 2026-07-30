Sony : de Kadokawa à Crunchyroll, ce que le géant japonais contrôle vraiment

Remis en circulation sur LinkedIn, un article de décembre 2024 présente l’accord entre Sony et Kadokawa comme une opération désormais « bouclée ». Sony a bien investi quelque 50 milliards de yens dans le géant japonais du livre, du manga et du light novel. Mais il ne l’a jamais racheté et n’en est même plus le premier actionnaire. Avec Aniplex, Crunchyroll et une participation minoritaire dans Bandai Namco, la multinationale tisse pourtant une toile impressionnante, de la page à l’écran. Reste à ne pas confondre proximité, influence et propriété.
Le 30/07/2026 à 15:51 par Clément Solym
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30/07/2026 à 15:51
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Une actualité financière supporte parfois mal le réchauffage. Le 19 décembre 2024, ComicBook.com annonçait que l’accord Sony-Kadokawa était « bouclé ». Partagé de nouveau, le papier paraît décrire une opération récente. Il s’agit pourtant d’une information vieille de plus d’un an et demi, dont plusieurs éléments méritent désormais une sérieuse mise à jour.
À la date de publication, les deux sociétés venaient de signer une convention capitalistique et commerciale. L’émission des actions, elle, devait intervenir le 7 janvier 2025. Sony a alors acquis 12.054.100 titres Kadokawa pour environ 50 milliards de yens, auxquels s’ajoutaient ceux achetés en 2021. Sa participation atteignait près de 10 %, faisant de lui le premier actionnaire de l’entreprise. Pas son actionnaire majoritaire. Et moins encore son propriétaire.
Nous avions relaté cet investissement fin décembre 2024, après avoir évoqué, un mois auparavant, l’hypothèse autrement plus considérable d’un rachat. Ce dernier n’a jamais eu lieu.
Le tableau de l’actionnariat arrêté par Kadokawa au 31 mars 2026 attribue à Sony 16,38 millions d’actions, soit 11,01 % du capital hors titres autodétenus. Cette photographie doit toutefois être complétée par les déclarations de franchissement de seuil déposées depuis par Oasis Management. Le fonds activiste a porté sa participation à 15,25 % en juin 2026, dépassant nettement Sony.
Oasis a même tenté d’obtenir le départ du PDG Takeshi Natsuno lors de l’assemblée générale du 24 juin. Sans succès : le dirigeant a conservé son mandat, mais avec seulement 59,68 % des suffrages, contre plus de 90 % un an auparavant. Une participation minoritaire peut donc peser. Elle ne permet pas, à elle seule, de dicter la marche de l’entreprise.
Sur LinkedIn, la spécialiste du développement international Natsuko Mitsugi estime que Sony assemble « une machine de l’anime verticalement intégrée ». Le raisonnement se comprend : nombre de séries d’animation commencent leur carrière sous la forme d’un manga, d’un light novel ou d’un jeu. Qui se rapproche de la source des récits se place idéalement pour accompagner leurs adaptations.
Kadokawa dispose, en la matière, d’un garde-manger fort bien rempli. La société revendique plus de 5500 nouveautés par an et des archives dépassant 130.000 titres publiés, de la littérature générale aux ouvrages pour la jeunesse, en passant par les bandes dessinées et les romans illustrés. Autant d’histoires susceptibles de changer de support — ce que l’entreprise appelle, avec une poésie toute comptable, le « media mix ».
Un chiffre avancé dans l’analyse LinkedIn demande toutefois rectification. Les « plus de 35.000 mangas et light novels » ne constituaient pas le catalogue détenu par Kadokawa. Ils correspondaient aux collections de la Manga & Light Novel Library du musée Kadokawa, enrichies en 2021 par les contributions de 17 autres maisons, parmi lesquelles Kōdansha, Shūeisha et Shōgakukan. L’établissement annonce aujourd’hui plus de 40.000 ouvrages. Belle bibliothèque, assurément. Inventaire de propriété, aucunement.
Le communiqué commun du 19 décembre 2024 évoquait des investissements conjoints, la recherche de nouveaux créateurs, des adaptations internationales en prises de vues réelles, des coproductions animées, une diffusion accrue des programmes de Kadokawa par Sony ou encore le développement de l’édition vidéoludique.
Seulement, les deux partenaires annonçaient qu’ils allaient « discuter » de ces initiatives. Le document ne transfère automatiquement aucun droit d’adaptation et n’établit pas d’exclusivité générale au bénéfice de Sony. Une nuance, encore. Décidément.
En aval, la puissance du conglomérat n’a, elle, rien d’imaginaire. Aniplex est une filiale de Sony Music Entertainment Japan, tandis que Crunchyroll constitue une coentreprise de Sony Pictures Entertainment et d’Aniplex. En mars 2026, la plateforme dépassait 21 millions d’abonnés payants et proposait plus de 50.000 épisodes, sous-titrés ou doublés en 13 langues. Production, distribution, produits dérivés : plusieurs maillons sont bien réunis sous la même bannière.
Même prudence avec Bandai Namco. En juillet 2025, Sony a annoncé l’acquisition de 16 millions d’actions pour environ 68 milliards de yens, soit près de 2,5 % du capital. L’opération accompagne une coopération dans les mangas, l’animation, les produits dérivés et les expériences proposées aux fans. Elle ne donne à l’investisseur ni la direction de Bandai Namco ni la maîtrise de ses franchises.
Présenter ce dernier comme le seul propriétaire d’Elden Ring serait tout aussi sommaire. Les documents officiels décrivent une œuvre codéveloppée par FromSoftware et Bandai Namco Entertainment, publiée par le premier au Japon et par le second à l’étranger. À l’issue de l’augmentation de capital réalisée en 2022, Sony Interactive Entertainment détenait directement 14,09 % de FromSoftware, contre 69,66 % pour Kadokawa.
Le livre francophone figure lui aussi sur cette carte. Kadokawa contrôle 51 % de Vega SAS, coentreprise constituée avec Dupuis pour publier en français des mangas, des œuvres coréennes et des light novels. Cette implantation représente un prolongement concret sur le marché francophone.
On obtient ainsi non pas une chaîne de propriété continue, courant du manuscrit jusqu’à l’écran, mais un archipel de filiales, de participations et de partenariats. La machine Sony existe. Son bouton de commande unique, beaucoup moins.
Crédits photo : Coolcaesar CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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03/07/2026, 16:48
France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.
03/07/2026, 15:21
La chaine France 4 diffuse, ce dimanche 5 juillet à 21h, une captation de la pièce Marius, de Jean-Philippe Daguerre, basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol en 4 actes et 6 tableaux. Inédite, elle a été réalisée au Théâtre Le Ranelagh (Paris), le 9 décembre 2025.
03/07/2026, 09:47
Studiocanal Allemagne développe un long métrage d’animation adapté d’Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, le classique jeunesse de Marcus Pfister dont la couverture peut rappeler des souvenirs à plusieurs générations. Le film, produit avec Claussen + Putz Filmproduktion et Zodiac Pictures, doit sortir en Allemagne le 19 novembre 2026. Cette adaptation en marionnettes, tournée à Augsbourg, reprend l’histoire d’un poisson aux écailles scintillantes confronté à la solitude, au partage et à l’amitié.
01/07/2026, 16:06
La plateforme france.tv accueillera, dès le 7 août prochain, la mini-série en quatre épisodes La mère et l'assassin, tirée du roman homonyme d'Alexandra Echkenazi, paru en mai 2023 aux éditions Plon. Une diffusion sur France 2 suivra, à une date pour l'instant inconnue.
01/07/2026, 10:03
L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...
29/06/2026, 09:43
Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».
26/06/2026, 16:02
Partenaire du Festival International du film d’animation d’Annecy, la chaine Arte se devait d'y présenter quelques projets d'adaptation. Parmi ceux-ci, Putain de chat !, d'après les BD de Lapuss’ et Tartuff (éditions Kennes), mais aussi deux autres séries animées, également tirées d'albums de bande dessinée. Ainsi qu'un long-métrage, Melvile...
26/06/2026, 15:39
Du 12 au 18 juin 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf dessinent une semaine de lectures traversée par les violences intimes, les mémoires coloniales et les mécanismes du pouvoir. Douglas Kennedy, Romain Lemire et Gayl Jones dominent les échanges, tandis que les blogs, la presse, les podcasts et les vidéos font émerger des réceptions parfois très contrastées.
26/06/2026, 11:22
Alors que le Festival international du film d’animation d’Annecy bat son plein jusqu'à ce samedi 27 juin, les projets se dévoilent à la pelle, notamment du côté de France Télévisions. Le groupe confirme ainsi la production de Cyrano, premier long-métrage d'animation de Guillaume Gallienne. Une relecture de l'œuvre d'Edmond Rostand, à base d'animaux anthropomorphisés...
26/06/2026, 11:20
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