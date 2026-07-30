Diffamation de l'autrice E. Jean Carroll : Trump en appelle à la Cour suprême

Donald Trump et le ministère de la Justice ont sollicité la Cour suprême, tribunal de dernier ressort du système judiciaire américain, afin d'obtenir l'annulation de la condamnation du premier pour diffamation, jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024, rapporte l'Associated Press.

Un jury fédéral s'était penché sur des propos tenus par Donald Trump contre l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, qui, en 2019, l'avait accusé de l'avoir violée, au milieu des années 1990, au sein d'un magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Quand Carroll pointait les faits, notamment dans un livre publié la même année, Trump, alors président des États-Unis, s'était vivement défendu.

Il avait affirmé ne jamais l’avoir rencontrée, qualifiait ses mémoires de « fiction », avant d'ajouter que Carroll n'était de toute façon « pas son genre ». Il avait aussi souligné que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles ». En novembre 2019, l'autrice avait porté plainte pour diffamation contre Trump, avant une plainte pour viol déposée en novembre 2022.

Un « mépris [...] de la vérité »

La condamnation de Trump débouchait sur une amende conséquente, de 83,3 millions $, dont 18,3 millions au titre des dommages et intérêts — 11 millions $ devront financer une campagne permettant à E. Jean Carroll de restaurer sa réputation. Au cours des audiences précédant le verdict, Trump avait assuré qu'il maintenait « à 100 % » ses déclarations.

Le jugement avait été confirmé en appel en septembre 2025, les juges estimant la sentence « juste et raisonnable ». Ils ajoutaient que Trump avait agi avec un « mépris irréfléchi de la vérité. [...] De plus, les attaques de M. Trump contre Mme Carroll n'étaient pas isolées ; elles se sont poursuivies tout au long des près de cinq ans de procédure et sont devenues plus extrêmes et plus fréquentes à l'approche du procès. »

Donald Trump avait notamment traité l'écrivaine de « tarée », de « malade » et estimé son « histoire bidon ». Ses attaques répétées contre E. Jean Carroll, menées pendant près de cinq ans, avaient entraîné un harcèlement massif, dont des milliers de menaces de mort.

Rappelons que Donald Trump, entre temps, avait été reconnu coupable de l'agression sexuelle d'E. Jean Carroll, en mai 2023, la justice ayant écarté le qualificatif de « viol ».

Immunité présidentielle

Auprès de la Cour suprême, Donald Trump cherche à faire valoir l'argument de l'immunité présidentielle. Si cette dernière notion reste floue, car non inscrite de manière explicite dans la Constitution ou une loi fédérale, elle a récemment été traitée par la Cour suprême, dans le cadre de l'affaire Trump v. United States, en 2024.

Cette dernière portait sur le rôle et l'attitude de Donald Trump au moment de l'élection présidentielle de 2020, qu'il avait perdue, ainsi que l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. La Cour suprême avait alors estimé qu'il bénéficiait d'une immunité absolue pour les actes commis en tant que président, d'une immunité présumée pour les actes officiels en dehors de ses responsabilités officielles, mais d'aucune disposition d'immunité pour les actes non officiels.

La défense et l'attitude de Trump, dans cette affaire, s'appuient essentiellement sur ce flou juridique. Lors d'une audience en 2024, avant sa condamnation pour diffamation, l'accusé clamait ainsi : « Je voulais simplement me défendre, défendre ma famille, mais aussi, honnêtement, la présidence. » Les propos tenus contre Carroll, s'ils sont considérés comme un acte officiel, pourraient ainsi bénéficier de l'immunité présidentielle.

Néanmoins, le même argument avait évoqué lors de la procédure d'appel, mais refusé par la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit.

À LIRE - Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

À majorité conservatrice, la Cour suprême est réputée être plutôt favorable à Donald Trump. Mais cela n'a pas empêché le tribunal de dernier ressort de refuser d'accéder à une requête récente du président des États-Unis : annuler sa condamnation pour l'agression sexuelle d'E. Jean Carroll, justement. Dans ce dossier, Trump devra verser 5,8 millions $ à l'autrice.

Photographie : Donald Trump lors d'un sommet en Pennsylvanie, le 15 juillet 2026 (The White House, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com