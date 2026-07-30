Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
Le 30/07/2026 à 12:58 par Victor De Sepausy
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30/07/2026 à 12:58
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Chez Ammareal, la rentrée se prépare avant même que les cartables soient ressortis. Le vendeur de produits culturels d’occasion constate, sur sa plateforme, une hausse des commandes d’ouvrages scolaires et parascolaires dès juillet et août, avant un pic traditionnel en septembre.
Selon les données internes communiquées par l’entreprise, les ventes de cette catégorie dépassent celles d’un mois moyen de 22 % en juillet, de 15 % en août et de 47 % en septembre. Faute d’historique détaillé, ces résultats décrivent avant tout la saisonnalité de l’activité : ils ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que les ménages anticipent davantage leurs achats d’une année sur l’autre.
« Nous constatons que les familles anticipent de plus en plus leurs achats dès le début de l’été. Cette anticipation leur permet de profiter d’un choix plus large et de réaliser des économies significatives sur les ouvrages scolaires », affirme Renan Ayrault, fondateur et président d’Ammareal.
Créée en 2013, la société revendique près de 25.000 références scolaires et parascolaires, dont 19.000 à moins de 5 € et plusieurs milliers accessibles à partir de 1 €. Elle indique avoir écoulé quelque 20.000 exemplaires relevant de ces catégories en 2025. Ces volumes, comme les variations mensuelles annoncées, n’ont pas fait l’objet d’une certification indépendante.
Pour mesurer l’écart avec le neuf, Ammareal a constitué, en juillet 2026, un panier de dix œuvres susceptibles d’être étudiées au collège ou au lycée : Madame Bovary, Alcools, Gargantua, Les Mains sales, De l’esprit des lois, Le Neveu de Rameau, Claude Gueux, Les Justes, La Fortune des Rougon et La Peau de chagrin.
D’après ses relevés, l’ensemble coûterait 82,70 € à l’état neuf, contre 32,69 € sur son site. La différence atteint 50,01 €, soit une réduction de 60,47 %. Les écarts varient cependant fortement selon les titres : 6 % pour Alcools, 9 % pour Gargantua ou Claude Gueux, mais 88 % pour Les Mains sales.
La démonstration appelle surtout une réserve : le communiqué ne fournit ni les ISBN ni les collections des volumes retenus. Impossible, dès lors, de s’assurer que les exemplaires neufs et de seconde main correspondent aux mêmes éditions. Pour un classique, la traduction, les annotations, la préface ou le dossier pédagogique déterminent d'ailleurs et le plus souvent le choix d’un enseignant.
Le résultat obtenu sur cette sélection ne peut pas davantage être étendu aux quelque 25.000 références proposées. Les tarifs de l’occasion fluctuent selon l’état, la disponibilité et l’édition de chaque exemplaire.
La terminologie employée mérite également d’être précisée. Les dix titres comparés sont des œuvres littéraires prescrites ou recommandées, et non des manuels scolaires au sens strict.
Au collège, ces derniers sont généralement prêtés aux élèves. Au lycée, leur acquisition est souvent financée par les régions, suivant des dispositifs propres à chaque territoire. La répartition des dépenses entre l’État, les communes et les collectivités demeure néanmoins complexe, comme le rappelait ActuaLitté au sujet des modalités d’achat des manuels scolaires. Pour les familles, le recours à l’occasion concerne donc principalement les textes étudiés en classe, les cahiers d’exercices et les ouvrages parascolaires.
Le communiqué évoque par ailleurs un coût moyen de 223,46 € par enfant pour la rentrée 2025. Ce montant correspond en réalité au panier de fournitures établi en 2024 par Familles de France pour un élève entrant en sixième, et non à une moyenne couvrant l’ensemble des niveaux scolaires. Cette année-là, les différentes études disponibles constataient une quasi-stabilité des prix, dans un contexte de dépenses toujours élevées, détaillé par ActuaLitté dans un article consacré au coût des fournitures scolaires.
En 2025, Familles de France évaluait ce même ensemble à 211,10 €, en recul de 5,53 %. À la date de publication du communiqué d’Ammareal, l’association n’avait pas encore diffusé son baromètre pour la rentrée 2026.
Le positionnement d’Ammareal accompagne une évolution désormais solidement installée. Une vaste enquête menée en 2022 et 2023 par le ministère de la Culture et la Sofia estimait que la seconde main représentait, en 2022, près de 20 % des exemplaires acquis, mais moins de 10 % de la valeur totale du marché.
Le nombre d’acheteurs progressait, tandis que celui des personnes se procurant des livres imprimés neufs reculait. Les foyers avec enfants étaient légèrement surreprésentés parmi les clients de la seconde main, selon les résultats détaillés dans la grande étude sur le livre d’occasion en France.
Ammareal met enfin en avant les dimensions environnementale et solidaire de son modèle. Prolonger l’utilisation d’un exemplaire permet d’amortir les effets liés à sa fabrication. Une étude de l’Ademe relevait d’ailleurs que la comparaison environnementale entre papier et numérique devenait encore plus favorable au premier lorsqu’elle portait sur un livre acheté d’occasion. Affirmer que chaque transaction empêche automatiquement l’impression d’un volume neuf resterait toutefois excessif : cet effet ne peut être établi à l’échelle d’une vente isolée.
L’entreprise déclare reverser entre 5 et 15 % du produit de ses ventes à sept associations engagées dans l’accès à la lecture, à l’éducation et à la culture. Plus de 200.000 € auraient été collectés en 2025, selon ses propres données. Ammareal bénéficie par ailleurs de la qualité de société à mission, inscrite dans ses statuts à la suite d’une décision prise en novembre 2021, et indique disposer de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale.
Crédits illustration : Ammareal
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
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Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.
24/07/2026, 18:33
Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.
24/07/2026, 13:35
Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
24/07/2026, 11:09
Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.
23/07/2026, 18:33
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
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