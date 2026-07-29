Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Vie littéraire

Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

Le 29/07/2026 à 18:25 par Auteur invité

|

Publié le :

29/07/2026 à 18:25

Auteur invité

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Une galerie mentale. Un cas d’école de schizophrénie sociale. Casablanca est une mémoire traumatique. La Casanegra amalgame les références culturelles, les perceptions contradictoires, les représentations fantasmatiques. L’ouvrage présente pêle-mêle des écrivains, des enseignants, des artistes, des militants, des acteurs de rue. Cette histoire est également la mienne. Belles retrouvailles avec Jean-Pierre Koffel, Guy Martinet, Paul Pascon. Des professeurs atypiques.

L’écriture est significativement allusive. Les fractures perdurent. La galerie décline la désagrégation collective, l’urbanisme pathogène, la dislocation des solidarités naturelles. Le montage des portraits récuse les consensualités de façade, les totalisations technocratiques, les sacralisations bureaucratiques. J’ai arpenté ce livre comme un atlas mémoriel. La ville est saturée de tensions. Casablanca couve des misères incurables. Elle se veut une smart city dans une projection hallucinante dans les futurs algorithmiques. C’est dans toutes ces failles que s’infiltre la poésie.

La galerie, passage et labyrinthe

L’ouvrage ne se contente pas d’être une accumulation de faits historiques, biographiques, anecdotiques. Il se déploie comme un métier à tisser des signes. Des moments suspendus, des sociabilités précaires, des affectivités inaltérables. L’œil de l’écriture. Le mot galerie n’est pas un hasard. Il condense plusieurs strates sémantiques. La galerie est une matrice mythologique. Le français galerie provient de l’italien Galleria, attesté pendant la Renaissance. Le terme signifie à la fois passage couvert et tunnel de mine. Il sous-tend le labyrinthe. C’est une désignation architecturale, une construction longue, horizontale, couverte. La galerie est un passage.

On y déambule. On s’y montre. On y expose des œuvres artistiques. Elle devient, par métonymie, installation marchande, institution culturelle. La galerie se théâtralise. Elle qualifie les niveaux supérieurs, les plus éloignés, les moins chers dans les opéras. Elle n’est ni totalement intérieure, ni totalement extérieure. C’est un lieu liminaire. Elle exprime l’écoulement du temps, le cheminement mental, la halte expositionnelle, la transformation du mouvement en regard. Son fil conducteur est la transversabilité, l’intermédiarité, la transitionnalité. La galerie, l’arcade, le corridor représentent une circularité spatiale. L’arcade désigne au début une succession de colonnades.

Le corridor, du latin currere, courir, répond au déplacement rapide. Trois manières d’organisation de l’espace. Pendant mon adolescence, je traverse Derb Soltane, boulevard Al Fida, pour aller au lycée Moulay Abdallah sur la colline de l’Ermitage. J’emprunte toujours le même itinéraire, les mêmes étapes, les mêmes pauses ritualisées, les mêmes parcours personnalisés, les mêmes couloirs invisibles. Je m’arrête dans les librairies familières, les terrasses conviviales, les restaurations paracommerciales.

Le mythe est une parole seconde du récit historique. La galerie transforme le réel social en espace d’exposition. Les fulgurances narratives, les phosphorescences sensitives, les localisations oniriques déplacent le lecteur vers un univers romanesque. Le vendeur d’escargots, le poète des rues, la délirante rescapée d’un centre psychiatrique, deviennent des personnages felliniens, pasoliniens. La cinéphilie refaçonne la réalité. Un Maroc hyperbolique, enfiévré par la prolifération des voix et des temporalités. Derb Soltane est sonore avant d’être visible. Le bruit est sa porte d’entrée. Il s’arquepince par l’oreille.

Les couches phoniques, les klaxonnements tapageurs, les interpellations marchandes, les conversations tapageuses, les chansons orientales, diffusées à plein tube par des haut-parleurs déglingués, s’entrecroisent, se superposent, s’amalgament. Signature tonitruante de la proximité. Les rues extensives des maisons, les commerces débordant sur les trottoirs absorbent les passants dans la spirale urbaine. Tout se mélange, les activités professionnelles, culturelles, transparentes, brumeuses, nébuleuses. Derb Soltane ne dort jamais. On ne le franchit pas innocemment. On s’y immerge. Après le bain sonore, se dévoilent les enseignes démantelées, les vitrines chaotiques, les couleurs défraîchies.

La mémoire et l’impossible retour

La mémoire individuelle est toujours socialement reconstruite. Cf. Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, éditions Presses Universitaires de France, 1950. Les souvenances personnelles sont toujours parcellaires, instables, incertaines. Le passé est constamment réinterprété, sous-interprété, surinterprété en fonction des besoins du moment. Des éléments sont amplifiés. D’autres sont effacés. La galerie s’inscrit dans cette rétrospectivité. La fabrique affective façonne les cristallisations. Pour Vladimir Jankélivitch, dans L’Irréversible et la nostalgie, éditions Flammarion, 1974, la nostalgie n’est pas un simple sentiment psychologique. La nostalgie est une expérience métaphysique du temps vécu.

