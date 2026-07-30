Ryan Gosling, la tête brûlée de Marvel pour incarner Ghost Rider

Lors du San Diego Comic-Con, le 25 juillet dernier, Marvel ne s'est pas contenté de convoquer des dizaines de célébrités au sein du Hall H à l'occasion d'une présentation de ses productions à venir, y compris le très attendu Doomsday, en salles le 16 décembre prochain.

Le groupe, propriété de la multinationale Disney, a aussi effectué quelques annonces, notamment l'entrée en production d'un nouveau film Ghost Rider, confié à Shawn Levy et prévu en salles en 2028.

Les deux hommes travaillent déjà ensemble sur Star Wars: Starfighter, nouveau film d'une autre saga à gros budgets de Disney, qui doit pour sa part être diffusé au cinéma à partir du 28 mai 2027. C'est d'ailleurs sur le plateau de tournage de ce long-métrage qu'ils auraient échangé leurs idées pour un projet Ghost Rider. Selon Ryan Gosling, Levy est le « seul réalisateur capable » de rendre justice au personnage sur grand écran.

Shawn Levy (la trilogie La Nuit au Musée, Free Guy) avait intégré l'univers Marvel avec Deadpool et Wolverine, long-métrage sorti en 2024 et important succès du studio, qui subissait alors une succession d'échecs critiques et publics.

Remplacer Nicolas Cage ?

Ryan Gosling devra faire oublier la performance de Nicolas Cage, qui avait enfilé le blouson en cuir de Johnny Blaze pour deux films. Le premier, réalisé par Mark Steven Johnson, était sorti en 2007, et le second en 2012, cette fois réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor.

Les deux longs-métrages avaient reçu un accueil critique déplorable, tout en rentrant dans leurs frais, avec pour effet d'éloigner Ghost Rider des écrans et du multivers Marvel pour un moment. Nicolas Cage, lui, a renoué avec la Maison des Idées à l'occasion de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), dans lequel il doublait Spider-Man Noir. Un rôle qu'il a récemment repris dans une série, diffusée par Amazon Prime...

Rappelons que le personnage de Ghost Rider a été créé par les scénaristes Roy Thomas et Gary Friedrich, avec le dessinateur Mike Ploog, dans Marvel Spotlight #5, en août 1972.

Photographie : Ryan Gosling, lors du San Diego Comic-Con, le 25 juillet dernier (Marvel)

Par Antoine Oury

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