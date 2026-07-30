Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Chez Ammareal, la rentrée se prépare avant même que les cartables soient ressortis. Le vendeur de produits culturels d’occasion constate, sur sa plateforme, une hausse des commandes d’ouvrages scolaires et parascolaires dès juillet et août, avant un pic traditionnel en septembre.

Selon les données internes communiquées par l’entreprise, les ventes de cette catégorie dépassent celles d’un mois moyen de 22 % en juillet, de 15 % en août et de 47 % en septembre. Faute d’historique détaillé, ces résultats décrivent avant tout la saisonnalité de l’activité : ils ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que les ménages anticipent davantage leurs achats d’une année sur l’autre.

« Nous constatons que les familles anticipent de plus en plus leurs achats dès le début de l’été. Cette anticipation leur permet de profiter d’un choix plus large et de réaliser des économies significatives sur les ouvrages scolaires », affirme Renan Ayrault, fondateur et président d’Ammareal.

Créée en 2013, la société revendique près de 25.000 références scolaires et parascolaires, dont 19.000 à moins de 5 € et plusieurs milliers accessibles à partir de 1 €. Elle indique avoir écoulé quelque 20.000 exemplaires relevant de ces catégories en 2025. Ces volumes, comme les variations mensuelles annoncées, n’ont pas fait l’objet d’une certification indépendante.

Dix classiques passés à la calculette

Pour mesurer l’écart avec le neuf, Ammareal a constitué, en juillet 2026, un panier de dix œuvres susceptibles d’être étudiées au collège ou au lycée : Madame Bovary, Alcools, Gargantua, Les Mains sales, De l’esprit des lois, Le Neveu de Rameau, Claude Gueux, Les Justes, La Fortune des Rougon et La Peau de chagrin.

D’après ses relevés, l’ensemble coûterait 82,70 € à l’état neuf, contre 32,69 € sur son site. La différence atteint 50,01 €, soit une réduction de 60,47 %. Les écarts varient cependant fortement selon les titres : 6 % pour Alcools, 9 % pour Gargantua ou Claude Gueux, mais 88 % pour Les Mains sales.

La démonstration appelle surtout une réserve : le communiqué ne fournit ni les ISBN ni les collections des volumes retenus. Impossible, dès lors, de s’assurer que les exemplaires neufs et de seconde main correspondent aux mêmes éditions. Pour un classique, la traduction, les annotations, la préface ou le dossier pédagogique déterminent d'ailleurs et le plus souvent le choix d’un enseignant.

Le résultat obtenu sur cette sélection ne peut pas davantage être étendu aux quelque 25.000 références proposées. Les tarifs de l’occasion fluctuent selon l’état, la disponibilité et l’édition de chaque exemplaire.

Des lectures plutôt que des manuels

La terminologie employée mérite également d’être précisée. Les dix titres comparés sont des œuvres littéraires prescrites ou recommandées, et non des manuels scolaires au sens strict.

Au collège, ces derniers sont généralement prêtés aux élèves. Au lycée, leur acquisition est souvent financée par les régions, suivant des dispositifs propres à chaque territoire. La répartition des dépenses entre l’État, les communes et les collectivités demeure néanmoins complexe, comme le rappelait ActuaLitté au sujet des modalités d’achat des manuels scolaires. Pour les familles, le recours à l’occasion concerne donc principalement les textes étudiés en classe, les cahiers d’exercices et les ouvrages parascolaires.

Le communiqué évoque par ailleurs un coût moyen de 223,46 € par enfant pour la rentrée 2025. Ce montant correspond en réalité au panier de fournitures établi en 2024 par Familles de France pour un élève entrant en sixième, et non à une moyenne couvrant l’ensemble des niveaux scolaires. Cette année-là, les différentes études disponibles constataient une quasi-stabilité des prix, dans un contexte de dépenses toujours élevées, détaillé par ActuaLitté dans un article consacré au coût des fournitures scolaires.

En 2025, Familles de France évaluait ce même ensemble à 211,10 €, en recul de 5,53 %. À la date de publication du communiqué d’Ammareal, l’association n’avait pas encore diffusé son baromètre pour la rentrée 2026.

Un marché à près de 20 % des volumes

Le positionnement d’Ammareal accompagne une évolution désormais solidement installée. Une vaste enquête menée en 2022 et 2023 par le ministère de la Culture et la Sofia estimait que la seconde main représentait, en 2022, près de 20 % des exemplaires acquis, mais moins de 10 % de la valeur totale du marché.

Le nombre d’acheteurs progressait, tandis que celui des personnes se procurant des livres imprimés neufs reculait. Les foyers avec enfants étaient légèrement surreprésentés parmi les clients de la seconde main, selon les résultats détaillés dans la grande étude sur le livre d’occasion en France.

Ammareal met enfin en avant les dimensions environnementale et solidaire de son modèle. Prolonger l’utilisation d’un exemplaire permet d’amortir les effets liés à sa fabrication. Une étude de l’Ademe relevait d’ailleurs que la comparaison environnementale entre papier et numérique devenait encore plus favorable au premier lorsqu’elle portait sur un livre acheté d’occasion. Affirmer que chaque transaction empêche automatiquement l’impression d’un volume neuf resterait toutefois excessif : cet effet ne peut être établi à l’échelle d’une vente isolée.

L’entreprise déclare reverser entre 5 et 15 % du produit de ses ventes à sept associations engagées dans l’accès à la lecture, à l’éducation et à la culture. Plus de 200.000 € auraient été collectés en 2025, selon ses propres données. Ammareal bénéficie par ailleurs de la qualité de société à mission, inscrite dans ses statuts à la suite d’une décision prise en novembre 2021, et indique disposer de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale.

Crédits illustration : Ammareal

Par Victor De Sepausy

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