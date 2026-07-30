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Raoul Vaneigem, l’homme qui refusait de survivre

Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.

Le 30/07/2026 à 11:19 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

30/07/2026 à 11:19

Hocine Bouhadjera

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« Une vie d'irrévérence et d'attachement viscéral à la liberté », partage Libertalia, l'une des maisons indépendantes qui ont accompagné la dernière partie de son parcours. Et de conclure : « Merci, Raoul. »

Avec lui disparaît l’une des dernières grandes figures vivantes de l’Internationale situationniste, mais aussi un auteur beaucoup plus vaste que le souvenir de Mai 68 auquel son nom demeure attaché. Il laisse notamment plusieurs dizaines d’ouvrages dispersés entre Gallimard, Verdier, Allia, Libertalia, Mille et Une Nuits, Le Cherche Midi, Grevis, Acratie et de nombreuses maisons indépendantes.

Le livre qui attendait son époque

Tout semble commencer avec un livre publié en 1967, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Il travaille au manuscrit entre 1963 et 1965. Il y décrit un monde capable d’assurer la subsistance matérielle des individus tout en les privant de la maîtrise de leur existence. Le travail, la consommation, les rôles sociaux, la hiérarchie et les loisirs organisés composent selon lui une vie diminuée, réduite à la survie.

Le livre ne propose pas seulement une critique économique du capitalisme. Il déplace la lutte jusque dans les gestes, les relations amoureuses, le langage, l’emploi du temps et la capacité à créer. Le pouvoir ne se situe pas uniquement dans les institutions : il se prolonge dans les habitudes, les renoncements et les comportements que chacun finit par considérer comme naturels.

Le manuscrit avait d’abord rencontré les réticences des éditeurs. Raymond Queneau le défendit chez Gallimard, qui le publia finalement en 1967. La même année paraissaient La Société du spectacle de Guy Debord et, dans le prolongement de la brochure situationniste De la misère en milieu étudiant, les textes qui allaient nourrir les contestations universitaires de Strasbourg et de Nanterre. 

Les formules de l'ouvrage de Vaneigem circulèrent sur les murs, dans les tracts et les assemblées de Mai 68, parfois détachées du livre et de leur auteur. La critique de la survie, le refus des sacrifices imposés au présent et l’appel à construire soi-même son existence offraient un langage à une génération qui ne se reconnaissait ni dans la société de consommation ni dans les bureaucraties communistes.

Sa construction mêle théorie politique, psychologie sociale, héritage surréaliste et écriture aphoristique. L'auteur cherche moins à démontrer qu’à provoquer un renversement du regard. Là où l’organisation sociale présente l’ennui, l’obéissance et la compétition comme des nécessités, il affirme qu’ils sont les produits d’un monde historique et peuvent donc disparaître avec lui.

Face à Guy Debord

La parution simultanée du Traité de savoir-vivre et de La Société du spectacle a durablement associé Raoul Vaneigem à Guy Debord. Les deux livres partagent une même critique de la marchandise et de la dépossession, mais leurs écritures ne se confondent pas.

Debord construit une théorie du spectacle, de la représentation et de la séparation. Vaneigem part du corps empêché, du désir contrarié et du temps confisqué. Sa prose est plus lyrique, plus sensuelle, parfois plus incantatoire. Le premier entend démonter les mécanismes de domination, le second cherche dans la vie quotidienne les forces capables de les renverser.

Né le 21 mars 1934 à Lessines, dans le Hainaut belge, Raoul Vaneigem grandit dans un milieu ouvrier. Son père, cheminot, est socialiste et anticlérical. Étudiant en philologie romane à l’Université libre de Bruxelles, il consacre son travail de fin d’études à Isidore Ducasse, le comte de Lautréamont, dont l’écriture et l’insoumission continueront de l’accompagner. Il enseigne ensuite à l’École normale de Nivelles.

Par l’intermédiaire d’Henri Lefebvre et d’Attila Kotányi, il rencontre Guy Debord et rejoint l’Internationale situationniste en 1961. Il y publie notamment Banalités de base, réflexion sur la vie quotidienne, les rapports de domination et la nécessité de reprendre possession de l’existence.

