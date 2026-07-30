Cultura ouvrira un magasin de 1600 m2 près de Grenoble

D'après Le Dauphine Libéré, le magasin occupera plus de 1600 m² dans le mail central de Neyrpic, à proximité de l’Atelier de Neyrpic. Les travaux d’aménagement ont commencé. La librairie partagera cet espace avec les autres univers de l’enseigne. Des ateliers pour les enfants et les adultes sont également annoncés.

Cette arrivée se préparait depuis plusieurs mois. En janvier 2026, Lionel Schneider, directeur de Neyrpic, résumait le choix de l’enseigne en quelques mots auprès de TG+ : « Ce segment, il est vrai, manquait sur le site. » Des études menées auprès des habitants avaient, selon lui, fait ressortir une attente pour ce type de commerce.

Ouvert en octobre 2024 sur une ancienne friche industrielle, Neyrpic rassemble jusqu’à 110 enseignes, dont 90 commerces et services et une vingtaine de restaurants, ainsi que 10 000 m² consacrés aux loisirs.

Au cours de ses 9 premiers mois, le pôle a reçu 3,5 millions de visiteurs. Soit près de 390.000 passages par mois. Prolongé sur une année, ce rythme représente environ 4,7 millions d’entrées.

Apsys, le gestionnaire de Neyrpic, visait 6 millions de visiteurs annuels avant l’ouverture. Le premier rythme observé se situait 22 % sous cet objectif. Ces chiffres correspondent toutefois aux mois de lancement, alors que de nouvelles enseignes devaient encore rejoindre le centre. Cultura fait partie de cette seconde vague.

Ce nouveau Cultura annonce la mise en œuvre d'ateliers de peinture, dessin, scrapbooking, musique, chant, écriture et lecture pour différents âges et niveaux.

Une bataille commerciale

Grenoble dispose déjà d’un réseau dense de librairies. Selon la Base des librairies en France du ministère de la Culture, non exhaustive et mise à jour en avril 2026, la ville compte 29 points de vente sous 25 enseignes différentes, au 18 juillet dernier.

Le Square, Arthaud et Gibert, dont le groupe a été placé en redressement judiciaire fin avril, constituent les principales adresses généralistes de Grenoble. Autour de ces enseignes, la ville dispose d’un réseau spécialisé diversifié : Momie, BDfugue Café, la Librairie Glénat Grenoble et Phénix pour la bande dessinée, les comics et le manga.

On compte également Les Modernes et La Cabane des Renards pour la jeunesse, les arts et les jeux, Omerveilles pour la science-fiction, la fantasy et le fantastique, ou encore Peanut Butter Books pour les ouvrages en langues étrangères. Omerveilles a toutefois lancé en 2026 une collecte afin de faire face à des difficultés financières. La société qui porte la boutique se trouvait alors en procédure de sauvegarde, avec une période d’observation prolongée jusqu’au 8 septembre 2026.

D’autres librairies misent sur des positionnements plus singuliers : La Nouvelle Dérive, tournée vers la littérature, l’architecture et les sciences humaines, le Café Luna, librairie féministe et inclusive avec restauration, et La Caverne, librairie-café accueillant lectures, expositions et rencontres.

Quand 100 € en laissent 1,30

L’ouverture intervient dans une période serrée pour la librairie. Une étude publiée en juin 2026 par le Syndicat de la librairie française et Xerfi situe le résultat net des établissements entre 0,6 % et 1,5 % du chiffre d’affaires, selon leur taille.

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La moyenne atteint 1,3 %, contre 2,6 % dans l’ensemble du commerce de détail non alimentaire. En clair, 100 € de chiffre d’affaires laissent 1,30 € de résultat net à une librairie. Dans cette économie, quelques points de vente perdus pèsent vite sur les comptes.

Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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