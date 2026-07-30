Ukraine : 1,5 million de livres détruits, toute la chaîne éditoriale frappée

Huit cent mille ouvrages disparus dans un même entrepôt : le bilan paraissait déjà vertigineux. Il ne représentait pourtant qu’un peu plus de la moitié des pertes recensées en Ukraine au cours du mois de juillet.

Le 3 juillet, ActuaLitté rapportait la destruction du dépôt de Denka Logistics, partenaire de BookChef, lors d’une attaque russe contre la région de Kyiv. Trois semaines plus tard, le gouvernement ukrainien avançait un total de 1,5 million d’exemplaires anéantis depuis le début du mois, avec des dommages économiques évalués à plusieurs centaines de millions de hryvnias.

Ce chiffre reste une estimation institutionnelle, établie avant même la fin de juillet, mais les pertes détaillées par les entreprises permettent tout de même d’en mesurer l’ampleur. Et surtout de comprendre que les bombardements n’affectent plus seulement les livres disponibles, mais l’ensemble du système chargé de les fabriquer et de les acheminer.

Un catalogue à réimprimer

Chez BookChef, le sinistre du 2 juillet aurait causé environ 100 millions de hryvnias de dommages. Ukrinform confirmait le jour même la perte d’environ 800.000 volumes conservés par Denka Logistics.

L’éditeur doit désormais reconstituer une partie majeure de son catalogue disponible tout en réorganisant les commandes et les expéditions. Les meilleures ventes seront réimprimées en priorité, tandis que les tirages inférieurs à 1000 exemplaires deviendront plus coûteux à produire. Certains nouveaux titres pourraient, en conséquence, paraître en quantité réduite ou reculer dans le calendrier.

Puis vient la nuit du 18 au 19 juillet. Une attaque massive contre Kyiv et sa région détruit l’entrepôt de Knyholav, avec près de 250.000 ouvrages. « Chaque livre représente des mois, parfois des années de travail pour toute notre équipe éditoriale », souligne sa cofondatrice Svitlana Paveletska, interrogée par le Kyiv Independent.

Trouver un nouveau local ne suffira pas. Il faut relancer des fabrications, engager de nouveaux frais et repousser les échéances. La préparation d’un ouvrage peut demander entre six et dix-huit mois, rappelle la responsable. Une palette disparue se remplace ; le temps éditorial, beaucoup moins commodément.

Konvi, seize maisons touchées d’un coup

L’imprimerie Konvi concentre les conséquences les plus lourdes de cette seconde attaque. D’après les informations recueillies par le média professionnel ukrainien Chytomo, un missile balistique a privé les ateliers de leur toiture. Les équipements d’impression et de reliure ont été détruits ou inondés, tandis que les bureaux ont brûlé.

Environ 250.000 manuels destinés aux élèves de neuvième année, déjà imprimés et prêts à partir vers les établissements scolaires, ont été perdus. Des tirages encore inachevés, représentant près de 350.000 exemplaires au total, ont également subi des dégâts. Ils comprenaient notamment des manuels pour les classes de quatrième année, sans que leur nombre exact soit précisé.

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Konvi travaillait pour au moins seize maisons, parmi lesquelles Ranok, Laboratoria, Artbooks, BookChef, Knyholav, Mison ou encore Apriori. Une seule usine immobilisée suffit ainsi à perturber plusieurs programmes de publication, à retarder des réimpressions et à fragiliser l’approvisionnement des écoles avant la rentrée.

La même nuit, les bureaux de la jeune maison Mison ont été entièrement ravagés, à la veille de la présentation de son premier ouvrage, Museum of Family Stories, d’Olena Skulovatova. L’équipe ignorait encore si le tirage avait survécu. Les locaux d’Arc.ua ont également été endommagés. Aucun salarié de ces structures ni de Konvi n’a été blessé.

Une série commencée avant juillet

Ces dégâts prolongent une succession d’attaques contre l’infrastructure éditoriale ukrainienne. Dans la nuit du 13 au 14 mai, le centre logistique de Ranok et l’entrepôt de One More Page avaient déjà été touchés. Les générateurs de Ranok avaient été détruits, imposant le transfert des commandes urgentes vers un site de secours. Chez One More Page, les livres avaient été épargnés, mais les expéditions retardées faute d’électricité, rapportait alors Chytomo.

Les autorités ukrainiennes présentent cette répétition comme une entreprise systématique contre l’économie du livre, l’éducation et la culture du pays. Les sources disponibles établissent les dommages subis par les sociétés concernées, mais ne permettent pas de déterminer si chacune constituait individuellement la cible recherchée par les frappes.

Un soutien public encore à préciser

Le 27 juillet, le Premier ministre Serhii Koretskyi a chargé les ministères de la Culture et des Finances de préparer un nouveau mécanisme d’aide à l’édition. Celui-ci doit soutenir la reprise des entreprises sinistrées, préserver les capacités nationales de production et participer à la reconstitution des collections des bibliothèques publiques.

Ce dispositif, dont l’enveloppe, les critères et le calendrier restent à définir, s’ajouterait aux outils déjà présentés par la ministre de la Culture, Tetiana Berezhna. D’après Ukrainska Pravda, les imprimeries affectées peuvent solliciter jusqu’à 16 millions de hryvnias pour leur remise en état. Les maisons disposent, de leur côté, d’un mécanisme d’indemnisation pouvant atteindre 30 millions de hryvnias au titre de l’assurance contre les risques de guerre.

Le gouvernement envisage également d’élargir son programme d’achat de livres ukrainiens, de contribuer aux loyers des librairies et de revoir le dispositif de renouvellement des fonds des bibliothèques. BookChef et Knyholav, pour leur part, maintiennent leurs projets éditoriaux, avec des tirages, des priorités et des dates de parution désormais à réorganiser.

Crédits photo : Carlos_R_Bonilla_Miran CC 0

Par Nicolas Gary

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