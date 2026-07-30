The Last Sunrise, d'après Anna Todd, annoncé sur Amazon Prime

Disponible en français dans une traduction de Caroline de Hugo chez Hugo Romans, The Last Sunrise se retrouve à l'écran dans cette production Ethea Entertainment, Luber Roklin Entertainment et Pitt Street. Curieusement, la propre société de production de Todd, Frayed Pages Media, n'est pas associée, même si l'autrice est productrice déléguée.

Supervisée par Anna Klassen, également scénariste, la série sera diffusée à partir du 26 août prochain sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon.

La saga la plus connue de Todd, After, a été adaptée à l'écran en plusieurs films, entre 2019 et 2023. Au total, 5 longs-métrages ont été produits : Jenny Gage a réalisé le premier, Roger Kumble le deuxième et Castille Landon les trois derniers.

Par Antoine Oury

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