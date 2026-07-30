Au Mexique, des librairies itinérantes compensent le manque de points de vente

Les livres ne se déplacent pas tout seuls. Alors, dans le sud-est du Mexique, les libraires s’en chargent. Le Colectivo de Librerías Itinerantes Yucatán, ou Colibriy, rassemble des professionnels qui ont fait de l’absence de local fixe non pas tout à fait une vertu — il faut tout de même transporter les cartons —, mais un principe de fonctionnement.

Du 1er au 9 août, les quinze participants prendront place au rez-de-chaussée du Centre culturel Olimpo, selon le programme qu'affiche la capitale du Yucatán. Autour des étals, rencontres, ateliers, séances de conte et échanges prolongeront la vente proprement dite. La manifestation porte cette année un slogan tout trouvé : « Là où les mots fleurissent. »

La librairie vient au lecteur

L’enjeu dépasse ici la seule tenue d’un festival. D’après Michelle Sánchez, coordinatrice de l’organisation, celle-ci réunit désormais une trentaine de librairies, dont la majorité ne possède pas d’établissement permanent. « Il s’agit d’un projet itinérant parce que la plupart de ses membres ne disposent pas d’un local fixe. Ils apportent donc les livres dans différents espaces publics, écoles et communautés », explique-t-elle à Quadratín Yucatán.

Le véhicule importe moins que la destination. Cholul, Umán, Muna, Acanceh ou Las Coloradas figurent parmi les étapes déjà desservies, auxquelles s’ajoutent des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des déplacements jusqu’à Playa del Carmen et dans l’État voisin de Campeche. « Nous nous appelons itinérantes parce que nous allons vraiment partout, aussi bien près de Mérida que dans les communautés les plus éloignées. Il ne s’agit pas seulement de vendre des livres, mais de promouvoir la lecture », précise Michelle Sánchez dans La Jornada Maya.

Le groupe vise en priorité les endroits peu pourvus en librairies ou en bibliothèques. Et le manque de points de vente ne signifie pas, loin de là, l’absence de lecteurs. Après un passage à Muna, relate sa coordinatrice, enseignants et élèves ont continué à réclamer des ouvrages. À Acanceh, un collège a sollicité son retour afin d’étoffer le fonds de sa bibliothèque.

À Mérida, l’assortiment donnera une idée de ce commerce à géométrie variable : littérature jeunesse, classiques, ouvrages de médecine ou d’administration, livres d’occasion, éditions anciennes, matériel pédagogique et jeux éducatifs. Kósmos, Kóokay, Badú, Verde Viento, Más que Libros et Educarte comptent parmi les structures annoncées. Autant de voies d’accès à la lecture, même sans seuil à franchir.

Plus de 300 foires depuis 2017

La formule ne date pas de la veille. En avril 2026, Michelle Sánchez indiquait au Diario de Yucatán que le réseau avait organisé plus de 300 foires depuis 2017, au Yucatán comme dans l’État de Campeche. Elle rappelait aussi l’économie fragile de cette activité : « Certains d’entre nous s’y consacrent entièrement, mais cela ne rapporte pas beaucoup. Nous le faisons néanmoins pour encourager la lecture. »

Voilà pourquoi la table d’échange accompagne les déplacements. Tout le monde ne peut pas acheter, poursuivait la libraire, mais chacun doit pouvoir renouveler ses lectures. Le festival reprendra le dispositif le lundi et le jeudi, de 17 à 20 heures : les visiteurs pourront apporter des volumes en bon état et les remettre en circulation. Une loterie littéraire permettra également de gagner des titres offerts par les membres de Colibriy.

Présentations éditoriales, discussions et activités familiales composent par ailleurs un programme en accès libre. La librairie Juan García Ponce du Fondo de Cultura Económica recevra plusieurs rencontres. Le vendredi 7 août à 18 heures, Javier Amado Corona Baeza y présentera notamment Los que llegaron : La migración coreana a Yucatán.

Le Festival du livre du Sud-Est avait réuni, pour sa première édition en 2025, dix-sept librairies et éditeurs indépendants au rez-de-chaussée du palais municipal de Mérida. Ateliers pour enfants, lectures contées, ventes de livres neufs, d’occasion ou épuisés et échanges accompagnaient déjà les étals. Pour cette deuxième édition, le décor change, pas la méthode : installer le livre sur le trajet de celles et ceux qui ne croisent pas chaque jour une librairie.

Crédits photo : Colectivo de Librerías Itinerantes Yucatán

Par Cécile Mazin

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