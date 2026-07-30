Pour comprendre leurs blagues, ces humoristes ouvrent leurs bibliothèques

Une bibliothèque d’écrivain se visite volontiers après sa mort. Celle d’un humoriste, apparemment, gagne à être inspectée pendant qu’il prépare encore ses textes. Depuis le 27 juillet, la Gallery Conceal Shibuya expose ainsi non pas les œuvres d’une gloire littéraire, ni même une collection consacrée à l’histoire du rire, mais les livres que six artistes ou formations comiques ont réellement choisis dans leurs propres rayonnages.

Le titre japonais se traduirait littéralement par « Bibliothèque provisoire des humoristes » – « 芸人仮設図書館 », soit Geinin kasetsu toshokan. Geinin désigne ici les artistes de la scène comique ; kasetsu, une installation temporaire. Et provisoire, l’établissement l’est doublement : il occupe les espaces C et D d’une galerie privée de Shibuya et refermera ses rayons le 9 août. Pour une fois, la date de retour est imposée à toute la collection.

Prête-moi tes livres…

Le principe tient en peu de mots, ce qui est toujours appréciable lorsqu’il s’agit d’expliquer une plaisanterie. La Gallery Conceal Shibuya indique que les participants ont confié des volumes qui leur servent de « bibles » ou ont influencé leur activité. Les choix sont accompagnés de commentaires ; certaines appréciations ont été rédigées à la main, a précisé l’organisatrice après l’ouverture.

Autrement dit, le visiteur n’entre pas dans un équipement public et ne vient rien emprunter. Il découvre des exemplaires personnels, retenus moins pour composer un palmarès que pour rendre visibles des lectures habituellement laissées en coulisses. La billetterie invite à relier l’écrit aux numéros comiques et promet, avec un sens mesuré de la métaphore, un coup d’œil dans le cerveau des artistes.

Les lectures passent à la scène

L’accrochage ne s’arrête pas aux rayonnages. Deux soirées réunissent de courtes prestations et des conversations autour des choix présentés. Le 1er août, Suzuki Jeronimo partagera l’affiche avec Matango et Momento ; le 8 août, Ningen Yokochō, Hana Booby et Shajitsuha prendront le relais. Chaque rencontre se déroulera de 19h à 21h. Le plateau associera ainsi les numéros aux textes qui les accompagnent : le gag devant, ses étagères derrière.

La galerie annonce que certains livres sont disponibles à l’achat, sans en dresser la liste générale. Natalie identifie néanmoins deux titres de Suzuki Jeronimo. Le premier, « 水道水の味を説明する » — « Expliquer le goût de l’eau du robinet » —, est paru le 20 novembre 2024 chez Nanarokusha. Le volume transpose ses performances vidéo d’« explication » en six exercices consacrés, entre autres, au goût de l’eau, au poids d’une pièce d’un yen, à l’odeur d’une fleur artificielle ou au clignement des yeux.

Le second, « もっと真剣になればよかった » — « J’aurais dû être plus sérieux » —, est son premier recueil d’essais. Sorti le 10 juillet 2026 chez Little More, il rassemble 23 essais et un récit de fiction inédit intitulé « Muchū ». L’humoriste est également poète de tanka : dans son cas, le passage de la scène à l’édition ne relève donc déjà plus de l’accident de parcours.

Les publications d’un participant s’ajoutent aux volumes qui l’ont nourri, sans que les premières soient présentées comme les seconds. Nuance salutaire : une collection personnelle raconte ce que l’on a écrit, parfois, mais surtout ce que l’on a lu. La « Bibliothèque provisoire des humoristes » est ouverte jusqu’au 9 août, de 11h à 20h : l’accès à l’exposition est gratuit, avec cependant une consommation obligatoire – sans plaisanterie.

Crédits photo : yogendras31 CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com