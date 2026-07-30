L’Italie invite toutes ses crèches dans les librairies

Le cartable pourra patienter ; pas la bibliothèque. À partir du 1er septembre 2026, toutes les crèches italiennes pourront s’inscrire à #ioleggoperché, la grande campagne de dons de livres organisée par l’Association italienne des éditeurs (AIE). L’opération, jusqu’ici principalement tournée vers les établissements scolaires, fait ainsi une place officielle aux lecteurs qui ne savent pas encore lire — détail qui, en matière d’éveil au livre, n’a rien d’une contradiction.

L’ouverture nationale intervient après quatre éditions de #ioleggoperchéLAB-NIDI, un programme expérimental conduit depuis 2022 par l’AIE avec la Fondation Cariplo. Le dispositif était jusqu’alors circonscrit à des territoires jugés fragiles de Lombardie ainsi qu’aux provinces piémontaises de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola, zone d’intervention de la fondation. Il a progressivement concerné jusqu’à 350 structures.

Cette fois, plus de sélection géographique : l’inscription sera proposée aux services éducatifs accueillant les 0-3 ans dans tout le pays. « Quatre années d’expérimentation nous ont montré combien il importe d’apporter les livres dans les lieux où naît la première rencontre des enfants avec la lecture », explique Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, dans un communiqué du 29 juillet.

Cinq librairies, au maximum

À compter du 9 septembre, chaque crèche participante pourra se jumeler avec cinq librairies de proximité au plus. Puis, du 7 au 15 novembre, familles et particuliers seront invités à acheter auprès de ces commerces des ouvrages destinés aux bibliothèques des établissements associés. Le fonctionnement reprend donc celui éprouvé auprès des écoles : le lecteur choisit et paie le livre, le libraire recueille le don, la structure éducative enrichit son fonds.

La campagne ne part pas tout à fait d’une page blanche. Selon le bilan présenté par l’AIE lors de la Foire du livre de jeunesse de Bologne, 32.000 ouvrages ont rejoint les crèches expérimentatrices en quatre ans. Leur fonds moyen serait passé de 45 volumes avant la première édition, en 2022, à 133 à l’issue de celle de 2025. Cette dernière a touché précisément 11.086 enfants et 2147 professionnels de la petite enfance.

L’enquête de l’Association — qui mesure donc son propre programme — relève aussi des évolutions dans les usages. Sept structures sur dix déclarent avoir accordé davantage de place aux livres ; 42 % indiquent avoir augmenté le temps consacré à la lecture. Dans 45 % des établissements, les familles pouvaient en outre emprunter des ouvrages pour les rapporter à domicile. Les données décrivent une consolidation des pratiques dans les crèches participantes, sans constituer pour autant une évaluation indépendante de leurs effets sur le développement des enfants.

Le public donnera, les éditeurs pas encore

Giovanni Azzone, président de la Fondation Cariplo, voit dans la lecture partagée dès les premières années un moyen de favoriser le développement des enfants, mais aussi de conforter « le rôle éducatif des familles et des services de la petite enfance ». La généralisation est soutenue dans le cadre du programme Anita — L’infanzia prima, consacré aux 0-6 ans, avec une attention particulière portée aux situations de pauvreté ou de fragilité sociale et économique.

L’intégration des crèches intervient alors que #ioleggoperché entre dans sa onzième édition. En dix ans, la campagne affirme avoir fait entrer 4,5 millions de livres dans plus de la moitié des écoles italiennes. En 2025, elle réunissait 29.216 établissements scolaires, 350 crèches et 4061 librairies, autour de 4,2 millions d’élèves. L’AIE présente désormais l’ouvrage offert non comme un aboutissement, mais comme le point de départ de lectures, d’activités et de projets collectifs.

Toutes les bibliothèques participantes ne bénéficieront cependant pas exactement du même traitement. En 2026, les 100.000 exemplaires complémentaires fournis par les maisons d’édition seront concentrés sur les écoles de Calabre, de Sardaigne et du Molise, trois régions dont la participation demeurait inférieure à la moyenne nationale.

Comme le précise le programme officiel, cette dotation restera réservée aux écoles maternelles, primaires et secondaires. Les crèches, bien que désormais admises dans tout le pays, devront pour leur part compter sur les achats des citoyens.

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Par Nicolas Gary

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