Elle est suscitée par la conviction que le temps ne revient jamais en arrière. On peut retourner sur un lieu sans retrouver le moment qui le distingue dans le passé, ni l’état d’esprit dans lequel on était. Le passé est définitivement inaccessible. La nostalgie se vit, dès lors, comme une douleur de non-retour. Cette nostalgie des lieux n’est pas uniquement une tristesse. Elle est une conscience aiguë de l’inimitabilité du passé. Tout au long de La Galerie marocaine se ressent cette mélancolie. La nostalgie aime ce qu’elle a perdu. Elle est une tension sentimentale vers l’inaccomplissable. L’irréalisable rend la vie plus intense, plus signifiante.

Je me souviens d’Henri Lefebvre quand il rédigeait La Révolution n’est plus ce qu’elle était, cosigné avec sa compagne Catherine Régulier, éditions Hallier, 1978. Le livre est également le fruit de nos discussions. Il consigne l’épuisement de toutes les formes occidentales, spectaculaires, de la révolution. Il se situe dans la grande désillusion post-soixante-huitarde. Les modèles classiques, insurrection de masse, avant-garde dirigeante, prise de pouvoir étatique, paraissent d’une désuétude irrattrapable. Le néolibéralisme s’étend à tous les aspects de la vie quotidienne. Il aseptise tout.

La consommation est le principal instrument de stabilisation sociale. Les comportements se standardisent. La persuasion, la réification, l’aliénation s’intègrent dans les pratiques ordinaires. Les conflits se déplacent vers la ville, l’habitat, la culture. La politique s’obsolétise. L’urbanisation s’institutionnalise comme outil de contrôle. L’individualisme se généralise. Les classes sociales se fracassent. Les mini-crises absorbent les mécontentements.

La révolte des Gilets jaunes en est un exemple. Les insoumissions s’écrasent sans ménagement. Les révolutions ne sont plus des événements historiques. Elles durent le temps des renversements foudroyants. La technocratisation, l’algorithmisation, l’artificialisation stérilisent les élans transformateurs. Toutes ces considérations s’appliquent à Derb Soltane.

Les séquences restituées dans la galerie encodent les positions symboliques. Le réel est textuellement produit. Derb Soltane fonctionne comme une écriture urbaine. Dans La Chambre claire, éditions Gallimard, 1980, Roland Barthes utilise la notion de punctum pour définir le détail d’une photographie qui pique, qui pince, qui touche, qui provoque une intime émotion. Il oppose le punctum au studium, qui concerne l’intérêt historique, culturel que suscite une photographie.

La Galerie marocaine bascule continuellement entre le punctum et studium, le particulier et le social, l’exceptionnel et le général. Le quartier ne se décrit pas. Il se déchiffre sémiotiquement. Le punctum est un landau délabré, un corps fatigué, un geste de survie, une condensation signalétique de la condition sociale. Une blessure du regard. Se combinent la mémoire culturelle et l’intertextualité. La prolifération empêche la clôture du sens. La société marocaine est une intertextualité infinie. La fragmentation empêche la synthèse, la totalisation réductrice. Le livre se déplie comme une inconstante constellation de signes. La confection du mythe se trame en sous-jacence.

Babbouche au souk Jmiaa, Casablanca (Mounir Neddi, CC BY-SA 4.0)
Vendeur d’escargots au souk Jmiaa, Casablanca (Mounir Neddi)

Le grain du pays

Le grain du pays n’est ni une qualité visible ni une essence cachée. C’est ce qui résiste à la disparition. C’est une poussière de signes qui colle aux choses, une manière de parler dans la rue, un rythme de pas sur un trottoir, l’hésitation d’une lumière sur une façade, le silence inattendu dans le bruit. L’ensemble compose une texture reconnaissable sans être nommable. Le grain du pays échappe aux programmes, aux cartes, aux calendriers, aux plannings, aux listings, aux logiciels. Il n’est ni glossaire folklorique, ni catalogue touristique.

C’est ce qui déborde une apparence, une posture, une allure. Le grain du pays relève la densité descriptive, de la subtilité allusive. Le langage casablancais joue sur deux registres, le prosaïsme quotidien et l’élégance lyrique. Un casablancais, même quand il habite un bidonville, se considère comme un aristocrate du simple fait d’être casablancais. Le grain du pays se niche dans les choses inutiles, une gestuelle codée, une prononciation particulière, une manière de s’asseoir assortie de messages secrets.

Ce n’est pas ce qu’on voit d’une culture. C’est la façon dont cette culture regarde en retour. Au fur et à mesure de la lecture, se dégage, à mes yeux, des excès, des dépenses, des ruptures, des zones où le sens se défait.

