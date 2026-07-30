32 ans après sa disparition, le magazine Actuel fait son retour

« Nous ne relançons pas l’ancien Actuel mais nous lançons un nouvel Actuel », explique Vincent Bernière à l'AFP. Le journaliste, qui dit avoir grandi avec le titre, a déjà participé au retour des Cahiers de la BD et de Métal hurlant.

D'après The Media Leader, La rédaction doit mêler de jeunes contributeurs à d’anciens collaborateurs d’Actuel. Ariel Wizman figure parmi les auteurs annoncés. Vincent Bernière prévoit de remettre les grands reportages et la photographie au centre du magazine, tout en défendant une ligne qu’il décrit comme humaniste, antiraciste et ouverte sur l’international.

Le numéro inaugural aura pour titre La guerre des sexes n’aura pas lieu. Il portera sur les rapports entre les genres et utilisera en une une image du duo Pierre et Gilles, duo français de photographes et plasticiens connu pour ses portraits très mis en scène. L’abonnement annuel est annoncé à 59 euros.

Les préinscriptions à la campagne de financement participatif sont ouvertes depuis le 21 juillet sur Ulule. La collecte doit commencer le 10 septembre, quelques semaines avant la parution. Vincent Bernière explique maintenir le choix d’un journal imprimé, malgré les difficultés rencontrées par la presse papier.

Du free jazz aux reportages des années 1980

Fondé en 1967 par Claude Delcloo, Actuel est d’abord un fanzine consacré au jazz d’avant-garde, notamment au free jazz, et aux musiques alternatives. Le titre élargit ensuite son champ au rock, à la culture hippie et à des sujets comme la politique ou l’écologie. Cette première formule, imprimée et diffusée de manière indépendante, accompagne les courants culturels apparus autour de Mai 68.

Jean-François Bizot entre à la rédaction en mai 1970, puis prend les commandes du magazine en octobre. Actuel devient alors l’un des principaux journaux de la contre-culture francophone et relaie les idées libertaires de l’après-1968. Ses pages publient aussi des auteurs de la bande dessinée underground américaine, parmi lesquels Robert Crumb, Gilbert Shelton et Richard Corben.

L’équipe interrompt la publication en octobre 1975, au cours de la première année bénéficiaire du journal. Après deux publications hors-série, parues en 1977 et 1978, Actuel revient en octobre 1979 avec une nouvelle formule, tournée vers les évolutions culturelles et sociales.

Le mensuel développe des enquêtes, des récits de voyage et des reportages, avec un tirage moyen supérieur à 250.000 exemplaires et des pointes proches des 400.000.

Les ventes passent sous les 100.000 exemplaires à la fin des années 1980. La concurrence de la télévision et le départ de plusieurs journalistes vers Canal+ comptent parmi les raisons principales expliquant cette baisse. Une nouvelle formule lancée en 1991 ne permet pas de redresser le titre, qui cesse de paraître définitivement en décembre 1994.

Crédits illlustration : CC BY-NC-ND 4.0 - Actuel 01 octobre 1970 - Internet Archive

Par Ewen Berton

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