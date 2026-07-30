Au Mexique, des librairies itinérantes compensent le manque de points de vente

Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
Le 30/07/2026 à 11:31 par Cécile Mazin
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30/07/2026 à 11:31
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Les livres ne se déplacent pas tout seuls. Alors, dans le sud-est du Mexique, les libraires s’en chargent. Le Colectivo de Librerías Itinerantes Yucatán, ou Colibriy, rassemble des professionnels qui ont fait de l’absence de local fixe non pas tout à fait une vertu — il faut tout de même transporter les cartons —, mais un principe de fonctionnement.
Du 1er au 9 août, les quinze participants prendront place au rez-de-chaussée du Centre culturel Olimpo, selon le programme qu'affiche la capitale du Yucatán. Autour des étals, rencontres, ateliers, séances de conte et échanges prolongeront la vente proprement dite. La manifestation porte cette année un slogan tout trouvé : « Là où les mots fleurissent. »
L’enjeu dépasse ici la seule tenue d’un festival. D’après Michelle Sánchez, coordinatrice de l’organisation, celle-ci réunit désormais une trentaine de librairies, dont la majorité ne possède pas d’établissement permanent. « Il s’agit d’un projet itinérant parce que la plupart de ses membres ne disposent pas d’un local fixe. Ils apportent donc les livres dans différents espaces publics, écoles et communautés », explique-t-elle à Quadratín Yucatán.
Le véhicule importe moins que la destination. Cholul, Umán, Muna, Acanceh ou Las Coloradas figurent parmi les étapes déjà desservies, auxquelles s’ajoutent des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des déplacements jusqu’à Playa del Carmen et dans l’État voisin de Campeche. « Nous nous appelons itinérantes parce que nous allons vraiment partout, aussi bien près de Mérida que dans les communautés les plus éloignées. Il ne s’agit pas seulement de vendre des livres, mais de promouvoir la lecture », précise Michelle Sánchez dans La Jornada Maya.
Le groupe vise en priorité les endroits peu pourvus en librairies ou en bibliothèques. Et le manque de points de vente ne signifie pas, loin de là, l’absence de lecteurs. Après un passage à Muna, relate sa coordinatrice, enseignants et élèves ont continué à réclamer des ouvrages. À Acanceh, un collège a sollicité son retour afin d’étoffer le fonds de sa bibliothèque.
À Mérida, l’assortiment donnera une idée de ce commerce à géométrie variable : littérature jeunesse, classiques, ouvrages de médecine ou d’administration, livres d’occasion, éditions anciennes, matériel pédagogique et jeux éducatifs. Kósmos, Kóokay, Badú, Verde Viento, Más que Libros et Educarte comptent parmi les structures annoncées. Autant de voies d’accès à la lecture, même sans seuil à franchir.
La formule ne date pas de la veille. En avril 2026, Michelle Sánchez indiquait au Diario de Yucatán que le réseau avait organisé plus de 300 foires depuis 2017, au Yucatán comme dans l’État de Campeche. Elle rappelait aussi l’économie fragile de cette activité : « Certains d’entre nous s’y consacrent entièrement, mais cela ne rapporte pas beaucoup. Nous le faisons néanmoins pour encourager la lecture. »
Voilà pourquoi la table d’échange accompagne les déplacements. Tout le monde ne peut pas acheter, poursuivait la libraire, mais chacun doit pouvoir renouveler ses lectures. Le festival reprendra le dispositif le lundi et le jeudi, de 17 à 20 heures : les visiteurs pourront apporter des volumes en bon état et les remettre en circulation. Une loterie littéraire permettra également de gagner des titres offerts par les membres de Colibriy.
Présentations éditoriales, discussions et activités familiales composent par ailleurs un programme en accès libre. La librairie Juan García Ponce du Fondo de Cultura Económica recevra plusieurs rencontres. Le vendredi 7 août à 18 heures, Javier Amado Corona Baeza y présentera notamment Los que llegaron : La migración coreana a Yucatán.
Le Festival du livre du Sud-Est avait réuni, pour sa première édition en 2025, dix-sept librairies et éditeurs indépendants au rez-de-chaussée du palais municipal de Mérida. Ateliers pour enfants, lectures contées, ventes de livres neufs, d’occasion ou épuisés et échanges accompagnaient déjà les étals. Pour cette deuxième édition, le décor change, pas la méthode : installer le livre sur le trajet de celles et ceux qui ne croisent pas chaque jour une librairie.
Crédits photo : Colectivo de Librerías Itinerantes Yucatán
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
24/07/2026, 11:09
Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.
23/07/2026, 18:33
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.
23/07/2026, 17:00
Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.
23/07/2026, 16:33
Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.
23/07/2026, 16:25
Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.
23/07/2026, 16:08
La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
23/07/2026, 15:54
Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.
23/07/2026, 15:51
Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.
23/07/2026, 11:07
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