La Galerie marocaine n’est pas un muséum social, mais un champ symbolique où le social se polyphage. Ses forces hétérogènes le tirent de tous côtés. S’exposent des manières d’être, de sentir, de goûter, de paraître, de parler, de penser, dans le pêle-mêle, le tumulte, le tintamarre. Les portraits ne sont pas psychologiques. Ils sont socio-affectifs. Ils reflètent les tonalités émotionnelles du collectif.

L’hétérogène se soustrait à la forme. Il se donne comme matière rudimentaire, disparate, versicolore. L’indigence, la précarité, la frustration sont des états où la vie se présente comme un surplus fragile. Transparaissent les lignes de la part maudite. Cf. Georges Bataille, La Part maudite, éditions de Minuit, 1949. L’ordre social lisible est lacéré de fissurations souterraines. Les vies racontées brûlent le sens au lieu de le thésauriser. Leur surexposition les vulnérabilise. Elles s’anéantissent dans le langage.

Ces vies submergent leur fonction sociale. Elles cessent d’être compréhensibles. Elles se déclinent comme des intensités inexplicables. Elles se volatilisent dès qu’elles sont saisies. Ces vies qui transgressent le langage ne larguent que des écumes. Elles se consument dans la visibilité. Dans Mille plateaux, éditions de Minuit, 1980, Gilles Deleuze et Félix Guattari opposent la carte au calque. La carte est ouverte, connectable, réversible. Le calque ne reproduit qu’un modèle unique. Casablanca est faite de couches historiques qui interagissent obrepticement, héritages coloniaux, modernisations discordantes, migrations improbables, technocratisations abstraites.

La métropole est ponctuée de lignes de fuite, de mouvements hors signalisations. Les activités clandestines, les malversations administratives, les improvisations économiques déroulent une urbanité mouvante, fluctuante, protéique, une vie quotidienne fiévreuse, bouillonnante, étourdissante. Casablanca est, depuis toujours, une trajectoire historique, sociologique, anthropologique, en perpétuel chamboulement. Elle se décompose et se recompose sans arrêt. Une amphibologie phénoménale, rocambolesque, invraisemblable. Chaque ligne de fuite conduit à une impasse. Chaque déplacement reconfigure le tout.

Casablanca se newyorkise

Casablanca se newyorkise, non seulement par ses transformations urbaines, ses gratte-ciels, ses finances. New York est un mythe global de la modernité, de la verticalité, de la spectacularité permanente. La newyorkisation de Casablanca est une couche additionnelle. Elle coexiste avec des structures anciennes. Les tours intimidantes cohabitent avec les rafistolages des quartiers populaires, les porosités urbaines, les circulations infernales. S’instaure un imaginaire de la verticalité. Un skyline.

Casablanca est toujours confrontée aux désynchronisations sociales, aux inégalités visibles et invisibles, aux utilisations imprévisibles, aux temporalités incompréhensibles. Une modernité à la fois affichée et intrinsèquement déréalisée. La ville croit s’insérer dans les flux mondiaux. Elle n’en est qu’une simulation, une caricature, un simulacre. La société marocaine est spécialiste des traditionalités fétiches et des modernités postiches. La capitale économique multiplie les régimes simultanés.

S’enchevêtrent, dans l’anomie, lenteur et accélération, improvisation et planification, monumentalité et misérabilité. Vivre à Casablanca, c’est passer d’un monde à l’autre sans changer de lieu. Les contextes, les rythmes, les ambiances basculent d’un instant à l’autre. La ville se segmente, se parcellise, se reconfigure selon les trajectoires. La bureaucratie tatillonne, procédurière, tracassière, bute sur une quotidienneté grouillante d’affects, de langues, de gestualités incontrôlables.

À LIRE - Le Maroc forme ses élites pour l’Occident

Chaque fraction fonctionne selon ses propres règles. Casablanca n’est pas un texte stable, cryptée une fois pour toutes comme les cités impériales. Il n’y a pas une clef unique, une codification centrale. Toute tentative de rationalisation produit des réductibilités trompeuses.

Derb Soltane.

Casablanca Finance City (AyourAchtouk)
Casablanca Finance City (AyourAchtouk)

Aux origines de Derb Soltane

Jamal Eddine Naji, intellectuel du peuple, est constitué génétiquement, psychiquement, mentalement de Derb Soltane. Le quartier est un nœud historique. Sa construction remonte au début du protectorat. La mégalomanie lyautienne veut la juxtaposition d’une métropole hypermoderne, quasiment américaine, et d’une cité chérifienne. L’urbaniste Henri Prost conçoit une ville ségrégationniste, composée de quartiers européens, laboratoires d’architectures Art nouveau et Art déco, et d’une médina mauresque, autour du palais royal. La périphérie englobe des quartiers populaires, bricolés avec des matériaux insécures, et des bidonvilles en tôles.

