Pour comprendre leurs blagues, ces humoristes ouvrent leurs bibliothèques

Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
Le 30/07/2026 à 13:05 par Clément Solym
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30/07/2026 à 13:05
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Une bibliothèque d’écrivain se visite volontiers après sa mort. Celle d’un humoriste, apparemment, gagne à être inspectée pendant qu’il prépare encore ses textes. Depuis le 27 juillet, la Gallery Conceal Shibuya expose ainsi non pas les œuvres d’une gloire littéraire, ni même une collection consacrée à l’histoire du rire, mais les livres que six artistes ou formations comiques ont réellement choisis dans leurs propres rayonnages.
Le titre japonais se traduirait littéralement par « Bibliothèque provisoire des humoristes » – « 芸人仮設図書館 », soit Geinin kasetsu toshokan. Geinin désigne ici les artistes de la scène comique ; kasetsu, une installation temporaire. Et provisoire, l’établissement l’est doublement : il occupe les espaces C et D d’une galerie privée de Shibuya et refermera ses rayons le 9 août. Pour une fois, la date de retour est imposée à toute la collection.
Le principe tient en peu de mots, ce qui est toujours appréciable lorsqu’il s’agit d’expliquer une plaisanterie. La Gallery Conceal Shibuya indique que les participants ont confié des volumes qui leur servent de « bibles » ou ont influencé leur activité. Les choix sont accompagnés de commentaires ; certaines appréciations ont été rédigées à la main, a précisé l’organisatrice après l’ouverture.
Autrement dit, le visiteur n’entre pas dans un équipement public et ne vient rien emprunter. Il découvre des exemplaires personnels, retenus moins pour composer un palmarès que pour rendre visibles des lectures habituellement laissées en coulisses. La billetterie invite à relier l’écrit aux numéros comiques et promet, avec un sens mesuré de la métaphore, un coup d’œil dans le cerveau des artistes.
L’accrochage ne s’arrête pas aux rayonnages. Deux soirées réunissent de courtes prestations et des conversations autour des choix présentés. Le 1er août, Suzuki Jeronimo partagera l’affiche avec Matango et Momento ; le 8 août, Ningen Yokochō, Hana Booby et Shajitsuha prendront le relais. Chaque rencontre se déroulera de 19h à 21h. Le plateau associera ainsi les numéros aux textes qui les accompagnent : le gag devant, ses étagères derrière.
La galerie annonce que certains livres sont disponibles à l’achat, sans en dresser la liste générale. Natalie identifie néanmoins deux titres de Suzuki Jeronimo. Le premier, « 水道水の味を説明する » — « Expliquer le goût de l’eau du robinet » —, est paru le 20 novembre 2024 chez Nanarokusha. Le volume transpose ses performances vidéo d’« explication » en six exercices consacrés, entre autres, au goût de l’eau, au poids d’une pièce d’un yen, à l’odeur d’une fleur artificielle ou au clignement des yeux.
Le second, « もっと真剣になればよかった » — « J’aurais dû être plus sérieux » —, est son premier recueil d’essais. Sorti le 10 juillet 2026 chez Little More, il rassemble 23 essais et un récit de fiction inédit intitulé « Muchū ». L’humoriste est également poète de tanka : dans son cas, le passage de la scène à l’édition ne relève donc déjà plus de l’accident de parcours.
Les publications d’un participant s’ajoutent aux volumes qui l’ont nourri, sans que les premières soient présentées comme les seconds. Nuance salutaire : une collection personnelle raconte ce que l’on a écrit, parfois, mais surtout ce que l’on a lu. La « Bibliothèque provisoire des humoristes » est ouverte jusqu’au 9 août, de 11h à 20h : l’accès à l’exposition est gratuit, avec cependant une consommation obligatoire – sans plaisanterie.
Crédits photo : yogendras31 CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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27/07/2026, 10:43
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.
24/07/2026, 18:33
Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.
24/07/2026, 13:35
Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
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