L’aventure collective se détériore après Mai 68. Aux discussions, aux voyages et aux nuits de travail succèdent les exclusions et les affrontements internes. Raoul Vaneigem démissionne en 1970. Il ne revoit plus Debord. 44 ans plus tard, le long entretien Rien n’est fini, tout commence, mené avec Gérard Berréby et publié par Allia, lui permet de revenir sur cette histoire.

Après le Traité, le plaisir

Dans Le Livre des plaisirs, publié à la fin des années 1970, il reprend la critique du sacrifice et de la culpabilité. Le plaisir n’y constitue pas une récompense accordée après le travail, mais un principe d’organisation de l’existence. Il ne s’agit pas davantage d’un hédonisme consumériste : la marchandise, observe-t-il, sait vendre des satisfactions tout en entretenant la frustration qui pousse à consommer de nouveau.

Cette opposition entre plaisir vécu et plaisir commercial traverse ensuite Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l’opportunité de s’en défaire, paru en 1990. L’essai reçoit le prix quinquennal de l’essai de la Communauté française de Belgique. Raoul Vaneigem y analyse les pouvoirs religieux, politiques et économiques comme des systèmes qui réclament le renoncement de chacun au nom d’une cause supérieure. 

Nous qui désirons sans fin, publié en 1996, prolonge cette interrogation. Il ne croit pas que le désir doive être discipliné par une avant-garde éclairée. Il y voit au contraire une puissance créatrice, à condition qu’il se libère de la possession, de la concurrence et de la volonté de dominer.

D’un livre à l’autre, il reprend les mêmes oppositions : la vie contre la survie, le don contre l’échange marchand, la jouissance contre le sacrifice, l’autonomie contre l’individualisme. Cette persistance lui sera reprochée. Ses détracteurs l’accuseront de réécrire indéfiniment le Traité, d’opposer trop simplement le vivant aux institutions. Mais la répétition constitue aussi sa méthode. Raoul Vaneigem soumet une intuition ancienne aux événements nouveaux, observe la manière dont le capitalisme récupère les critiques qui lui sont adressées, puis cherche les endroits où la résistance réapparaît.

L’école comme fabrique de l’ennui

En 1995, un petit livre lui apporte une nouvelle génération de lecteurs. Avertissement aux écoliers et lycéens, publié par Mille et Une Nuits, attaque une école qui transforme la curiosité en obligation et l’apprentissage en discipline.

Raoul Vaneigem reproche à l’institution scolaire de rendre le savoir indésirable. L’enfant qui interroge spontanément le monde apprend à travailler pour une note, un diplôme et une place future dans l’économie. L’école reproduit la séparation dénoncée dans le Traité : le présent doit être sacrifié au nom d’un avenir abstrait.

Son projet repose sur une éducation sans humiliation, ouverte à l’expérimentation et à la coopération. Le professeur n’est plus chargé de distribuer verticalement un savoir mort, mais d’aider les élèves à organiser leur propre désir de comprendre. 

L’ouvrage a connu plusieurs rééditions, preuve de la longévité d’un texte pourtant profondément lié aux débats éducatifs des années 1990. Les éditions Mille et Une Nuits le présentent toujours comme un appel à faire de la classe un lieu d’autonomie, de création et de « savoir heureux ». 

Une histoire des vaincus

Une autre partie de son œuvre conduit loin des rues de Mai 68, vers les hérésies médiévales, les mystiques dissidents et les communautés combattues par l’Église. Dans Le Mouvement du Libre-Esprit, Les Hérésies et La Résistance au christianisme, il cherche les traces de femmes et d’hommes qui refusèrent la culpabilité, la propriété, la hiérarchie religieuse et la séparation entre le corps et l’esprit.

Ses recherches sont guidées par une question contemporaine : quelles formes de liberté ont-elles été écrasées avant de pouvoir transmettre leur propre récit ? Les béguines, les communautés hérétiques et les mystiques du Libre-Esprit lui apparaissent comme les membres dispersés d’une histoire souterraine du désir. Son travail de médiéviste nourrit ainsi sa pensée politique : l’insurrection de la vie quotidienne n’est pas née au XXe siècle.

Cette manière de relire l’histoire explique aussi le pseudonyme de « Ratgeb » adopté dans les milieux situationnistes. Il renvoyait au peintre Jörg Ratgeb, exécuté après avoir participé à la guerre des Paysans allemands au XVIe siècle. 