Il faut bien résorber l’exode des paysans dépossédés de leurs terres par les colons, sans d’autre issue que la surexploitation industrielle. L’éclatement de Casablanca est dans sa genèse. La côte se couvre de piscines exotiques, Tahiti, Acapulco, Miami, Kon-Tiki, Tropicana, Lido. Casablanca capitale des vacances tropicales. La ville se dote de la plus grande piscine du monde, cinq cents mètres de long, aujourd’hui disparue. Toutes les démesures sont permises sur terre vierge.

Derb Soltane devient, dès l’entre-deux-guerres, un pôle populaire. Les résistances et les intellectualités s’y concentrent. Derb signifie en arabe ruelle. Entre 1920 et 1950, le quartier connaît une croissance explosive. Arrivée massive de ruraux, de Berrechid, de Settat, d’El Jadida, de Benslimane, d’Agadir. Densification rapide. Maisons partagées. Locations à la chambre. Résistance inexpugnable contre le colonialisme. Les cafés, les associations, les réseaux supervisent les rencontres militantes, les débats politiques, les activités clandestines. Les Français envoient les tirailleurs sénégalais, qui se livrent à des exactions innommables. Derb Soltane est fortement associé au club de football Raja.

Le Café Ba’Saleh est le lieu emblématique où s’organisent les luttes politiques et les initiatives culturelles. Les activités sportives servent de couvertures. Les cellules secrètes se constituent au Café Al Watan. L’endroit est animé par Hamidou Al Watani, de son vrai nom Hamidou ben Faris (1910-1970), résistant, cofondateur du club Raja. C’est lui qui découvre le joueur d’exception Larbi Ben Barek dont les photographies circulent comme des reliques. Hamidou Al Watani est tué, en 1970, par un policier de la circulation dans des circonstances troubles.

Le Café Nahda se distingue par ses animations culturelles. Le Café Mauritania attire les stars de la musique et du théâtre. Le Café Mers Sultan, zone élargie du même écosystème, est marqué par les tensions de la fin du protectorat. Ces cafés forment une véritable université populaire. Il serait utile de recenser les œuvres littéraires, dramaturgiques, musicales qui en sont issues.

Une culture populaire en ruine

Il y a aujourd’hui de nouveaux théâtres à Casablanca, destinés au grand business. Il n’y a plus de cinémas. Les grandes salles Mauritania, Al Malaki, et d’autres, sont en ruine. Il ne reste que la Kissariat El Heffarine, souk polyvalent, où s’écoulent habits traditionnels et vêtements estampillés chinois. Les bijouteries, où les femmes, après des années d’économies, se procurent les colliers et les bracelets en or qu’elles exhibent avec ostentation, brillent de toutes leurs étincelles.

Les marchands ambulants toupillent autour des échoppes fixes. S’offre à volonté street food marocaine, les sandwichs de kefta, la soupe harira relevée de cannelle et de gingembre, les ghribas, fourrées à l’occasion de marijuana, les brochettes grillées, les msemens, les harchas, les sfenjs. Des odeurs, des saveurs, des piments, des piquants, des sapidités uniques. Il n’y a plus les couturiers qui nous taillaient, pour un prix raisonnable, des costumes sur mesure. Nous épations la galerie avec la chemise mauve de Georges Chakiris dans West Side Story après avoir vu le film au cinéma Lynx.

Nous trouvions nos modèles dans les magazines français, Le Jardin des Modes, Salut les copains. Au fur et à mesure que nous devenions des connaisseurs, nous nous procurions Adam et Monsieur. Sur les trottoirs devant les cinémas, les revendeurs et loueurs de journaux, de romans-photos, d’illustrés, Kiwi, Nevada, Rodéo, Bleck, Yuma, Akim, sont des arrêts obligés. Un univers partagé par les collégiens et les adultes. Des analphabètes se révélaient des érudits dans ce domaine.

Une ville dans la ville

Derb Soltane demeure un palimpseste, une page ancienne constamment réécrite, où les couches temporelles s’estompent, mais ne s’effacent jamais tout à fait.  Le bitume est un parchemin. Les murs écaillés, les affiches déchiquetées, les couleurs flétries, les traces des passages, les calligraphies anonymes de la vie ordinaire, sont autant de pages ouvertes. L’intime se déverse sans pudeur sur la chaussée. Chaque seuil est une chambre mentale.

Chaque escalier est une ascension mnésique. Le fantasme habite les interstices du réel. Le mirage hante les recoins retirés. Les boutiques extravagantes, les linges suspendus sur les terrasses, les somnoleurs à même le sol, drainent autant de significations flottantes. Le marché est une parabole, un théâtre où les marchandises se racontent indéfiniment. Derb Soltane est une ville dans la ville. Chacun de ses habitants est lecteur et scribe. Tout s’imprime. Tout s’efface pour revenir autrement.

