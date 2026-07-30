À 16 ans, elle publie son deuxième livre sans passer par un éditeur

Les neuf chapitres de Porcelain Rage examinent la manière dont la culture contemporaine façonne la vie des jeunes femmes américaines. Dans le livre, Elias traite de TikTok, de la « manosphère », de la pornographie, des podcasts, du pilates et de plusieurs courants esthétiques associés à la génération Z. Elle consacre aussi des développements au film Barbie, à la pop dite « sad girl » et aux troubles de santé mentale. Un chapitre revient sur son expérience personnelle et sur le traitement de jeunes filles placées

Son premier ouvrage Old Films, Young Eyes: A Teenage Take on Hollywood’s Golden Age avait suivi un parcours plus classique. Consacré à la réception du cinéma hollywoodien ancien par un public plus jeune, il est paru en 2024 chez McFarland. Internet Archive indique que l’autrice avait obtenu le contrat à l’âge de 13 ans.

Le livre peut être téléchargé notamment en PDF, en EPUB et en texte intégral. La licence choisie autorise le partage et l’adaptation à des fins non commerciales, à condition de créditer l’autrice et de conserver les mêmes modalités de diffusion.

Un dépôt public relayé par Internet Archive

Internet Archive se présente comme une bibliothèque à but non lucratif. Son site réunit des contenus numérisés par l’organisation, collectés auprès de partenaires ou déposés par des utilisateurs. Dans une présentation publiée en 2018, elle distingue son activité de prêt numérique du service d’hébergement gratuit proposé au public pour les textes, les sons et les images animées.

En 2016, Internet Archive s’est associée à Authors Alliance pour accueillir des ouvrages dont les auteurs avaient récupéré les droits. Ces titres, déjà publiés auparavant, étaient également proposés en texte intégral sous licence Creative Commons ou placés dans le domaine public. Depuis 2023, les deux organismes proposent une série de rencontres portant sur des nouveautés comme sur des titres plus anciens.

Simone O. Elias collaborait déjà avec Internet Archive avant la parution de ce livre. D’après l’organisation, elle y mène depuis l’âge de 13 ans des entretiens en podcast, participe à des concours de films et aide à préparer des projections d’œuvres du domaine public.

Une rencontre prévue le 4 août, avec l’autrice Sonia Mansfield, se tiendra dans les locaux de l’organisation et sera retransmise en ligne.

Par Ewen Berton

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