Après avoir commencé sa vie intellectuelle avec Lautréamont, l'homme engagé ne cessa ensuite de dialoguer avec le surréalisme, auquel il reprochait d’avoir découvert la puissance subversive du désir avant de se laisser enfermer dans l’histoire de l’art.

Rédigée en 1970, Histoire désinvolte du surréalisme paraît sous le pseudonyme de Jules-François Dupuis, nom du concierge qui avait signé l’acte de décès de Lautréamont. Libertalia la réédite en 2013 sous le véritable nom de Raoul Vaneigem, tout en conservant la mention du pseudonyme.

Sa bibliographie comprend également un versant moins connu, lié à la littérature populaire et érotique. Il participe sous pseudonyme à l’aventure éditoriale de La Brigandine, collection dans laquelle se mêlent pornographie libertaire, parodie littéraire et références situationnistes.

L’insurrection quotidienne jusqu’au dernier livre

Retiré dans la campagne belge à la fin de sa vie, il poursuit son oeuvre : chez Allia pour le retour sur l’aventure situationniste, Libertalia pour ses textes sur le surréalisme et la critique de l’État marchand, Grevis pour ses derniers ouvrages, Acratie pour ses aphorismes sur l’autogestion.

Il voit dans le zapatisme, le Rojava, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou les gilets jaunes des expériences d’autonomie et d’entraide plutôt que de nouvelles conquêtes du pouvoir. Son « pacifisme insurrectionnel » cherche à construire des espaces où l’État et le marché perdraient progressivement leur emprise.

En 2023, Du Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations à la nouvelle insurrection mondiale relie le texte de 1967 aux luttes écologiques, féministes et autogestionnaires. Suivent en 2024 Acratie et autogestion et Abolir la prédation, redevenir humain, puis Grimoire en 2026, journal « d’une alchimie du moi » où transformation personnelle et bouleversement collectif demeurent indissociables.

Sa mort referme une trajectoire, pas la question qui l’a guidée : comment cesser de survivre pour commencer à vivre ?

Et, en bonus, Raoul Vaneigem présenté par Michel Onfray à l’époque de l’Université populaire, soit bien avant son virage CNews...

Crédits photo : portrait de Raoul Vaneigem réalisé au stylo sur papier Canson pour PIFAL (Arturo Espinosa, CC BY 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

1 Commentaire

 

Annette

30/07/2026 à 11:38

Merci pour ce bel article ! Sa dernière publication, la préface du "Petit homme du rien", marque un beau retour au surréalisme belge des origines.

Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations

Raoul Vaneigem

Paru le 01/03/1992

361 pages

Editions Gallimard

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Usurpation d'identité : Julien Blanc-Gras découvre sous son nom un livre qu'il n'a pas écrit

Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands. 

29/06/2026, 16:18

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Taleb Alrefai, “le plus grand romancier du Koweït”, déchu de sa nationalité

Les autorités koweïtiennes ont privé de sa nationalité l’écrivain Taleb Alrefai, l’une des grandes figures de la littérature du Golfe. La décision, intervenue dans le cadre d’une nouvelle série de retraits de nationalité au Koweït, a provoqué une vague d’indignation dans les milieux littéraires et culturels arabes.

22/06/2026, 18:04

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Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote, est mort

Le géographe et géopolitologue Yves Lacoste est mort le 20 juin, à 96 ans. Fondateur de la revue Hérodote, professeur à l’université Paris 8, auteur de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, il aura profondément transformé la manière de penser les territoires, les frontières, les États et les rivalités de pouvoir.

22/06/2026, 16:58

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Un inédit de Marguerite Yourcenar paraîtra chez Gallimard en septembre

Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.

18/06/2026, 12:33

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Le webtoon français tient sa première association professionnelle, qui veut structurer la filière

Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.

18/06/2026, 11:25

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Carlo Ginzburg, l’historien des traces et des vies minuscules, est mort

L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles. 

17/06/2026, 15:49

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François Gall, du roman populaire aux trains du monde entier

François Gall, romancier, journaliste, producteur et réalisateur, est mort le 13 juin 2026 à Paris, à l’âge de 103 ans. Son nom reste attaché à la télévision, notamment à la série documentaire Des trains pas comme les autres, qu’il créa avec Bernard d’Abrigeon. Mais son parcours fut aussi profondément lié au livre, au récit populaire, au roman d’aventures, à la bande dessinée et à une certaine idée de la narration au long cours.