Chez Jamal Eddine Naji, Derb Soltane fonctionne comme une matrice du langage et du regard. Le chroniqueur se vit comme une extension du corps social. Il se nourrit des vitalités de la rue. Son écriture journalistique, littéraire, porte l’empreinte de son environnement immédiat. Je le qualifie d’intellectuel du peuple parce qu’il est une entité paradoxale, une éponge de sensations. Derb Soltane s’incorpore comme mémoire structurante. Cette intériorisation produit une psyché où la personnalité se construit dans la tension, entre solidarité communautaire et désir irrépressible d’échappée lointaine. L’écriture, dans ces conditions, est une évacuation du trop-plein tout en continuant d’en dépendre.

L’affect oriente le regard. Se développe une intelligence de terrain, une observation sensible aux discriminations quotidiennes, un empirisme allocentrique. Le journaliste-écrivain décrit. Il contextualise sans perdre le grain. Derb Soltane devient un archétype. Il dépasse sa réalité géographique pour incarner la Casablanca populaire, réel et imaginaire. Le natif du quartier en devient le médiateur symbolique. Le quartier produit le sujet. Le sujet, en retour, le mythifie. L’ancrage cesse d’être un fragment de géographie pour devenir un intérieur externalisé, une source souterraine de rêverie, un cosmos intime, une présence au monde. La conscience poétique s’alchimise. Le monde ici n’est pas une idée.

Le monde est le village. Le village est le monde. Un artefact de la pensée de Marshall McLuhan. Derb Soltane est né d’une longue marche de Dar El Baida vers elle-même. Elle s’est contractée, resserrée, condensée pour préserver sa raison humaine. Les ruelles ne sont pas des tracés. Elles sont des veines. Elles transportent les rumeurs ancestrales. Le souk est un oracle. On y vend des signes. Les marchandises sont des messagers. Les maisons sont des boîtes à mémoire. J’ai le souvenir d’un étrange promeneur, correctement habillé, un bâton de pèlerin à la main. Tout le monde le connaissait.

Personne ne savait son nom. Il ne parlait à personne. Il se parlait à lui-même. Il arpentait les rues en tous sens. Il en feuilletait les époques superposées. Il reliait les morceaux épars des vies banales. C’est lui qui empêchait le quartier de s’engloutir dans la ville moderne. À Derb Soltane, le temps n’est pas chronologique. Il est giratoire, réversible. Le vécu se transforme instantanément en légende. Ceux qui le quittent l’emportent dans leur valise.

Le cinéma-théâtre Rialto à Casablanca, le 19 juillet 2026 (Bertrand Soubeyrand)
Le cinéma-théâtre Rialto à Casablanca, le 19 juillet 2026 (Bertrand Soubeyrand)

Le Passage du sel

La légende dit que Casablanca est édifiée sur des vagues pétrifiées. Derb Soltane est un talisman scellé. D’un côté le quartier des humains, secoué d’interpellations et de prières. De l’autre, Le Passage du sel. Un premier gardien établit son seuil dans ce fief. Il ne possède rien, à part une clef forgée dans un métal inconnu. Il empêche les débordements de l’autre monde. Les nuits où le vent vient de l’océan, les habitants entendent des conversations énigmatiques dans des langues impénétrables. Des portes indétectables grincent dans les rues. Des silhouettes impalpables apparaissaient et disparaissaient. Les initiés négocient dans les marchés nocturnes les hallucinations.

Les commerçants proposent des éclats d’instants perdus. Quand le silence tombe subitement, il ne faut pas demander pourquoi. C’est Sidi Balyout qui consigne les événements. Pendant mon enfance, ma tante Lalla Fatima m’emmenait périodiquement en visitation au marabout. J’imaginais le saint affairé sous le cénotaphe couvert de velours vert. Les saints ne meurent pas. Ils veillent. Je revois des hommes en djellabas assis contre les murs extérieurs. Je supposais qu’ils attendaient une audience. Les anciens répercutent, à travers les âges, les prescriptions du sage comme on transmet la braise sous la cendre. Son histoire est fascinante.

Aux temps où Casablanca s’appelait Anfa, la cité était noyée dans la forêt. Deux sources l’encadrent toujours le long de la mer, la Source des Lions, Aïn Sebaâ et La Source des Loups, Aïn Diab. Dans la forêt, un berger d’une grande piété. Il gardait ses moutons dans la solitude. Il fuyait les convoitises de ses semblables, leurs mensonges, leurs querelles. Il vivait en ermite au milieu des animaux. Les lions étaient ses compagnons. Ils protégeaient son sommeil et son troupeau.

