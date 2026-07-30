Diffamation de l'autrice E. Jean Carroll : Trump en appelle à la Cour suprême

Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.
Le 30/07/2026 à 10:33 par Antoine Oury
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30/07/2026 à 10:33
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Donald Trump et le ministère de la Justice ont sollicité la Cour suprême, tribunal de dernier ressort du système judiciaire américain, afin d'obtenir l'annulation de la condamnation du premier pour diffamation, jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024, rapporte l'Associated Press.
Un jury fédéral s'était penché sur des propos tenus par Donald Trump contre l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, qui, en 2019, l'avait accusé de l'avoir violée, au milieu des années 1990, au sein d'un magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Quand Carroll pointait les faits, notamment dans un livre publié la même année, Trump, alors président des États-Unis, s'était vivement défendu.
Il avait affirmé ne jamais l’avoir rencontrée, qualifiait ses mémoires de « fiction », avant d'ajouter que Carroll n'était de toute façon « pas son genre ». Il avait aussi souligné que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles ». En novembre 2019, l'autrice avait porté plainte pour diffamation contre Trump, avant une plainte pour viol déposée en novembre 2022.
La condamnation de Trump débouchait sur une amende conséquente, de 83,3 millions $, dont 18,3 millions au titre des dommages et intérêts — 11 millions $ devront financer une campagne permettant à E. Jean Carroll de restaurer sa réputation. Au cours des audiences précédant le verdict, Trump avait assuré qu'il maintenait « à 100 % » ses déclarations.
Le jugement avait été confirmé en appel en septembre 2025, les juges estimant la sentence « juste et raisonnable ». Ils ajoutaient que Trump avait agi avec un « mépris irréfléchi de la vérité. [...] De plus, les attaques de M. Trump contre Mme Carroll n'étaient pas isolées ; elles se sont poursuivies tout au long des près de cinq ans de procédure et sont devenues plus extrêmes et plus fréquentes à l'approche du procès. »
Donald Trump avait notamment traité l'écrivaine de « tarée », de « malade » et estimé son « histoire bidon ». Ses attaques répétées contre E. Jean Carroll, menées pendant près de cinq ans, avaient entraîné un harcèlement massif, dont des milliers de menaces de mort.
Rappelons que Donald Trump, entre temps, avait été reconnu coupable de l'agression sexuelle d'E. Jean Carroll, en mai 2023, la justice ayant écarté le qualificatif de « viol ».
Auprès de la Cour suprême, Donald Trump cherche à faire valoir l'argument de l'immunité présidentielle. Si cette dernière notion reste floue, car non inscrite de manière explicite dans la Constitution ou une loi fédérale, elle a récemment été traitée par la Cour suprême, dans le cadre de l'affaire Trump v. United States, en 2024.
Cette dernière portait sur le rôle et l'attitude de Donald Trump au moment de l'élection présidentielle de 2020, qu'il avait perdue, ainsi que l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. La Cour suprême avait alors estimé qu'il bénéficiait d'une immunité absolue pour les actes commis en tant que président, d'une immunité présumée pour les actes officiels en dehors de ses responsabilités officielles, mais d'aucune disposition d'immunité pour les actes non officiels.
La défense et l'attitude de Trump, dans cette affaire, s'appuient essentiellement sur ce flou juridique. Lors d'une audience en 2024, avant sa condamnation pour diffamation, l'accusé clamait ainsi : « Je voulais simplement me défendre, défendre ma famille, mais aussi, honnêtement, la présidence. » Les propos tenus contre Carroll, s'ils sont considérés comme un acte officiel, pourraient ainsi bénéficier de l'immunité présidentielle.
Néanmoins, le même argument avait évoqué lors de la procédure d'appel, mais refusé par la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit.
À LIRE - Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition
À majorité conservatrice, la Cour suprême est réputée être plutôt favorable à Donald Trump. Mais cela n'a pas empêché le tribunal de dernier ressort de refuser d'accéder à une requête récente du président des États-Unis : annuler sa condamnation pour l'agression sexuelle d'E. Jean Carroll, justement. Dans ce dossier, Trump devra verser 5,8 millions $ à l'autrice.
Photographie : Donald Trump lors d'un sommet en Pennsylvanie, le 15 juillet 2026 (The White House, domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.
27/07/2026, 11:50
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
Parti de Saumos le 22 juillet à la mi-journée, le feu a gagné Le Porge, Lège-Cap-Ferret, puis les abords de la métropole bordelaise. Au 25 juillet à 10 h, le dernier bilan publié dépassait 22 000 hectares parcourus ; une évaluation locale avançait déjà plus de 30.000 hectares. Trois livres girondins permettent de lire la catastrophe en distinguant son origine, sa propagation et les choix qui façonnent la forêt.
26/07/2026, 14:42
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.
24/07/2026, 18:16
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.
24/07/2026, 14:04
Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.
24/07/2026, 12:11
À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.
24/07/2026, 11:49
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.
24/07/2026, 11:09
Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.
23/07/2026, 18:33
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
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