16/06/2026, 16:18

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Gallimard répond aux accusations de Boualem Sansal dans La Légende

Les éditions Gallimard ont rejeté les accusations portées contre elles par Boualem Sansal, dans son livre La Légende et dans plusieurs entretiens accordés autour de sa parution. L’écrivain franco-algérien, qui a quitté son éditeur historique pour rejoindre Grasset, met en cause la maison de la rue Gaston-Gallimard pour son attitude pendant et après sa détention en Algérie.

11/06/2026, 18:16

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Mehdi Charef, écrivain des marges et cinéaste du réel, est mort

L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.

11/06/2026, 17:51

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Michel Butor, cent ans après : changer le monde par les mots

Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.

08/06/2026, 16:01

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Marjane Satrapi, autrice de Persepolis, est morte : de la BD au cinéma, une vie d’exil et de liberté

L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.

04/06/2026, 12:10

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Ce que la poésie doit à une petite cuillère

À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.

01/06/2026, 12:35

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La Licra saisit la justice après un appel au boycott de Joann Sfar à Marseille

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.

01/06/2026, 12:31

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Décès d'Edgar Morin : un siècle à relier les savoirs et les êtres

C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.

30/05/2026, 08:50

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À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.

29/05/2026, 13:16

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Elle quitte tout pour les terres sauvages du Dartmoor

Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.

28/05/2026, 17:47

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Pour comprendre leurs blagues, ces humoristes ouvrent leurs bibliothèques

Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.

30/07/2026, 13:05

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Cultura ouvrira un magasin de 1600 m2 près de Grenoble

Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.

30/07/2026, 13:02

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Comment réaliser des économies sur les lectures scolaires ?

Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.

30/07/2026, 12:58

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À 16 ans, elle publie son deuxième livre sans passer par un éditeur

À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.

30/07/2026, 12:52

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L’Italie invite toutes ses crèches dans les librairies

En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.

30/07/2026, 12:40

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Au Mexique, des librairies itinérantes compensent le manque de points de vente

Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.

30/07/2026, 11:31

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Ukraine : 1,5 million de livres détruits, toute la chaîne éditoriale frappée

Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.

30/07/2026, 10:42

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Diffamation de l'autrice E. Jean Carroll : Trump en appelle à la Cour suprême

Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.

30/07/2026, 10:33

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Festival d’Angoulême : ultime délai dans la bataille judiciaire

La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.

29/07/2026, 17:49

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Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.

29/07/2026, 17:17

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“Le plus dur, c’était de lâcher le pouvoir” : deux éditeurs nantais confient leur avenir à 650 sociétaires

Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.

29/07/2026, 16:25

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Lagardère Publishing : Musso et Lemaitre font la bonne fortune de Bolloré

Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.

29/07/2026, 12:33

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Au Portugal, deux dessinateurs visés par un groupe néonazi

Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.

29/07/2026, 11:56

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Ouverte depuis 1991 à Lille, la librairie ésotérique La Clé disparait

Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.

29/07/2026, 11:02

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Frank Bartling, figure de la librairie indépendante allemande, est décédé

Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.

28/07/2026, 18:03

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IFLA : la fin annoncée des financements Gates rebat les cartes

Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.

28/07/2026, 17:18

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Dans le Morbihan, la librairie Le Temps de vivre en redressement

Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.

28/07/2026, 16:16

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À l’heure de TikTok, 68 % des 18-24 ans enverraient encore des cartes postales

À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.

28/07/2026, 10:47

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Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”

Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale. 

27/07/2026, 15:40

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Thomas Lequeu rejoint la Cité de la tapisserie avant le recrutement d’un nouveau directeur

Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.

27/07/2026, 12:55

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Paris débaptise la place Maurice-Barrès et honore Lucie Dreyfus

La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.

27/07/2026, 12:52

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Le ministère de la Culture renforce sa mission d'audit interne

Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.

27/07/2026, 12:35

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Une loi pour protéger le partage des abonnements numériques

Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.

27/07/2026, 11:55

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Paul de Sinety nommé consul général de France à Naples

Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.

27/07/2026, 10:43

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Incendies en Gironde : les mécanismes du désastre

Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.

26/07/2026, 14:42

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L’occasion monte, les rideaux tombent : en librairie, on cherche les parades

À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.

25/07/2026, 10:59

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“Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

24/07/2026, 18:33

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Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

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Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

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Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

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L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

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À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

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Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

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Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

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Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

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Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

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