Sidi Balyout était doté du don d’ubiquité. Il pouvait se trouver dans plusieurs endroits à la fois. Quand il mourut, les lions déposèrent son corps aux portes de la ville. Au dix-neuvième siècle, une koubba, une coupole, fut construite sur son tombeau. Les marins quémandent encore sa bénédiction. Quiconque boit l’eau de sa fontaine, revient un jour, saint et sauf, dans sa ville natale.

Casablanca est faite de pierre et de sel. Derb Soltane est bâti dans une fracture du réel. Une nuit sans lune, la mer a soufflé une brume si dense que le sol s’est craquelé de toutes parts. La ville en a gardé un réseau de chemins qui ne suivent pas la logique des rues. Ce ne sont que déchirures, échancrures, ponctuées de boyaux sans issues. Le premier seuil est une porte qui ne s’ouvre pas sur un lieu, mais sur un moment. Ceux qui la franchissent reviennent avec une version modifiée d’eux-mêmes.

Certains marchands, en connivence avec les sorciers du mellah, vendent des destins parallèles. Je me souviens d’un voyant si vieux que ses rides ressemblaient à une écriture indécryptable. Il devinait les pensées d’autrui. Il anticipait leurs intentions. Ses mots giclaient comme des dévoilements. Quand on lui tendait une pièce, il la refusait. Il n’avait rien à vendre. Juste des prophéties à parsemer. Pourquoi me revient-il à l’esprit ? Parce qu’après sa mort, il est devenu un marabout.

L’impasse des sortilèges

Il existe une impasse que personne ne nomme à haute voix. S’y trouve une seule maison renfermée sur elle-même, où logent deux femmes, Lalla Rkiya, la sorcière, et Mririda n’Aït Attik, la poétesse, disparue d’Azilal depuis la seconde guerre mondiale. Elle s’est fondue dans l’anonymat casablancais. Au centre de la maison, une fontaine ruisselante. Son onde paraît-il est une eau de jouvence. À l’intérieur, des meubles andalous, des tapis amazighs, des cuivres, des céramiques. Flottent dans l’air des odeurs de grimoires, de safran, de menthe séchée, d’eau de rose.

Des bocaux contiennent des herbes, des poudres, des huiles, des essences, des baumes, des dictames, des aromates, des résines. Les murs extérieurs sont peints de couleurs ocres. Les volets sont en vieux bois. Lalla Rkiya porte une longue robe en velours rouge, brodée de fils d’or, un foulard de soie autour du cou, de grosses bagues d’émeraude. Ses mains fines sont tachées par les plantes et les décoctions. Quand un imprudent s’approche trop de ce refuge, des histoires démentielles pénètrent sa tête, le charment, l’enjôlent, le captivent, le subjuguent, l’hypnotisent. La brise marine l’emporte. Il se volatilise à jamais.

Un conteur, Hadj Tahar, assis sur un banc de pierre devant sa demeure, racontait ce phénomène extraordinaire. Il était vêtu d’un élégant burnous en laine, légèrement usé, et d’un turban mecquois savamment noué. À son cou, une chaîne d’argent. À son poignet, une montre en or. Dans sa main, un chapelet d’ivoire. Son visage respirait la sérénité des grands voyageurs.

Quand les passants commençaient à s’amasser, il ajustait lentement le pli de sa manche, comme s’il préparait un prêche décisif. Il prononçait quelques mots d’une simplicité sécurisante. C’était une halqa improvisée. Puis, il faisait tomber une phrase sibylline : « Il y a des endroits inaccessibles. Ils attendent qu’on les mérite ». Il laissait le silence se stabiliser comme un liquide qui trouve son niveau. Il ne racontait pas une histoire. Il ouvrait une porte.

À Derb Soltane, les mendiants sont des figurants familiers. On les voit par intermittence. Des silhouettes immobiles devant les boulangeries, tôt le matin, quand les rideaux métalliques se lèvent, quand l’odeur du pain chaud emplit les rues. Leurs gestuelles sont toujours les mêmes. Ils ne tendent pas la main. Ils ne demandent rien. Ils ne refusent rien. Ils prennent ce qui leur est tendu comme une offrande. Trotte dans ma tête « Est-ce ainsi que les gens vivent » de Louis Aragon.

Qu’étaient-ils auparavant ces êtres tombés dans l’indigence ? Certaines allures trahissent des parcours insoupçonnables. S’entremêlent les récits. Cohabitent les indépendantes, les saintes, les rebelles, les maudites. Lalla Rkiya représente la mémoire transmutée, magnétisée, possédée. Mririda figure la poésie brute, subversive, indomptable. Quand elles passent dans la rue, les gens s’écartent par respect. Ils cherchent l’énigme. Ils spéculent. Les rumeurs naissent des questions sans réponses. Lalla Rkiya parle peu. Mririda chante ses versets. Entre elles, une complicité imprescriptible. Elles ne tombent pas malades. Elles ne vieillissent pas. Elles peuvent rester plusieurs jours sans s’alimenter, absorbées par des activités secrètes.

