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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Les Enfants d'Ossibova

Tine Laclos

Emporté par la guerre qui ravage son pays, Dinko fuit avec la complicité de sa mère. Bientôt livré à lui-même, l’enfant découvre un monde dominé par la violence et les conflits des adultes. Son errance devient un long voyage initiatique, rythmé par des rencontres marquantes. Des rêves et des visions fugitives maintiennent un lien fragile avec ses origines, tandis que l’exil l’oblige à interroger son identité et la place qu’il peut occuper.

Au terme de ce périple, une dernière rencontre l’initie au travail de la pierre. Dans ce savoir-faire se dessine enfin la possibilité de reconstruire une existence. À travers le destin de Dinko, Tine Laclos aborde la migration et l’arrachement depuis le regard d’un enfant confronté aux guerres des adultes, sans renoncer à l’espoir d’un recommencement.

Face aux hommes en guerre, l’enfant n’a pour ressource que de se cacher, fuir et avancer, s’aventurer à la rencontre... Tine Laclos restitue l’échappée de Dinko, ou comment l’être humain enfant improvise sa survie, livré à lui-même, par le recours au jeu, à l’imaginaire, au rituel... Un récit d’une grande beauté littéraire et d’une vaste sensibilité, inoubliable.

 
 
 
 
 
 

 

ActuaLitté

Une michronique de
Françoise Ballay

Publiée le
30/07/2026 à 15:51

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Les Enfants d'Ossibova

Tine Laclos

Paru le 21/08/2026

114 pages

La contre allée

16,00 €

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Scannez le code barre 9782376652007
9782376652007
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