À 82 ans, Fanny refuse de quitter l’appartement de sa vie

Avec Fanny à la folie, Émilie de Turckheim lâche autant une narratrice dans le roman qu’un phénomène météorologique. Fanny pique, bifurque, exagère, se contredit et métamorphose le moindre agacement en théorie générale. Peter boit de l’eau ? Le voilà pélican moraliste. Thérèse consulte une psy ?

Toute la psychologie devient une entreprise d’assèchement de l’angoisse. Or la vieille dame tient à la sienne : « Perdre son inquiétude est une chose terrible. La preuve : les monstres sont décontractés. » Sa férocité emporte tout parce qu’elle ne s’épargne pas. Elle connaît sa mauvaise foi, la pare de latin, lui sert un verre et lui offre le meilleur fauteuil.

Derrière ce numéro de voltige verbale se dessine un roman familial d’une noirceur autrement tenace. Le présent du déménagement alterne avec l’enfance catholique de Fanny, sa rencontre foudroyante avec Maud, leur amour assez vaste pour se passer de nom, leur fascination pour la sainteté, le désir, les hommes et les enfants. Thérèse prend aussi la parole, notamment chez sa thérapeute, et fend la légende maternelle.

Ce que l’une baptise franchise, l’autre l’a reçu en pleine figure. Entre elles demeurent Pierre, poète de haïkus disparu, Maud l’éclatante, deux petites filles élevées presque comme des sœurs et un secret de maternité qui enfle à couvert. « Ça vit, un secret. Ça mange comme quatre. Ça grandit. »

La composition épouse ce désordre savamment empilé. Un carton ouvre une époque, une chute réveille une faute, une odeur de moisissure restitue un visage. Fanny prévient : « J’ai l’esprit d’escalier. » La figure traverse le livre et ses nombreuses épigraphes : monter, descendre, tourner autour de ce qui ne peut être avoué. « On s’élève en tournant en rond. » Voilà presque l’art poétique du récit. Les détours ne diffèrent pas l’action ; ils la constituent, avec leurs paliers, leurs faux pas et cette marche manquante qui précipite soudain le lecteur. L’architecture, très concertée, réussit ainsi à se donner les allures d’une divagation.

Le burlesque et le tragique cohabitent sans demander la permission. Un Mickey en verre soufflé côtoie la débâcle d’un couple ; le grotesque ouvre brusquement sur le deuil. Les corps désirent, souffrent, vieillissent, mais ne deviennent jamais convenables. La prose les saisit par le détail qui dérape : une pomme d’Adam, une cheville folle ou un gilet irlandais se changent en pièces à conviction. Même le remords gratte, cogne, serre l’estomac.

La maternité, elle, dévore, donne, confisque, console et ment au nom du bien. De Turckheim excelle à rendre la mémoire tangible. Papiers, plantes, lettres, coussin de Pierre et vieil aspirateur ne décorent pas l’existence de Fanny : ils en conservent des morceaux. « Une vie passée à remplir l’appartement. Il m’en faudrait une autre pour le vider. » Plus loin, une phrase ramasse admirablement son refus : « À mon âge, on sait que les objets ont une âme et que c’est la nôtre. »

Cette profusion possède son revers. Certaines saillies semblent attendre les applaudissements, tandis que les attaques contre Peter et les psychologues reviennent jusqu’à émousser leur pointe. Les exergues littéraires assurent au motif de l’escalier une belle cohérence, mais finissent parfois par souligner ce que la fiction avait déjà parfaitement fait sentir. À l’approche du dénouement s’entassent procès, trahisons, retournements sentimentaux, révélations intimes et coïncidences.

Chacun de ces éléments a sa force ; leur réunion fait par moments entendre les rouages. Longtemps réduit par sa belle-mère à une caricature de gendre américain, Peter voit son portrait se compliquer à coups de révélations trop nombreuses pour ne pas sembler arrangées.

Reste ce débit qui refuse de laisser les morts mourir, transforme l’égoïsme en système philosophique et l’amour en circonstance aggravante. Fanny est épuisante, injuste, souvent désopilante : chaque ligne, pourtant, lui redonne du sang. Le roman sait interrompre son vacarme pour laisser affleurer la panique d’une femme que l’on prétend déplacer pour son bien. Il ne réclame pas son acquittement. Il fait mieux : il montre le prix de ses dons, les dégâts de sa ferveur et cette vérité peu présentable — aimer à la folie n’a jamais garanti que l’on aime juste.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com