Dans les replis humides de Derb Soltane, les murs exsudent les rêves fatigués. Les réverbères démantibulés clignotent par intermission. Les mots de Mririda vibrent en elle comme des abeilles enfermées dans une jarre. Elle ne les déclame plus dans les marchés. Elle ne les susurre plus aux amants. Elle vit incognito comme une missive fermée, jamais envoyée. Sa voix habite désormais les murs lézardés. Ses stances ne cherchent plus les oreilles de la foule.

Elles quêtent seulement une résonance dans l’obscurité. Lalla Rkiya la comprend, la console, la revigore. La sorcière connaît les plantes qui calment la colère. Elle lit le futur dans le marc du café. Elle a recueilli Mririda une nuit où la mer l’a recrachée. La sorcière prépare des infusions. La rhapsode les pimente de ses acrostiches.

L’impasse se dénomme Abdelmoumen Ad Damyati, patron des chercheurs de trésors. Une plaque de fer, rouillée, à peine lisible, l’indique. Le nom résiste comme une amulette oubliée. Les passants, quand ils la fixent, sentent un léger vertige. Ce nom vient d’un savant égyptien du treizième siècle, collecteur de narrations confidentielles, archiviste des paroles de voyageurs sans certitude de retour. Son patronyme glisse dans les mémoires comme une angoissante nébulosité.

L’impasse Abdelmoun Ad Damiyati est un couloir étroit où la lumière entre avec prudence. Les murs portent des empreintes râpées, des graffitis éraillés, des prénoms superposés. Les mots passent sans être vraiment entendus. Le nom de la ruelle n’est pas uniquement une désignation. Elle donne accès aux savoirs qui circulent sans se laisser posséder. Lalla Rkiya dit que cette appellation attire les esprits, les spectres, les fantômes, les ectoplasmes, les revenants, ses interlocuteurs coutumiers. À certains moments, Mririda écoute la plaque comme une conque. Elle y entend les confidences que le savant a enregistrées.

Lalla Rkiya et Mririda organisent des veillées auxquelles participent des poètes, des philosophes, des artistes, des prophètes, des aruspices, des messagers venus des fins fonds du temps et de l’espace. Le journaliste Jamal Eddine périodiquement s’y trouve convié. Quand il publie un billet, où il évoque des échanges amphigouriques, son rédacteur en chef ne saisit pas ce qu’il rapporte. Des maximes pêchées dans un puits arabique antique. Ses carnets ne livrent pas les codes d’entrée. S’y consignent l’ineffable, l’inexprimable, l’indéfinissable, la plénitude et la vacuité. Les mots refusent d’être capturés. Les premiers arrivés sont les poètes. Impossible de dire de quel siècle ils proviennent.

Certains sont trahis par un accent andalou. D’autres par un parler amazigh. Ils ne se présentent pas. Ils arrivent comme des réminiscences. Puis viennent les philosophes, embourbés dans les apories, traînant derrière eux des questionnements insolubles. Ils s’assoient en cercle. Enfin apparaissent les prophètes. Puis les inclassables, les pèlerins du temps inversé, les grammairiens du silence, les exilés des langues éteintes. Mririda est là. Sa voix coule comme un filet d’eau.

Elle maintient la veillée dans un équilibre délicat. Les poètes psalmodient. Les philosophes confabulent. Les prophètes camelotent les saintes écritures. Lalla Rkiya sert le thé. Plusieurs services successifs. D’abord le thé à la menthe, léger, couleur ambrée. Puis, le thé au jasmin, qui se déguste comme une étrenne fleurie. Puis, le thé à l’absinthe qui vivifie les neurones. Chaque breuvage est un prolégomène. Ibn Khaldoun est souvent présent. Ses aînés Ibn Tofayl et Ibn Rochd aussi. La sorcière aère l’atmosphère avec son éventail magique.

Le quartier devenu littérature

Jamal Eddine Naji est un journaliste atypique. Il est foncièrement contestataire. Pour lui, l’existence est toujours autrement, ailleurs, sous une autre lumière, dans une autre relation. Il observe les interactivités, les subjectivités numériques. Il investigue les singularités, les marginalités. Son livre Galerie marocaine lui ressemble. C’est une mosaïque, un patchwork, une combinaison de genres littéraires, entre portraitures individuelles et lectures collectives, reportages pragmatiques et réflexions sociologiques.

L’ouvrage met en connexion des spatialités, des temporalités, des personnalités, sans cohérence apparente. Se juxtaposent des scènes, des visages, des voix hétérogènes. Le sens se construit par contraste et cumulation. La discontinuité translate la complexité sociale. L’imaginaire y greffe ses extensions fantasques. L’ouvrage est un laboratoire de signes, de symboles, de représentations. Tout, ici, est chargé d’une seconde nature, de mythologie sublimatoire. La galerie découpe, reconstitue des fragments du réel.

