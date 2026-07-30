Thélyson Orélien remporte le Prix Méduse 2026 avec C’était ça ou mourir

Le roman avait auparavant rejoint la sélection finale aux côtés d’Abdallah superstar, d’Iman Ahmed, publié chez Actes Sud, et des Fils du kapokier, de Jean-Philippe Louis, publié chez Gallimard.

Créé en 2022, le Prix Méduse récompense chaque année un roman ou un récit de langue française. Il revendique une attention particulière aux découvertes et aux ouvrages susceptibles de marquer la rentrée littéraire.

L’exil d’un professeur haïtien

Ce premier roman suit Jonas Dorléon, professeur d’histoire à Carrefour-Feuilles, un quartier de Port-au-Prince gagné par les violences armées. Contraint de quitter Haïti, il emporte avec lui quelques effets personnels, un diplôme, un cahier de poèmes et une photographie de sa mère.

Son parcours le conduit d’abord en République dominicaine, puis au Brésil et au Mexique. À pied, en autobus ou à travers la jungle, Jonas poursuit sa route vers les États-Unis avec l’espoir d’atteindre le Canada, où vit une partie de sa famille. Le roman aborde ainsi la migration comme une expérience physique, traversée par la faim, la peur, les violences, mais aussi par les solidarités qui se créent entre les personnes rencontrées sur le chemin.

Né en 1988 aux Gonaïves, Thélyson Orélien est un écrivain québécois d’origine haïtienne. Poète, romancier, chroniqueur et critique, il développe une œuvre consacrée notamment à la mémoire, à l’exil, à l’appartenance et aux identités mouvantes. Il est arrivé au Québec après le séisme qui a frappé Haïti en 2010.

Un jury élargi pour la cinquième édition

Le Prix Méduse est présidé par David Frèche. Son jury permanent réunit Anne Berest, Marc Lambron, Simon Liberati, Thibault de Montaigu, Vanessa Schneider, Bruno de Stabenrath et Gaël Tchakaloff. Pour cette cinquième édition, quatre nouveaux membres ont rejoint le jury : Mokhtar Amoudi, Clara Dupont-Monod, Esther Teillard et Adèle Van Reeth. Thibault de Montaigu assure le secrétariat général du prix, tandis que Clara Benador en est la secrétaire.

Le prix Méduse se présente comme une récompense indépendante. Son organisation souligne le soutien apporté par Guillaume Houzé et Philippe Azoulay, qui contribue notamment au financement de sa dotation de 5000 € et de l’œuvre remise au lauréat.

En 2025, le Prix Méduse avait été attribué à Raphaël Sigal pour Géographie de l’oubli, publié chez Robert Laffont.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Thélyson Orélien (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com