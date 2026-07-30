L’Italie invite toutes ses crèches dans les librairies

En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
Le 30/07/2026 à 12:40 par Nicolas Gary
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30/07/2026 à 12:40
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Le cartable pourra patienter ; pas la bibliothèque. À partir du 1er septembre 2026, toutes les crèches italiennes pourront s’inscrire à #ioleggoperché, la grande campagne de dons de livres organisée par l’Association italienne des éditeurs (AIE). L’opération, jusqu’ici principalement tournée vers les établissements scolaires, fait ainsi une place officielle aux lecteurs qui ne savent pas encore lire — détail qui, en matière d’éveil au livre, n’a rien d’une contradiction.
L’ouverture nationale intervient après quatre éditions de #ioleggoperchéLAB-NIDI, un programme expérimental conduit depuis 2022 par l’AIE avec la Fondation Cariplo. Le dispositif était jusqu’alors circonscrit à des territoires jugés fragiles de Lombardie ainsi qu’aux provinces piémontaises de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola, zone d’intervention de la fondation. Il a progressivement concerné jusqu’à 350 structures.
Cette fois, plus de sélection géographique : l’inscription sera proposée aux services éducatifs accueillant les 0-3 ans dans tout le pays. « Quatre années d’expérimentation nous ont montré combien il importe d’apporter les livres dans les lieux où naît la première rencontre des enfants avec la lecture », explique Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, dans un communiqué du 29 juillet.
À compter du 9 septembre, chaque crèche participante pourra se jumeler avec cinq librairies de proximité au plus. Puis, du 7 au 15 novembre, familles et particuliers seront invités à acheter auprès de ces commerces des ouvrages destinés aux bibliothèques des établissements associés. Le fonctionnement reprend donc celui éprouvé auprès des écoles : le lecteur choisit et paie le livre, le libraire recueille le don, la structure éducative enrichit son fonds.
La campagne ne part pas tout à fait d’une page blanche. Selon le bilan présenté par l’AIE lors de la Foire du livre de jeunesse de Bologne, 32.000 ouvrages ont rejoint les crèches expérimentatrices en quatre ans. Leur fonds moyen serait passé de 45 volumes avant la première édition, en 2022, à 133 à l’issue de celle de 2025. Cette dernière a touché précisément 11.086 enfants et 2147 professionnels de la petite enfance.
L’enquête de l’Association — qui mesure donc son propre programme — relève aussi des évolutions dans les usages. Sept structures sur dix déclarent avoir accordé davantage de place aux livres ; 42 % indiquent avoir augmenté le temps consacré à la lecture. Dans 45 % des établissements, les familles pouvaient en outre emprunter des ouvrages pour les rapporter à domicile. Les données décrivent une consolidation des pratiques dans les crèches participantes, sans constituer pour autant une évaluation indépendante de leurs effets sur le développement des enfants.
Giovanni Azzone, président de la Fondation Cariplo, voit dans la lecture partagée dès les premières années un moyen de favoriser le développement des enfants, mais aussi de conforter « le rôle éducatif des familles et des services de la petite enfance ». La généralisation est soutenue dans le cadre du programme Anita — L’infanzia prima, consacré aux 0-6 ans, avec une attention particulière portée aux situations de pauvreté ou de fragilité sociale et économique.
L’intégration des crèches intervient alors que #ioleggoperché entre dans sa onzième édition. En dix ans, la campagne affirme avoir fait entrer 4,5 millions de livres dans plus de la moitié des écoles italiennes. En 2025, elle réunissait 29.216 établissements scolaires, 350 crèches et 4061 librairies, autour de 4,2 millions d’élèves. L’AIE présente désormais l’ouvrage offert non comme un aboutissement, mais comme le point de départ de lectures, d’activités et de projets collectifs.
Toutes les bibliothèques participantes ne bénéficieront cependant pas exactement du même traitement. En 2026, les 100.000 exemplaires complémentaires fournis par les maisons d’édition seront concentrés sur les écoles de Calabre, de Sardaigne et du Molise, trois régions dont la participation demeurait inférieure à la moyenne nationale.
Comme le précise le programme officiel, cette dotation restera réservée aux écoles maternelles, primaires et secondaires. Les crèches, bien que désormais admises dans tout le pays, devront pour leur part compter sur les achats des citoyens.
Crédits photo : domaine public
Par Nicolas Gary
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Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
24/07/2026, 11:09
Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.
23/07/2026, 18:33
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.
23/07/2026, 17:00
Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.
23/07/2026, 16:25
La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
23/07/2026, 15:54
Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.
23/07/2026, 15:51
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