C’est une écriture réverbératoire. Le livre met en scène une psyché sociale fractionnée, compartimentée, souvent désintégrée. Plus la modernisation impose ses grands moyens, plus les citadins s’enfoncent dans la peur. La peur, stratégie basique de gouvernance. Le livre est une fabrique de mythes. Les personnages échantillonnés matérialisent la suradaptation ou le débordement, la subordination ou la sédition. Une cartographie clinique du corps social. Les objets anodins, les détails apparemment neutres, s’avèrent par leur usure, leur patine, leur incongruité, d’une densité anthropologique instructive. La psychodynamique des choses agit sur les humains. Les psychodrames se complaisent dans leurs parodies.

À LIRE - Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Jamal Eddine Naji est forgé par Derb Soltane. Il connaît les noms anciens des rues, les esthétiques populaires, les révoltes écrasées. Derrière le journaliste, demeure le garçon qui regarde le monde depuis son trottoir, fasciné par les palabres des cafés. Il est poète par la force des choses. Il transforme les contingences en épopées. Il est ébloui par les vendeurs de fèves bouillies au cumin.

Les vendeurs sont des philosophes. Ils gratifient leurs clients de conférences improvisées. Les conteurs, dépositaires des signes du temps, fictionnent à souhait. Ils conservent les histoires que les annales officielles ne retiennent pas. Les conteurs sont les génies tutélaires, les esprits protecteurs, les passeurs des vérités interdites.

Mustapha Saha, sociologue

Vue de Casablanca (Denis Carrascosa)
Vue de Casablanca (Denis Carrascosa)

Crédits photo : Casablanca (Hans Pohl)

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

ActuaLitté

La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

ActuaLitté

Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

ActuaLitté

Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

ActuaLitté

Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

ActuaLitté

Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

ActuaLitté

Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

ActuaLitté

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

ActuaLitté

Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

ActuaLitté

Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

ActuaLitté

Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

ActuaLitté

Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

ActuaLitté

L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

ActuaLitté

Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

ActuaLitté

Jessica Mazencieux : “Dieu a un plan. Pas de chance, moi aussi.”

Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.

14/04/2026, 14:50

ActuaLitté

Prix Les Visionnaires : “On sort grandis et nourris de ce débat”

Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.

13/04/2026, 16:57

ActuaLitté

“Habiter le monde poétiquement, c’est la seule issue”

Au Livre à Metz, l’édition 2026 a choisi pour fil conducteur une question simple en apparence : « Habiter le monde ». Derrière ces mots, un thème vaste, ouvert, qui traverse les livres, les imaginaires et les façons de vivre. En ce samedi de salon, entre rencontres d’auteurs et déambulations, nous avons pris le parti de poser la question telle quelle, sans détour, aux visiteurs. Avant de leur révéler qu’elle était au cœur de cette édition - et de voir comment, à travers la lecture, chacun tente d’y répondre à sa manière.

12/04/2026, 09:41

ActuaLitté

“L’édition indépendante ne peut pas être la même chose en plus petit”

Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.

27/03/2026, 18:13

ActuaLitté

“Les 10 livres qui m’ont appris le métier” : Jean Esch, l’atelier d’une vie de traducteur

PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.

24/03/2026, 16:33

ActuaLitté

Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

ActuaLitté

Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

ActuaLitté

Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…

22/01/2026, 18:24

ActuaLitté

“Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

16/01/2026, 18:22

ActuaLitté

Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

ActuaLitté

Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

ActuaLitté

“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

ActuaLitté

Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

ActuaLitté

Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

ActuaLitté

À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 17:50

ActuaLitté

Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

ActuaLitté

Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

ActuaLitté

Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

ActuaLitté

Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

ActuaLitté

“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

ActuaLitté

Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

ActuaLitté

#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

ActuaLitté

Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

ActuaLitté

“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

ActuaLitté

“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

ActuaLitté

“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

ActuaLitté

Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

ActuaLitté

Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

ActuaLitté

“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

ActuaLitté

La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

ActuaLitté

La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

ActuaLitté

Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

ActuaLitté

Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

ActuaLitté

Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

ActuaLitté

On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

ActuaLitté

Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

ActuaLitté

La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

ActuaLitté

Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

ActuaLitté

OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

ActuaLitté

Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

ActuaLitté

“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

ActuaLitté

On était des anges : la bande d’ados si juste qu’on croit l’avoir connue

À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.

05/07/2026, 10:56

ActuaLitté

Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

ActuaLitté

À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

ActuaLitté

Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

ActuaLitté

Même marché, mêmes règles : ce que la fast fashion explique au livre

En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.

25/06/2026, 11:53

ActuaLitté

Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

ActuaLitté

L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

ActuaLitté

Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

ActuaLitté

Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

ActuaLitté

Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

ActuaLitté

Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

ActuaLitté

IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

ActuaLitté

La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

ActuaLitté

Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.