Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche
Le 01/08/2026 à 08:41 par Nicolas Gary
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01/08/2026 à 08:41
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Dans la vie d’un père vient le moment où l’on cesse d’entendre la mélodie pour écouter les paroles. Erreur. Le premier jour, on chante. Au cinquième, on découvre un roi incapable d’enfiler sa culotte et un conseiller condamné à maintenir l’État à bout de bras. À la cinquantième écoute, ma neutralité a cédé : j’ai ouvert une enquête pour management toxique.
Tout commence quand saint Éloi signale à Sa Majesté qu’elle est « mal culottée ». Dagobert répond : « C’est vrai. » Ce n’est pas de l’écoute active : Éloi constate, le roi certifie. Le premier produit l’information ; le second s’en attribue la validation.
En langage courant, ce “C’est vrai” signifie moins “merci de m’avoir prévenu“ que “oui, je sais, ta gueule”. Sauf que le bougre ne savait rien : sa tenue de guingois le prouve. Première compétence du manager toxique : transformer l’intelligence d’autrui en confirmation de sa propre lucidité.
Ma fille ayant choisi la version en vingt-quatre couplets, le dossier dépasse vite la culotte à l’envers : perruque, chiens galeux, sabre en bois, dindon et Satan. L’audit promet d’être chargé.
Plus qu’un tic, une doctrine : Dagobert oppose quatorze fois son « C’est vrai » à un saint Éloi contraint d’enrober chaque remarque dans du « Ô mon roi ! Votre Majesté… ». Une précaution utile lorsqu’on doit expliquer au chef de l’État qu’il est ivre, cocu, gourmand ou promis à l’enfer. La déférence sert d’emballage de sécurité autour de l’insulte : l’ancêtre du « sauf erreur de ma part » adressé au supérieur que l’on tente encore de raisonner.
Lorsqu'Éloi relève un nouveau défaut, Dagobert accuse aussitôt la reine, opportunément absente. Autre principe de management : lorsqu’un problème devient impossible à nier, trouver quelqu’un qui n’est pas dans la pièce.
La suite transforme chaque alerte en facture pour celui qui l’émet. Habit troué ? Dagobert prend celui d’Éloi. Bas trop courts ? Le conseiller donne les siens. Besoin de savon ? Il avance deux sous. Perruque de travers ? Il cède ses cheveux. Manteau trop court ? À lui de le rallonger. Éloi n’est plus conseiller, mais fournisseur officiel de pièces détachées. Chaque défaillance du chef lui coûte de l’argent, du temps ou une partie de sa personne. La monarchie habille son dirigeant en déshabillant l’administration.
Éloi persévère pourtant. Lorsque Dagobert compose des vers de mirliton, il lui conseille d’abandonner la poésie. Réponse immédiate : « C’est toi qui les feras pour moi. » La médiocrité royale est établie ; elle devient aussitôt un ordre de mission. Pourquoi corriger ses faiblesses quand un subalterne peut les prendre en charge ?
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Il faut également habiller Dagobert, surveiller sa toilette, limiter ses desserts et l’éloigner des objets tranchants. Quand Éloi juge son sabre de fer dangereux, le chef des armées réclame un sabre de bois. La comptine décrit un enfant auquel on aurait confié un royaume sans penser à ranger les ciseaux. Et lorsque son conseiller critique sa chasse au pivert, le roi annonce qu’il tirera quand même : du dialogue social, mais sans consultation.
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Ma fille reprend le refrain avec la sérénité d’une électrice satisfaite. J’y vois la preuve que la propagande commence au berceau. Elle prétend n’entendre qu’une chanson. Son objectivité me paraît suspecte.
Même les chiens n’échappent pas à cette organisation. Comme ils sont couverts de gale, Éloi propose de les noyer. Dagobert lui ordonne de s’en charger, puis de sauter à l’eau avec eux. Le roi délègue donc la tâche ingrate, sa dimension morale et le risque physique : un périmètre de poste particulièrement évolutif.
Sa stratégie militaire repose sur les mêmes principes : conquérir le monde s’il n’est pas trop loin, guerroyer en hiver sauf lorsqu’il fait froid et placer Éloi devant lui pour recevoir les coups. Dagobert délègue l’effort, le danger et l’éthique ; il conserve l’arbitrage et le mot de la fin.
L’hiver venu, il découvre que la guerre expose aux intempéries et rentre. Le conflit ne cesse pas lorsque les soldats grelottent, mais lorsque leur chef envisage de mettre une petite laine. En mer, Éloi le prévient qu’il pourrait se noyer. « On pourra crier : Le Roi boit ! », répond Dagobert. Que le pouvoir sombre, qu’importe : le calembour restera à flot.
Dans ce royaume, rien n’est anticipé et rien n’est appris. Le système ne dysfonctionne pas : il fonctionne exactement comme prévu. De travers. À la première strophe, Dagobert paraît maladroit ; à la quatorzième, sa maladresse relève d’une méthode.
