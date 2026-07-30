7 finalistes pour le Grand Prix de Traduction Amédée Pichot

La sélection finale du Grand Prix de Traduction Amédée Pichot

Guillaume Gilbert pour sa traduction de l’estonien de Cœur d’ourse, de Nikolaï Baturin (Paulsen, 2025)

Guillaume Contré pour sa traduction de l’espagnol (Argentine) de Les Griffes de la Forêt, de Gabriela Cabezón Cámara (Grasset, 2025)

Léticia Ibanez pour sa traduction du tamoul de Salamalecs, de Antonythasan Jesuthasan (Zulma, 2025)

Sophie Aude pour sa traduction du hongrois de Ce qui luit dans les ténèbres, de Péter Nádas (Noir sur Blanc, 2025)

Lise Belperron pour sa traduction de l’espagnol (Mexique) de Mexico Médée, de Dahlia de la Cerda (Éditions du sous-sol, 2026)

Vincent Raynaud pour sa traduction de l’italien de La récréation est finie, de Dario Ferrari (Éditions du sous-sol, 2025)

Gwennaël Gaffric pour sa traduction du mandarin et du taïwanais de Les veilleurs de nuit, de Tiunn Ka-Siông (L’Asiathèque, 2025)

Chaque année, depuis 31 ans, ce prix, porté par l’association ATLAS, récompense la traduction d'une œuvre de fiction contemporaine remarquable par sa qualité et les difficultés qu'elle a su surmonter.

Son jury est composé de traductrices et traducteurs littéraires et d’écrivaines ayant une pratique de la traduction. En 2026, il réunit Jörn Cambreleng, traducteur de l’allemand ; Yves Gauthier, écrivain et traducteur du russe ; Isabelle Kalinowski, traductrice de l’allemand ; Daniel Loayza, traducteur de l’anglais, de l’italien et du grec ancien ; Emmanuelle Péchenart, traductrice du chinois ; Dominique Vitalyos, traductrice de l’anglais, du malayalam et de l’indonésien, et Sacha Zilberfarb, traducteur de l’allemand.

Doté de 5000 €, la récompense sera décernée le vendredi 6 novembre 2026 à 16h30, à la Chapelle du Méjan (Arles, 13), en ouverture des 43e Assises de la traduction littéraire.

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Le Grand Prix de Traduction Amédée Pichot est porté par ATLAS — Association pour la promotion de la traduction littéraire et soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville d’Arles.

L'année dernière, la récompense avait salué Laure Hinckel pour sa traduction du roumain de Théodoros, de Mircea Cărtărescu (Noir sur Blanc, 2024).

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Par Dépêche

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