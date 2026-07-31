La justice : 120 questions pour comprendre les tribunaux français

La justice occupe une place croissante dans l’actualité, mais ses mécanismes restent parfois difficiles à saisir. Cette nouvelle édition décrit le fonctionnement des juridictions civiles, pénales et administratives, depuis la saisine d’un tribunal jusqu’à la contestation d’une décision.

Le livre présente également les différents professionnels qui interviennent au cours d’une procédure. Il précise les rôles respectifs des juges, du parquet, des avocats et des autres auxiliaires de justice. Une partie est consacrée aux juridictions européennes et internationales ainsi qu’à leur influence sur le droit français.

Les réponses sont complétées par des encadrés consacrés à des sujets précis, comme l’aide juridictionnelle, les peines de substitution à la prison ou les aménagements de peine. L’ouvrage revient notamment sur le placement sous bracelet électronique et les débats qu’il suscite.

Cette version intègre plusieurs évolutions récentes, dont la création du parquet national anticriminalité organisée et la loi du 23 juin 2025 sur la justice des mineurs et la responsabilité de leurs parents. Elle tient aussi compte du changement de qualification des excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, devenus des délits le 29 décembre 2025.

Les éditions La Documentation française vous proposent un extrait en avant-première :

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Nicolas Braconnay est magistrat. Après avoir exercé comme juge d’instruction à Bobigny puis au parquet de Paris, il a été nommé premier vice-procureur de la République antiterroriste en 2022.

Édouard Le Boulanger est également magistrat. Auditeur de justice au sein de la promotion 2016 de l’École nationale de la magistrature, il a ensuite été nommé substitut du procureur de la République à Bobigny, avant de rejoindre le parquet antiterroriste de Paris en 2023.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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