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Éloi, lui, redécouvre chaque panne avec une persévérance presque professionnelle. Il intervient après l’incident, pose le diagnostic, répare et attend la catastrophe suivante. Un Dagobert autonome le priverait de fonction ; un Éloi vraiment efficace priverait la chanson de couplets. Il faut imaginer ce Sisyphe heureux, mais surtout indispensable.
Le premier fabrique les problèmes ; le second les nomme, puis hérite de leur réparation. Éloi est à la fois victime et coproducteur du désastre : le service après-vente a bâti toute sa légitimité sur la fréquence des pannes.
Après vingt et un couplets de conseils, de prêts forcés et de mises en danger, Dagobert lui offre un dindon. La rémunération paraît faible, mais rien ne prouve qu’Éloi possédait déjà une volaille. La monarchie confond simplement reconnaissance professionnelle et basse-cour.
Vient enfin le moment où Dagobert craint l’enfer. Éloi lui confirme que son comportement l’y conduit tout droit. “C’est vrai“, répond le roi, avant de lui demander de prier pour lui. Même le repentir doit être exécuté par quelqu’un d’autre.
À l’ultime couplet, le diable accourt et Éloi recommande une confession. Dagobert formule alors sa dernière demande : après avoir produit les fautes, il aimerait que son conseiller en assume également la sanction.
« Le bon roi Dagobert / Craignait d’aller en enfer ; / Le grand saint Éloi / Lui dit : Ô mon roi ! / Je crois bien, ma foi, / Que vous irez tout droit. / C’est vrai, lui dit le roi, / Ne veux-tu pas prier pour moi ?
Quand Dagobert mourut, / Le diable aussitôt accourut. / Le grand saint Éloi lui dit : / Ô mon roi ! Satan va passer, / Faut vous confesser. / Hélas, lui dit le roi, / Ne pourrais-tu mourir pour moi ? »
Ma progéniture réclame Dagobert et reprend à tue-tête son « C’est vrai ». Elle entend un refrain. Moi, j’entends un supérieur reconnaître chacune de ses erreurs avant d’en confier les conséquences au même salarié.
Je relance pourtant la chanson. La paternité impose parfois de cautionner des récits dont on exigerait une enquête immédiate s’ils se déroulaient dans une entreprise.
Dagobert n’est pas le pire manager de l’univers parce qu’il est incompétent. Il l’est parce qu’il transforme méthodiquement son incompétence en charge de travail pour autrui. Éloi, de son côté, n’est plus seulement son conseiller : il est devenu le cadre indispensable qui répare toutes les crises sans jamais empêcher la suivante.
« C’est vrai. » Vraiment ?
Dans l’intervalle, ma fille a mis sa culotte à l’envers. J’hésite entre un plan de formation et la guillotine.
Illustration : Le Roi Dagobert (Imagerie d’Épinal — estampe, 1855) - les 24 couplets sont sur Wikisource
Par Nicolas Gary
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Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.
14/07/2026, 15:49
PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.
13/07/2026, 10:27
Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.
10/07/2026, 15:16
Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.
10/07/2026, 10:58
La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.
10/07/2026, 10:14
La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?
09/07/2026, 10:26
Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.
07/07/2026, 11:54
En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.
06/07/2026, 17:28
Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.
06/07/2026, 17:19
À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.
05/07/2026, 10:56
À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.
04/07/2026, 10:51
À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
03/07/2026, 16:39
Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.
25/06/2026, 16:19
Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.
25/06/2026, 12:56
PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.
25/06/2026, 12:17
Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.
24/06/2026, 18:33
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.
24/06/2026, 16:22
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...
24/06/2026, 16:21
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.
24/06/2026, 16:15
Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?
24/06/2026, 12:28
4 Commentaires
Hélène B.
01/08/2026 à 13:08
Un régal cette série sur les chansons et comptines enfantines ! Continuez à nous les décortiquer avec clairvoyance et mauvaise foi, c'est jouissif...
Une remarque de forme pour cet article : l'été et la canicule ne dispensent pas de relire et faire relire, pour éviter les fautes de frappe ou de copier/coller ainsi que les paragraphes en double (ou plutôt le même paragraphe en deux versions). Saint Eloi va bien nous corriger ça...
Nicolas Gary - ActuaLitté
01/08/2026 à 13:25
Bonjour et merci de vos remarques...
et navré pour ces coquilles restantes. Je viens de tout repasser au crible, avec l'assistance de saint Éloi.
ECP
01/08/2026 à 14:46
Un grand moment que cette lecture.
Je m'interroge donc, suis-je Dagobert?
Je vais essayer d'être attentive.
Actualisant
01/08/2026 à 15:08
Une relecture presque aussi bien vue que drôle : derrière la comptine, l’autopsie d’un management où l’incompétence du chef devient systématiquement la charge du collaborateur.
Le parallèle fonctionne jusqu’au bout, sans alourdir le texte — et donne presque envie de réécouter les paroles avec un regard neuf… ou un représentant du personnel.